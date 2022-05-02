dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 2 Mayıs döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 14,86 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15,65 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 14.84 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününde Ramazan Bayramı tatili sebebiyle Türkiye piyasaları kapalı bulunuyor. Dolar kuru uluslararası piyasalarda gün içerisinde en düşük 14,8360 TL seviyesini, en yüksek ise 14,8760 TL seviyesini görürken; kur saat 09:55 itibarıyla 14,8620 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.7150 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15,6519 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18,6627 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,45 oranında yükselişle 103,40 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.0544 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21,29 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21,67 seviyesinde bulunuyor.

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