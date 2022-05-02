gram altın fiyatları ne kadar?, ons altın fiyatları ne kadar? 2 Mayıs altın fiyatları

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Altın fiyatları için kritik hafta!

02.05.2022 - 10:38
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Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 901 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1883 dolar seviyesinde bulunuyor. Yeni haftada Fed'in faiz kararı ve sonrasında Fed'den gelecek mesajlar piyasalar için oldukça kritik olacak.

Altının ons fiyatı piyasalar açısından kritik haftaya 1896 dolar seviyesinden başladı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Piyasalar, Fed’den 50 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakarken; toplantı sonrası önümüzdeki toplantılarla ilgili ipuçları takip edilecek. Beklentilerin üzerinde bir faiz artışı ya da Fed'in daha da şahinleşeceğine yönelik mesajların, dünyada dolar varlıklarını güçlendirmesi ters korelasyon etkisiyle de altın fiyatlarını baskılaması bekleniyor.

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1899 dolar seviyesini; en düşük ise 1882 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,67 oranında düşüşle 1883 dolardan işlem görüyor.

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Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 905 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününde Ramazan Bayramı tatili sebebiyle Türkiye piyasaları kapalı bulunuyor. Gram altın; uluslararası piyasalarda gün içerisinde en yüksek 908,08 lira seviyesini, en düşük ise 899,41 lira seviyesini gördü. Gram altın ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 10:26 itibarıyla yüzde 0,47 oranında düşüşle 901,69 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1500 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 174 liradan satılıyor.

 

 


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