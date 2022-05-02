Bakan Nebati duyurdu: Enflasyon korumalı tahvil için çalışmalar tamam | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyon ataletini kırmayı amaçladıklarını söyleyerek, “Bu çerçevede önümüzdeki dönemde enflasyonda uzun vadeye sirayet edecek ve kalıcı olacak bir katılaşma eğilimi beklemiyoruz” dedi. Fiyatların sebepsizce artışına müsamaha gösterilmeyeceğini de vurgulayan Bakan Nebati, bireysel yatırımcıya yönelik enflasyon korumalı tahvilin tasarım çalışmalarının tamamlandığını da bildirdi.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlarla birlikte, enflasyon beklentilerini de gün be gün iyileştirmeyi ve enflasyon ataletini kırmayı amaçladıklarını söyledi. Nebati, “Bu çerçevede önümüzdeki dönemde enflasyonda uzun vadeye sirayet edecek ve kalıcı olacak bir katılaşma eğilimi beklemiyoruz” dedi. Nebati, bireysel yatırımcıya yönelik enflasyon korumalı tahvilin tasarım çalışmalarının tamamlandığını da bildirdi.

‘İLK BEKLENTİMİZ AYLIK ENFLASYON’

Nebati, Hürriyet’in yazılı sorularını yanıtlarken pandeminin neden olduğu tedarik zincirlerindeki aksamalar, ilave olarak Rusya-Ukrayna savaşının küresel enerji, gıda ve diğer emtia fiyatlarını daha da yükseltmesinin tüm dünyada enflasyonist baskıyı arttırdığını kaydetti. Üretici-tüketici enflasyon rakamlarında küresel ölçekte tarihi rekor seviyelere şahit olunduğunu ifade eden Nebati, “Örneğin; ABD’de enflasyon son 41 yılın zirvesinde seyrediyor. Almanya ve Fransa son 40 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyor. Bu nedenle enflasyon küresel boyutta öncelikli mücadele edilmesi gerekenler listesinde en ön sıralarda yer alıyor” değerlendirmesini yaptı.

Küresel olumsuzluklara ilave olarak Türkiye’de döviz kuru gelişmelerine bağlı olarak TÜFE enflasyonunun hızlandığını ve mart ayı itibariyle yüzde 61.1’e ulaştığını hatırlatan Nebati, “Kur korumalı mevduat ürünleri başta olmak üzere aralık ayından bu yana aldığımız tüm tedbirlerle birlikte finansal piyasalarda istikrarı sağladık ve döviz kurundaki oynaklığı önemli ölçüde kontrol altına aldık. Döviz kurundaki oynaklığın sona ermesinin ardından önümüzdeki kısa dönemde ilk olarak aylık enflasyonların normalleşmesini bekliyoruz. Diğer yandan, 2021 yılı Aralık ayındaki ve 2022 yılı ilk çeyreğindeki yüksek enflasyon gerçekleşmeleri, enflasyonun belirli bir süre yüksek seyretmesine neden olabilir. Emtia fiyatlarındaki normalleşme, döviz kurundaki istikrar ve atacağımız ilave adımlarla önümüzdeki dönemde enflasyonda belirgin bir düşüşün olmasını bekliyoruz” dedi.

ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ GELİYOR

Enflasyonla mücadele kapsamında gıda, temel ihtiyaç maddelerinde KDV indirimi yaptıklarını hatırlatan Nebati, işletmelerin de bu indirimleri fiyatlara yansıtmalarını beklediklerini kaydetti. Enflasyonla Mücadele Timleri aracılığıyla indirimlerin etiketlere yansıyıp yansımadığının takibini yaptıklarını vurgulayan Nebati, “Bu timler ile fahiş fiyat, fiyat manipülasyonu ve stokçuluğa asla izin vermiyor, bunun için gerekli tüm önlemleri alıyoruz” dedi. Gıda arzında istikrarı sağlamak için tedbirleri üretim aşamasından başlattıklarını kaydeden Nebati, en tipik örneğinin tarım ürünlerine yönelik rekolte ve fiyat gelişmelerini önceden tespit etmek üzere oluşturulan ‘Erken Uyarı Sistemi’ olduğunu ifade etti.

Stokçuluğu önlemek ve fiyatların seyrini izlemek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda dijital ‘Ürün Takip Sistemi’ çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Nebati, “Türkiye’de enflasyonu belirleyen temel etkenler maliyet ve arz yönlü faktörler ile enflasyon beklentileridir. Bu çerçevede kurdaki istikrara çok önem veriyoruz ve önümüzdeki dönemde ortaya koyacağımız yeni enstrümanlarla finansal piyasalardaki istikrarı kalıcı hale getireceğiz. Çalışmalarımız vatandaşlarımızın refahını ve alım güçlerini eskisinin üzerine çıkarma hedefimiz doğrultusunda ilerliyor. Milletimizi enflasyon baskısı altında ezdirmemek konusunda kararlıyız” mesajını verdi.

MALİ DİSİPLİNDEN TAVİZ YOK

Bakan Nebati, temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını sebepsizce artıranlara karşı en küçük bir müsamaha dahi göstermeyeceklerini vurgulayarak, bu konunun kırmızı çizgileri olduğunu ifade etti. Fahiş fiyat, fiyat manipülasyonu ve stokçuluğa asla izin vermeyeceklerini kaydeden Nebati, ‘Enflasyonla Mücadele Tim’lerinin risk analizleri çerçevesinde ülke geneline yönelik denetim planları hazırladıklarını ifade etti. Gıda, otomotiv, gübre şeker gibi sektörlerde saha denetimlerinin yapıldığını hatırlatan Nebati, “İşlemlerinde usulsüzlükler tespit edilenlere cezai işlemler uygulandı; vergi incelemesine sevk edildi. Vergi politikalarında vatandaşlarımız ve reel sektörümüzün ihtiyaçlarını gözeterek, istikrarı ve öngörülebilirliği merkeze aldığımız politika ve uygulamalarımıza mali disiplinden taviz vermeksizin devam edeceğiz” dedi.

VERGİDE YAPILANDIRMA GÜNDEMDE DEĞİL

Bakan Nebati, piyasada konuşulmaya başlanan vergi borçlarının yapılandırılmasına yönelik yeni bir çalışmanın olmadığını kaydetti. Salgın döneminde başta vergi ve SGK borçları olmak üzere, kamuya olan yükümlülüklerini yerine getirmede zorluk çeken vatandaşları rahatlatmak amacıyla önemli ödeme kolaylıkları sağlayarak borçların azaltıldığını ve taksitler halinde ödeme imkânı sunulduğunu dile getiren Nebati, şöyle devam etti:

“Sağlık otoriteleri pandeminin sonuna doğru yaklaştığımızı vurguluyorlar. Her ne kadar Karadeniz’in kuzeyinde yaşanan gelişmelerin ekonomik etkilerini hissediyor olsak da kısa vadede bu sıkıntıların da aşılacağını ümit ediyoruz. Dolayısıyla bu aşamada bütçe dengelerimizi de gözeterek yapılandırma düzenlemesi düşünmüyoruz. Vatandaşlarımızdan bu tip söylentilere itibar etmemelerini, yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeye devam etmelerini istirham ediyorum. Bununla birlikte, vergi mevzuatımızda, vergi ödeme konusunda zorluk çeken mükelleflerimize yönelik taksitlendirme imkânı bulunuyor. Borcunu ödemekte zorluk çeken vatandaşlarımızın vergi dairelerimize başvurmaları halinde ilgili mevzuat kapsamında sunulan kolaylıklardan yararlanmaları her zaman mümkün.”

ENFLASYON KORUMALI TAHVİL TAMAM

TL cinsi varlıklara yönelimi arttırma çalışmalar kapsamında bireysel yatırımcının ilgisini çekebilecek farklı borçlanma enstrüman alternatifleri hazırladıklarını anlatan Nebati, şöyle devam etti: “İhtiyaç duyulması halinde devreye alınacak bu enstrümanlara yönelik ilgili kurumlarımızın çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu alternatiflerden biri olan bireysel yatırımcıya yönelik enflasyon korumalı tahvilin tasarımı ve geliştirilmesi çalışmalarımızı tamamladık. Söz konusu senedin ihracına ilişkin diğer operasyonel süreçlerin tamamlanmasının ardından ihracın zamanlamasına piyasa şartları ve Hazine borçlanma stratejilerimiz çerçevesinde karar vererek kamuoyuyla paylaşacağız.”

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