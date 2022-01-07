dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 7 Ocak dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 15.64 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 13.82 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 13.75 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 13.80 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne hafif yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 13.7460 TL seviyesini, en yüksek ise 13.9030 TL seviyesini görürken; kur saat 09.45 itibarıyla 13.8235 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.6880 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15.6442 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18.7901 TL seviyesinde işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.10 oranında yükselişle 96.23 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1300 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24.33 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23.31 seviyesinde bulunuyor.

Etiketler