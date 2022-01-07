dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 7 Ocak dolar fiyatları

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Dolar fiyatlarında son durum

07.01.2022 - 09:57
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Dolar fiyatları şu dakikalarda 15.64 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 13.82 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 13.75 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 13.80 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne hafif yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 13.7460 TL seviyesini, en yüksek ise 13.9030 TL seviyesini görürken; kur saat 09.45 itibarıyla 13.8235 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.6880 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15.6442 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18.7901 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.10 oranında yükselişle 96.23 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1300 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24.33 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23.31 seviyesinde bulunuyor.

 


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