XBANK’da Rakamlar Bize Ne Anlatıyor?

26.08.2021
Yusuf TOPÇU
23 Mart 2021 tarihinde 1.256’ya kadar düşen BIST-100 endeksinde son 5 aydır mütevazı bir yükseliş takip ediyoruz.

Yaz aylarının büyük bölümünü 1.340 ile 1.470 aralığında geçiren BIST-100 endeksi, haziran ayının başından bugüne (26 Ağustos’a) yüzde 2,4 değer kazanırken, endekste büyük bir ağırlık tutan banka hisselerini içerisinde barındıran XBANK endeksi aynı tarihler arasında yüzde 12,7 primlendi.

Her iki endeksin de en büyük gösterge hissesi Garanti Bankası (GARAN) hissesinde aynı tarihler arasındaki getiri oranı yüzde 19’u geçiyor. Tüm bu bahsettiğimiz getirileri 22 Mart 2021 haftasında görülen dip seviyelerden itibaren hesapladığımız zaman ise bu getiriler daha da artıyor. Ayrıntılarını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz (Tablo 1)

XBANK endeksinde 10 ayrı banka hissesi bulunuyor. Mukayeseli analizin daha sağlıklı olması adına bankaları 2 ayrı gruba ayırıp inceledim. Piyasa değeri bakımından endeksin yüzde 85’ini oluşturan en büyük 6 halka açık bankayı 1. Grupta, diğer 4 bankayı da 2. Grupta sınıflandırdım. 1. Grubu Tablo 2’de, 2. Grubu ise Tablo 3’te görebilirsiniz.

İş Bankası’nın A ve B tipi borsada işlem gören paylarını ise göz ardı edilebilecek yüzdelere sahip olması sebebiyle analiz dışında tuttum. Dolayısıyla yazıda XBANK endeksi toplamını ifade ederken XBANK’dan ISATR ve ISBTR’nin çıkartılmış rakamlarını telaffuz ediyor olacağım.

Piyasa değeri ile başlayalım; endeks toplamı 166,33 milyar TL, dolar bazında ise 19,86 milyar dolar. Dolar bazında neredeyse 20 milyar dolar olan toplam piyasa değerinin farklı da bir anlamı var. O anlamı idrak edebilmemiz için 2013 yılına, Borsa İstanbul’un dolar bazlı rekor seviyelerde olduğu günlere dönmemiz gerekiyor. 

2013 yılı sonunda Garanti Bankası’nın 14 milyar dolar piyasa değeri vardı. Bugün bankalar endeksinin toplam piyasa değerinin 20 milyar  dolar olduğu gerçeğini ve aradan geçen 8 yıllık TL bazında karla geçen bilanço dönemlerini üst üste koyduğumuzda, Türk bankalarının hisse fiyatlarının tarihsel olarak ne seviyelerde olduğunu biraz daha idrak edebiliriz. 2013 yıl sonunda Garanti bankası, tek başına bugünkü tüm bankalar endeksi piyasa değeri toplamının yüzde 70’i değerindeydi.

1. Grup’ta en çok dikkat çeken nokta F/K oranları. Halka açık en büyük 6 bankanın toplam net karı, XBANK toplamı olan 36,80’nin yüzde 92,97’sini oluşturuyor. 166,33 milyar TL toplam piyasa değerine oranladığımızda bu 6 bankanın ortalama F/K’sının 4,52’de oluşturulğunu görüyoruz. 12,58 F/K oranlı Halkbank’ın bu oranı oldukça yukarı çektiğine de dikkat edersek, bu bankalar için fiyat çarpanı epey bir aşağıda kalıyor.

2021 yılının 2. Çeyrek bilançoları özel bankalar için güçlü geldi. Kamu bankaları bu noktada biraz daha geride kaldılar. Halkbank’ın durumu ise biraz daha özel. ABD ile siyasi ilişkilerden direkt olarak etkilenen Halkbank’ın 0,28 ile en düşük PD/DD oranından işlem görmesi de dolayısıyla bir tesadüf değil.

Vakıfbank’ın 0,29 Yapı Kredi Bankası’nın 0,41 ve İş Bankası’nın 0,36 PD/DD oranından işlem gördüğü bir yatırım ortamında banka hisselerinde yeni bir ralliyi ne zaman göreceğimiz sorusu bir süre daha gündemde kalacak gibi görünüyor. Tüm dünyanın odağını Fed’in Jackson Hole toplantısına çevirdiği bugünlerde Türkiye ekonomisi ve Borsa İstanbul’da da eylül ayı sonrası beklentisi devam ediyor. Beklentilere paralel yeni bir hareket gördüğümüz takdirde de bankalar endeksinin yukarı yönde alanı olduğunu bize en net söyleyenler piyasa çarpanları oluyor.

Son olarak 2. Grup bankalara bakalım ve yazıyı noktalayalım. Aşağıdaki tabloda listeli, 1. Grup’a kıyasla daha küçük montanlı 4 bankanın net kar ve piyasa değeri rakamlarını diğer Grup’ta olduğu gibi milyar ile değil milyon ile gösterdim.

2.Grup’ta F/K oranlarına baktığımızda daha olağan F/K oranları görüyoruz. İlk gruptaki gibi 3 ila 5 bandında fiyat kazanç oranlarıyla karşılaşmak, dünyanın hangi borsasına giderseniz gidin pek kolay değil. Burada en öne çıkan 4,19 F/K oranı ve 0,58 PD/DD ile TSKB hisseleri. Şekerbank ve Albaraka Türk Katılım Bankası grup ortalamasında daha uygun çarpanlara sahipken ICBC’nin piyasa çarpanlarının XBANK ortalamasının çok üzerinde olduğu gibi 2. Grup içerisinde de yukarıda kaldığını görüyoruz.

 

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