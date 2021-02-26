Piyasalardaki son durum

26.02.2021
Seda YALÇINKAYA ÖZER
ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki bozulma önemli ölçüde ons altın fiyatlarını baskılıyor. Tüm dünyada artan faizler piyasanın dengesini bozdu ve bu durumun sürmesi ons altındaki yükselişleri sınırlı kılabilecek önemli bir etken.

Şimdilik algılamalardaki bozulmanın ne zaman düzeleceğine yönelik bir yorumda bulunmak çok zor. Piyasa anomalisinde oluşan belirsizlik oynaklığın yüksek kalmasını destekliyor. Ons altın fiyatları için ABD 10 yıllık tahvil faizlerini izlemekte fayda olacak. Bu cephede Fed başkanlarının açıklamaları sözlü yönlendirme olması açısından önemli olabilir. Dolayısıyla bu çerçevede gelişmelerin izlenmesinde fayda var. Ons altın teknik olarak 22 ve 50 günlük haraketli ortalamaların altında zayıf bir teknik görünüm sunuyor. Kabaca 1850 seviyesi üzerindeki yerleşik seyirlerin olmakta zorlanması halinde yükselişlerin tepki mahiyetinde kalmasını bekleriz. Aşağıda 1745 seviyesi yakın destek olarak izlenebilir.

Dünyada faizlerin yükselmesi sadece ons altında değil elbette ki kur ve endeks cephesinde de kırmızı bir tablo oluşmasına sebep oldu. DolarTL 7.45 seviyesine dek yükseldi. Bu durum sadece Türk Lirasına özel değil. Diğer gelişmekte olan ülke para birimleri de dolar karşısında önemli ölçüde değer kaybetti. Ancak Kasım ayından bu yana değişen ekonomi politikaları ile hızlı değer kazanan Türk Lirası kazançlarının çoğunu hızlıca silmiş oldu. Teknik olarak 7.30 TL seviyesinin üzerinde kalmakta ısrarcı olunması halinde yükseliş eğiliminin 7.50 – 7.60 TL bandına doğru sürmesi beklenebilir. Ancak teknik hareketin 7.30 TL seviyesinin altında kalması halinde daha dengeli ve ılımlı bir kur hareketi görmemiz mümkün.

Bu hafta Powell’a anlayış gösteren piyasa ertesi günü ciddi bir türbülans içine girdi. 17 Mart’ta Amerika Merkez Bankasının faiz kararını alacağız. Bu toplantıdaki sözlü yönlendirme oldukça önemli olacak. Fed Başkanı Powell, piyasaları yatıştırma konusunda başarı olursa normalleşme daha hızlı olabilir. Getiri eğrisinin kontrolünü önümüzdeki günlerde konuşabilir şeklinde sözel yönlendirmeye gelebileceğini düşünüyorum. Bunu izleyip göreceğiz.

Hemen ertesi günü yani 18 Mart’ta ise TCMB’nin faiz kararı olacak. Kararın Fed toplantısını aldıktan sonra yapılması alınacak aksiyon ya da sözel yönlendirmenin gücü belirleyebilir. Bu açıdan takvimsel avantajı kullanabiliriz gibi duruyor. Bu tarihe kadar ki süreçte DolarTL kurunda daha hızlı hareketlerin olması halinde Merkez Bankasının faiz artırım sürecine devam etmesini destekleyebilir. Eğer böyle durum olursa 100 baz puanlık faiz artırımı gelmesi beklenebilir. Merkez Bankası faiz artırımına gitmeyi tercih etmezse, sözel yönlendirmeyle piyasalardaki son dalgalanmayı ve Zorunlu Karşılıklarda aldığı aksiyonu piyasaya net bir şekilde anlatmaya gidecektir. 

 

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