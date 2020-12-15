Noel Baba Rallisine hazır mıyız?

Noel Baba Rallisi aynı zamanda Santa Rally olarak da bilinir. Yaklaşık olarak yılın son haftası ve yeni yılın ilk günlerinde piyasada ralli olacağı beklentisidir. Söz konusu rallinin birçok sebebi olabilir. Genel olarak ocak ayında piyasanın yükseleceği beklentisi etkilidir. Kasım ayında birçok yatırım fonu yıl sonu hesaplarını kapatıp kâr veya zararı hesaplarına yansıttı. Diğer yandan yeni yılda yeni fonlar da piyasaya girmeye hazırlanıyor. Bunun da etkili olduğu düşünülür. Hemen hemen her sene Noel rallisinin olup olmayacağı konuşulur. Bence genel görünüme baktığımızda Noel rallisinin erken geldiğini söylemek pekte yanlış olmaz. Dışarda aşının ekonomileri destekleyeceğine yönelik inanç endeksleri güçlü kılarken bizde de kasım ayında başlayan değişim rüzgarı endeksi destekledi. Bu görünümle farklı bir gelişme olmaması durumunda yeni yıla yeni rekorlarla girmemiz mümkün gibi görünüyor.

Yılın son aylarında rüzgar endekslerden yana olmaya devam ediyor. Özellikle kasım ayındaki ralli havasından sonra aralık ayında da güzel bir yükseliş eğilimi var. Risk iştahı devam ediyor. Dolayısıyla 2021 yılını bitirirken endeksteki gücün korunmasını bekliyoruz. Zaman zaman kar satışları olabilir. Biz bunu gün içinde dahi yaşıyoruz. Ancak endeksteki yükseliş eğiliminin sürmesi açısından kar realizasyonlarını olumlu karşılıyoruz. Geri çekilmeler alım fırsatı vermeye devam ediyor. Endeks TL bazlı rekor kırmaya devam ediyor ancak dolar bazında oldukça ucuz seviyelerdeyiz. Yurt içi ve yurt dışı talebin devam edeceğinizi düşünüyorum.

Teknik olarak, 1400 puan seviyesinde orta vadeli kanal direnci var. Bu seviye kar satışları açısından izlenebilir. Ancak önümüzdeki dönemde yükseliş temposunun 1400 puan seviyesi üzerinde sürmesini bekliyoruz. Bu açıdan yakın vadede ilk izleyeceğimiz direnç 1440 puan olacaktır. 1375 ve 1350 puan seviyelerini destek olarak izlemeyi sürdürüyoruz.

Borsanın yıl sonunu yüksek yerlerde kapatma gücünün olduğunu söylemek yanlış olmaz. Her ne kadar CAATSA yaptırımları ve AB Liderler Zirvesindeki AB yaptırımları kapımızda olsa da değişen ekonomi politikalarındaki kararlılık sürüyor. Yabancı girişleri var. Özellikle 24 Aralık’taki TCMB para politikası toplantısında faizin şekillenen beklentilerle birlikte 150 – 200 baz puan artması piyasanın daha güçlü desteklenmesini sağlayacaktır. Merkez Bankasının atacağı adım, kararlı duruşun daha da güçlenmesini sağlayabilir.