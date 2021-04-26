Hangi şirketlerde güçlü bilanço bekleniyor?

26.04.2021
Seda YALÇINKAYA ÖZER
Endeksin can yaktığı bu ortamda 2021 ilk çeyrek dönemine ait bilançoları karşılamaya hazırlanıyoruz. Unutmamak gerekir ki endekste yükseliş olduğu gibi düşüşlerde oluyor. Ancak önemli olan yatırım yaptığınız şirketin durumu. Dolayısıyla 2021 yılına ait ilk çeyrek bilançoları şirketinin bu yıla ilişkin ilk karnesini belirleyecek.

Son bilanço açıklanma tarihi banka dışı konsolide olmayanlar ve konsolideler için 30 Nisan ve 10 Mayıs; bankalar için 10 Mayıs olarak belirlendi. Vestel Beyaz Eşya, Otokar ve Hektaş bilançoları açıklandı. 10 Mayıs’a kadar sıkışık bir takvim olduğu için ardı ardına bilançolar gelmeye devam edecek.

Bugün Arçelik ve Türk Traktör bilançolarını karşılayacağız. Her ikinde de FAVÖK ve karlılığın yüzdesel olarak önemli ölçüde artmasını bekliyorum.

Arçelik Avrupa’nın ikinci büyük beyaz eşya şirketi. Türkiye’de beyaz eşya pazarında yüzde 50, TV pazarında yüzde 27 payla lider. 2021’in tamamını yüzde 20 büyüme ile kapatacağını öngörmekle birlikte karlılığın yüksek oranda seyretmesini ve 2020’de olduğu gibi güçlü bilançoların açıklanması beklentim dahilinde. Birinci çeyrekte yüzde 60 üzerinde bir ciro büyümesi bekliyorum. Bunun arkasında yatan en güçlü sebep hem Avrupa hem de Türkiye’de yaşanan güçlü talepten olumlu etkilenmesi. Güçlü operasyonel performansın net kara olumlu yansımasını beklenebilir.

Bugün açıklanacak bir diğer şirket olan Türk Traktörde ise 2021 yılı Ocak – Şubat – Mart aylarındaki kümülatif traktör satışının geçen yıl aynı döneme kıyasla iki katına ulaşması güçlü gelir büyümesini destekleyecektir. Gen yıl düşük baz etkisiyle de karlılık ve FAVÖK rakamlarında güçlü artışlar bekliyorum. 2021 ilk çeyrekte büyüme, geçen yılın ilk çeyreğine göre 3-4 kat artabilir.

27 Nisan Salı günü Aselsan, Tofaş otomotiv ve Tav havalimanlarının bilançoları açıklanacak. Bankalar cephesinde 28 Nisan’da Akbank ve 29 Nisan’da garantinin bilançolarının gelmesi bekleniyor. Sanayi şirketlerinde 29 Nisan Tekfen, 30 Nisan Brisa, 4 Mayıs Enerjisa, 5 Mayıs Migros, Türk Telekom, Anadolu Efes, 6 Mayıs Koç Holding, Aksa Enerji ve 109 Mayıs’ta Pegasus ile Bimaş bilançolarının kesin tarihleri olarak notlarımda yer almakta.

Bu bilanço dönemi özellikle otomotiv, beyaz eşya yazılım ve der çelik sektörleri için oldukça güçlü olmaya devam edecek. Karlılıkta artışlar yaşanacak. Birinci çeyrek bilanço döneminde güçlü gelmesini beklediğim şirketler Arçelik, Doğuş Otomotiv, Ereğli, Ford Otomotiv, Cola, Brisa, Otokar, Kardemir, Şok Marketler, Türk Traktör, Petkim, Şişe, Yataş, Ülker. Havacılık sektöründe ise zayıf bilanço beklentim var.

Tabii bu dönemde endeksteki genel görünüm iyi gelecek olan şirket bilanço fiyatlaması yapmasına olanak tanıyacak bunu göreceğiz. Endekste genel görünüm halen daha güçlü değil. Bugün yukarı yönlü tepkilerin devam ettiği bir açılış gerçekleştirdik. Ancak yükselişlerin kar satışları ile karşılandığı ortam sürüyor. Dolayısıyla ilk etapta 1393-1400 puan seviyesi üzerindeki kalıcı yükseliş eğiliminin sürmesi güçlenmenin ilk sinyali olabilir. Bunu başaramaması halinde ise muhtemelen 1300- 1390 puan arası yatay ve yönsüz eğilim sürecektir. 

Bilançolar geldikçe bilanço analizlerim devam edecek. Bol kazançlar…

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