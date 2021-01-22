Endekste yükselen trend kırılacak mı?

22.01.2021
Seda YALÇINKAYA ÖZER
Borsa İstanbul’da 18 – 22 Ocak haftasının son işlem gününde satışlar hızlandı. Bugüne haftanın genelinden daha zayıf risk iştahı ile başladık. Yurt dışında da seyirlerin zayıf olduğunu izledik.

Sabah 1551 puan seviyesindeki açılış sonrası 1528 puan seviyesine doğru satışlar hızlandı. Bu satışta bankacılık endeksinin yüzde 2’nin üzerine satıcılı olmasının etkisi büyük. Şu an kasım ayından beri devam eden yükselen trend eğilimin destek seviyesini test ediyoruz. Kritik bir yerde miyiz? Evet. Tamamıyla satışa mı geçmeli? Henüz değil.

Henüz değil yanıtı, aslında maliyete ne kadar katlanma gücünüz olduğuna göre değişir. Kimileri en ufak maliyete katlanamaz. Kimileri ise, ana trend dönüşlerindeki güçlü sinyallere kadar bekler.

Bizim yakın vadedeki ilk sinyalimiz yükselen trend desteği olan 1528 seviyesinin altında kapanış olup olmayacağı. Bugünü 1528 seviyesinin altında kapatır ve pazartesi bu seviyenin altındaki seyirlerin sürdüğüne tanık olursak yükselen trendin aşağı yönde kırılmaya aday olacak. Bu kadar güçlü bir trend için bir günlük hacimsiz bir kapanış çok büyük bir risk teşkil etmeyebilir. Böyle bir durumda toparlanma emareleri hızla cevap bulabilir. Ancak yükselen trend altında birkaç günlük kapanış olması halinde o zaman yükselen trendin aşağı yönde kırıldığından ve yakın destek olarak 22 günlük ortalama olan 1507 dolar seviyesinin öneminden bahsedebiliriz.

Geçmiş dönemde de buna benzer kritik noktalarda hataların çok sık yapıldığını gördük. Dolayısıyla bu noktalarda tavsiyem panik yapmadan sakin kalarak yükselen trendin sonlandığından emin olarak hareket etmek olacaktır.

Endekste yükselen trend eğilimi henüz bozulmuş değil. Güçlü teknik görünüm devam ediyor. Bozulmanın daha net bir şekilde olması adına 1500-1507 puan destek seviyesinin altındaki kapanışlar önemli olacaktır.

Haftaya yurt içindeki en önemli gelişme 28 Ocak’taki yılın ilk enflasyon raporu olacak. Yurt dışında ise, 2021 yılının ilk Fed toplantısı gerçekleşecek.

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