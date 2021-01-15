Endekse düzeltme gelecek mi?

Hem yurt dışında hem yurt içi endekslerde şu an ki yükseliş algısında önemli bir değişim bulunmuyor. Ancak temkinli olmamızı gerektirecek ufak çaplı sinyallerde yok değil. Gelin bunların ne olduğunu tek tek konuşalım.

ABD’de siyasi gelişmeler teşvik paketi ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkılaşmaya gideceğine yönelik algılamalar ön planda. ABD Başkanı seçilen Biden’ın açıkladığı teşvik paketinden piyasa çok rahatsız olmuş gibi görünmüyor. Bununla birlikte, dün Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarında dengeli mesajlar geldi.

ABD endeksleri aşağı yönde bir kapanış yapsa da şu an yukarı yönlü izlediğimiz trend hakimiyetini sürdürüyorlar. Dow Jones’de 31 bin 200 seviyesi bu hafta izlediğimiz yatay hareketin direnci olmuş görünüyor. 3 bin 825 seviyesi S&P’de direnç konumunda. Bu haftayı yatay geçiren ABD endekslerinde haftaya sınırlı aşağı yönlü bir düzeltme isteği olursa bize de yansımaları olabilir. Bunun için çarşamba günü ABD Başkanlığı devir teslimi yakından takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz ABD’de 20 Ocak koltuk değişimi için ciddi güvenlik önlemleri alındı. Burada olabilecek bir endişe endekslerde kendini hissettirebilir.

Özetle, yurtdışında piyasa yönünü değiştirecek ya da algılamaları değiştirecek şimdilik önemli bir gelişme bulunmasa da gündemdeki konuların akıbeti belirleyici olacak gibi görünüyor. Gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceğiz.

Gelelim Borsa İstanbul 100 endeksindeki harekete… Bugün sert bir açılışla başladık güne, ama yeniden alımların olduğunu izliyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim, kasım ayından bu yana izlediğimiz yükselen trendini dikkate aldığımızda ara düzeltmeler endeksin yükseliş potansiyelini sürdürmesi açısından sağlıklıdır. Seans içi gelebilecek eğilimde saatlik grafikte kar realizasyonunun geri alındığını arada bir izliyoruz. Bugün de 1547 seviyesi üzerindeki kapanışın gerçekleşmesi halinde pazartesi günü endeks kaldığı yerden rekor seviyeleri test etmeye devam edebilir.

Aşağıdaki grafik dikkatinizi çekeceğini düşünüyorum. Bu dolar bazlı BİST100 grafiği. Alçalan kanalın ve yatay direncin test edilmeye devam edildiğini izliyoruz. Şimdilik yukarı yönlü bir kırılma yok. Kritik noktalarda olduğumuzu söylemek mümkün. Hem direnç seviyelerine yaklaşmamızdan hem de gündem maddelerinin hafif pürüzlü olmasından dolayı bir planla hareket etmenin daha sağlıklı olabileceğini düşünüyorum.

A planı; kendimize bir destek belirlemek olabilir. Kar realizasyonunun başladığına yönelik henüz güçlü bir sinyalimiz yok. Dolayısıyla güçlü bir destek seviyesinin kırılması bizim için ilk sinyal niteliğinde olabilir. Çok tedirgin hareket eden yatırımcılar için bu 1520-1500 seviyeleri olabilir. Destek altındaki kalış ve satıcılı seyrin hızlanması bizim için güçlü bir sinyal niteliği taşıyabilir. Unutmayalım ki, endekste 22 günlük ortalama 1472 seviyesinden geçiyor.

B planı; kar olan şirket hisselerinde temkinli olmak adına bir kısım kar realize edilebilir ve geri çekilmelerde tekrar yerine konabilir. Elbette ki bu hisseden hisseye göre değişir. Endeksteki yükselişle birlikte güçlü olan şirket hisseleri daha da güçlendi ve iyi getireler elde edildi. Karı almak isteyen yatırımcılar için yüzde 50’nin üzerinde olmayacak şekilde bir kısım realizasyon yapılabilir.

Sonuç olarak, bir planınız olması her zaman işe yarar. Kar realizasyonu olsa da olmasa da elinizdeki portföy için bir planınızın olması iyi olacaktır. Böylelikle ani durumlara karşı daha dirençli dururuz. İşaretleri ve sinyalleri okumaya devam.