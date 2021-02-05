Endeks 1530 üzerine yerleşecek mi?

05.02.2021
Seda YALÇINKAYA ÖZER
Geçen haftanın ortasından bu yana yaşanan toparlanma emareleri oldukça güçlü. Yazıyı yazdığım 16:30 itibariyle endeks bu hafta yüzde 4.3 değer kazandı. Tüm bunlarla birlikte 22 günlük ortalama olan 1530 seviyesi üzerine yükseldi ve bu seviye üzerinde tutunmaya devam ediyor.

Borsa İstanbul’da 1530 seviyesi üzerindeki seyirlerin sürmesi halinde yeni yüksek seviyeler görmemiz muhtemel gibi görünüyor. Borsa yatırımcıları 1530 seviyesi üzerindeki seyirlerin sürmesi halinde portföy ağırlığını artırabilir ve ilave uzun pozisyonlar ekleyebilir. Ancak 1530 endeks seviyesi altındaki kapanışlarda kısa vadeli yatırımcının olası düşüşlere karşı temkinli olmasında fayda var. Uzun vadeli yatırımcılar olası kar realizasyonlarını alım fırsatı olarak değerlendirmeye devam edebilir.

Turizm sektörü dışındaki tüm sektörlerde genele yayılan alımlar bu hafta yayıldı. Bankacılık endeksinde 1 – 5 Şubat haftasında yüzde 6’nın üzerinde getiriler izledik. Ancak bankacılık endeksi net olarak gücünü toplayabilmiş değil. Bankacılık endeksinin 1530 seviyesi üzerine yerleşmesi halinde daha güçlü bir endeks görmemiz mümkün olacak ve bu Borsa İstanbul’daki yükselişi için güzel bir zemin hazırlayacak. Dolayısıyla gelecek hata bankacılık endeksini izlemeye devam edeceğiz. Elinde banka pozisyonu bulunan yatırımcıların 1530 banka endeks seviyesi üzerinde ilave uzun pozisyonlar deneyebilirler.

Yurt dışında moralin yüksek olması rüzgarın olumlu olmasını sağlıyor. Şimdilik yüksek risk iştahı korunuyor. Geçen haftalarda ABD piyasalarında manipülatif işlem endişelerinin geride kalması, ABD teşvik paketine yönelik daha iyimser seyirler ve Avrupa Birliği'ndeki aşı tedarik sorunlarının ilaç şirketleri tarafından ilave aşı açıklamalarının hafiflemesi yurt dışında risk iştahını kontrol altında tutuyor.

Son olarak, bildiğiniz üzere bilanço dönemindeyiz ve bu dönem martın başına kadar devam edecek. Sanayi tarafında şimdilik açıklanan bilançolar güçlü geldi. Dördüncü çeyrek dönemde güçlü bilançoların gelmesini hatta sürpriz rakamlarla karşılaşmayı bekliyorum. Bu açıdan bakıldığında hisse bazlı hareketler oluşabilir. Sektörel bazda otomotiv sektörü, lastik sektörü, beyaz eşya, telekomünikasyon, demir çelik, gıda perakende ve yazı yazılım şirketlerinde karlılığın artacağını beklemekteyim.

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