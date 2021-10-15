Tapering için şartlar oluştu!

Küresel bazda enflasyon endişeleri devam ediyor. Bu hafta ABD’den açıklanan enflasyon verisinin yükselmeye işaret ettiğini gördük.

Muhtemelen enflasyon 1-2 ay daha kuvvetli şekilde yükselmeye devam edecektir. Diğer yandan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yakın izlediği istihdam piyasasında da işler yolunda gidiyor. İşsizlik oranı yüzde 4.8’e düşerken, haftalık işsizlik başvuruları ise Mart 2020’den bu yana en düşük seviyesine geldi.

Fed üyelerinin açıklamalarına baktığımızda ise enflasyon endişelerinin arttığını ve tahvil alımlarının azaltılmasına başlanması gerektiği yönünde açıklamalar görüyoruz. Fed Başkanı Powell da enflasyonun kalıcı olması yönündeki görüşlerini dile getirmişti.

Bu gelişmeler yaşanmasına rağmen piyasada henüz net bir fiyatlama görmüyoruz. Dolar endeksinin bu hafta baskı altında kaldığını, majör borsaların ise yükseldiğini gördük. Bu hareketlerin sürdürülebilir olacağını düşünmüyorum. Dolar endeksindeki düşüşlerin alım fırsatı vermesi ve borsalardaki yükselişlerin ise satış fırsatı vermesi beklenebilir. Tabii burada günlük kısa hareketlere bakmak yerine genel resimde yapılacak bir stratejiden bahsediyorum.