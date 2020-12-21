Piyasalarda virüs endişesi! TL için 24 Aralık önemli

21.12.2020
Rıdvan BAŞTÜRK
Aşının bulunma haberiyle birlikte piyasalar bir süredir rahatlamıştı. Ancak hafta sonu İngiltere başta olmak üzere Avrupa genelinde virüsün mutasyona uğramış halinin kontrolden çıktığına yönelik gelen açıklamalar küresel bazda endişeleri yeniden artırdı. Riskli varlıklarda baskı ön planda olurken, değerli metallere ise talep görmekteyiz.

Tabii bu sürecin nasıl şekilleneceğini kestirmek zor. Virüsün mutasyon geçirmiş halinin etkisi veya mevcut aşıların bu virüs üzerindeki etkisi konusunda belirsizlikler var. Bu belirsizlikler piyasalarda rahatsızlık yaratmaya devam edebilir.

Dünyada bunlar yaşanırken, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, destek paketi ile üzerinde anlaşma sağlandığını açıkladı. ABD'de, Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti arasında uzun zamandır süren müzakerelerin ardından Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik yaklaşık 900 milyar dolarlık destek paketinde anlaşmaya varıldı. Bu gelişme piyasalardaki düşüşleri nispeten sınırlamış gözüküyor.

Yılın son günlerindeyiz. Virüs gelişmeleriyle birlikte Avrupa’da uçuşlar yeniden durduruldu. Muhtemelen bazı ülkeler tam kapanmaya gidecek. Bu durum ekonomik aktiviteler üzerinde baskıya neden olacaktır. Ekonomik aktiviteler yavaşladıkça ülkeler desteklerini vermeye devam edecektir. Bu nedenle dalgalı piyasa izlemeye devam edeceğiz.

Burada risklere karşı korunmak önemli olacaktır. Belki borsalarda mevcut durumda bir çöküşten bahsetmek zor, ancak düşüşlere karşı korunmalar yapılabilir.

Bu hafta yurtiçinde ise önemli gündem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı olacak. Piyasalarda 150-200 baz puan (bps) faiz artırım beklentisi mevcut. Küresel bazda artan riskler TL için de negatif etki yapabilir. Burada beklentilerin karşılanması durumunda TL üzerinde ekstra bir baskı beklemiyorum. Kur geçen hafta 7.60 TL’ye kadar gerilemişti. Bugün ise 7.70 TL üzerinden işlem görüyor. Burada teknik olarak 7.75 TL ve 7.88 TL seviyelerinin önemli olacağını düşünüyorum. 7.60-7.50 TL bölgesi ise düşüşlerin zayıflayacağı bölge olmaya devam edebilir. 

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