Piyasalar için iki tehlike: Petrol ve Doğalgaz

Doğalgaz tarafında Rusya-Ukrayna gelişmelerinin sürüyor olması ve buna bağlı olarak Rusya ile Avrupa arasında yaşanan tedarik sorunu fiyatları yukarı çekiyor. Kış sezonuna yaklaşıyor olmamız nedeniyle talebin de artacağını düşünürsek üretimin veya gaz tedarikinin buna eşlik etmesi bu aşamada zor gözüküyor. Bu nedenle gaz fiyatlarında yukarı yönde potansiyel devam edebilir.

Petrol tarafında ise, OPEC’in üretimi kısabileceğine yönelik beklentiler etkili oluyor. Bu hafta gelen teknik sıkışmadaki yukarı yönde kırılma da bu hareketlerin devam edebileceğini bizlere gösteriyor. Ham petrol tarafında 84 dolar üzeri kalındığı sürece yukarı yönde hareketlerin sürmesini bekliyorum.

Enerji fiyatlarındaki bu yükseliş küresel enflasyon için tehdit olmaya devam edecektir. Bu nedenle enflasyon beklentilerinde henüz net bir düşüş beklentisi oluşmaması da küresel faizleri yukarıda tutacaktır. ABD 10 yıllık faizlerinin bu hafta yüzde 3.10 üzerini test etmesinin bir sebebinin de bu olduğunu söyleyebiliriz.

Özellikle doğalgaz fiyatlarında yaşanan yükselişler Avrupa ekonomileri üzerinde baskıya neden oluyor. Bu yükselişlerin devam etmesi durumunda Euro üzerindeki baskının devamı beklenebilir. Bu makro denge ise, Türkiye’nin dinamikleri açısından negatif etkiler yapabilir. İhracatımızda önemli bir paya sahip olan AB ülkelerinde yaşanan problemler direkt olarak Türkiye ekonomisi üzerinde etkili olacaktır.

Bir de yarınki ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın konuşmasına değinmek gerekebilir. Tüm dünya Jackson Hole toplantısında konuşma yapacak olan Powell’ı bekliyor. Ben açıkçası bu konuşmaya büyük anlam yüklemiyorum. Tabii konuşma ile birlikte piyasalarda oynaklık oluşacaktır; fakat ana trendler veya para politikası beklentilerinde bir değişiklik beklemiyorum. Powell, muhtemelen dengeli bir konuşma yaparak piyasaları biraz toparlamaya çalışabilir. Enflasyonda henüz düşüş emaresi görmediklerini, bu nedenle faiz artırımlarına devam edeceklerini tekrarlayacaktır. Buna ek olarak, faiz artırım hızının düşebileceğini ekleyebilir be bu ifade piyasalarda kısa vadeli pozitif seyre neden olabilir.