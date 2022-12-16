Piyasalar baskı altında!

Küresel ekonomilere yönelik artan resesyon endişeleri, yüksek enflasyon beklentileri ve bu neticede faiz beklentilerinin devam etmesi majör borsalarda bu hafta son dönemin en sert düşüşüne neden oluyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısında, üyelerin gelecek yıla yönelik enflasyon ve faiz beklentilerini yukarı yönde revize etmesi önemliydi.

Avrupa Merkez Bankası’ndan da (ECB) faiz konusunda oldukça agresif mesajlar geldi. Başkan Lagarde, yaptığı açıklamada yüksek enflasyon riskinin sürdüğünü ve bu nedenle faiz artırımlarına güçlü şekilde devam edeceklerini açıklarken, ekonomide aşağı yönde riskin devam ettiğini ekledi.

Tüm bu gelişmeler neticesinde Almanya endeksi DAX, ABD teknoloji endeksi Nasdaq, ABD endeksi S&P gibi borsalarda sert düşüşler gördük. Bu baskının kolay kolay ortadan kalkmasını beklemiyorum. Küresel bazda enflasyon endişeleri azalıp, faiz beklentileri yumuşadığı zaman borsalar için yukarı yönde bir beklentiden bahsedebiliriz; fakat bu aşamada böyle bir durum öngörmüyorum.

Dolar endeksi ise, küresel bazda yaşanan endişelerden pozitif etkileniyor. Her ne kadar Fed’e yönelik faiz beklentileri azalış gösterse de küresel bazda yaşanan bu sıkıntılı durum dolar talebini canlı tutacaktır. Teknik anlamda 102.00 bölgesi dolar endeksi için oldukça önemli. Bu seviye üzerinde kalındığı sürece küresel bazda dolar talebinin canlı kalmasını beklerim.