Parlayan yıldızlar: Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık faiz

Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkisiyle, ABD Merkez Bankası (Fed) faizleri hızlı bir şekilde düşürmüş ve çok ciddi miktarlarda parasal genişleme kararı almıştı. Pandemi öncesi yüzde 2 civarında seyreden ABD 10 yıllık faizleri hızlı bir düşüşle yüzde 0.5 seviyesine kadar indi. Mevcut durumda ise, yüzde 1.15’te seyreden bir faiz var. Peki, neden bu yükseliş gerçekleşti?

Öncelikle artık Fed’in piyasaya verecekleri bitti. Bitti demek biraz iddialı olabilir, fakat artık Fed’den yeni bir katalizör gelmeyecek gibi duruyor. Diğer yandan ABD’de istihdam piyasası ve büyümenin öncül göstergelerinde iyileşme görmekteyiz. Her ne kadar Fed’den yakın zamanda bir faiz artırımı beklemesem de bunun fiyatlaması önceden yapılacaktır. Son dönemde bazı Fed üyelerinin 2022 yılı için faiz artırımı düşünebiliriz şeklinde açıklamalarının göz ardı etmemek gerek. Bu kapsamda ABD 10 yıllık faizlerdeki yükseliş beklentim devam ediyor. Burada kritik eşik yüzde 1.20 olacaktır. Bu eşik geçilirse yükselişler daha da ivme kazanabilir.

Dolar endeksinde de yılbaşından bu yana yukarı yönde hareketler ön planda. Dolar endeksi özellikle ekim-aralık döneminde baskı altında kalmıştı. Ancak artık dolar endeksini aşağı çekebilecek bir katalizör görmüyorum. Fed’den yeni bir şey gelmeyecek olması bunda önemli bir etken. Ve özellikle istihdam piyasasındaki toparlanma devam ederse dolar endeksi de güçlenmeye devam edecektir. Kısa vadede 90.40 üzerinde kalınması pozitif görünümü destekleyecektir.

Peki faizler ve dolar endeksindeki yükselişler piyasaları nasıl etkiler?

Bunun en önemli etkisi paritelerde (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD vs.) dolar lehine hareketlerin ön planda olmasıdır. Özellikle EURUSD paritesinde baskının ön planda olduğunu ve aşağı yönde potansiyelin yüksek olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda değerli metaller altın ve gümüş üzerinde de bu durum baskıya neden olmaya devam edebilir.

Küresel borsalarda direkt bir etkisi olmasa da Dax, Dow, S&P gibi majör borsalarda yükseliş potansiyelinin azaldığını ve aşağı yönde marjın daha cazip olacağını düşünüyorum.