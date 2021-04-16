Orta-uzun vadede yukarı potansiyel mevcut

16.04.2021
Rıdvan BAŞTÜRK
Gram altında 30 Mart’tan bu yana kabaca 450-460 TL bandı arasında dalgalanma görmekteyiz. Kısa vadede bu bant dahilinde hareket edilse de TL’deki gelişmelere bağlı olarak, gram altında orta-uzun vadede yukarı yönde hareket potansiyeli bulunuyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklendiği gibi faizleri yüzde 19 seviyesinde tuttu. Fakat karar metninde sıkılaşma vurgusu yapan ifadelerin yer almaması dikkat çekti. TCMB'nin karar metninde önceki metinden farklı olarak "uzun bir müddet sıkı duruş" ve "gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacak" ifadeleri yer almadı. Bu gelişmeler neticesinde dolar kurunda sınırlı yükselişler gördük. TCMB, bu yıl içerisinde faiz indirim sürecine başlayabilir.

Üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasındaki makas 15 puana yükseldi ve 2018 yılından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Bu durum ilerleyen aylarda enflasyonda yukarı yönde risk barındırıyor. Bu kapsamda sıkı duruştan vazgeçme veya bunun sinyalini verme durumunda hem dolar kuru hem de gram altında yükselişler görebiliriz.

ABD ekonomisi güçlenmeye devam ediyor. Gelen son veriler oldukça kuvvetli bir büyümeye işaret ediyor. Fakat bu güçlenmeye rağmen, faiz artırımı için bekleyeceklerini açıklayan Powell’ın konuşması sonrasında, ABD 10 yıllık tahvil faizinde düşüşler gördük. Bu düşüşler ons altını canlandırdı. Kısa vadede 1760 dolar üzerinde kalınması yukarı hareketleri destekleyebilir ve bu durum gram altına pozitif yansıyabilir. 

Toparlayacak olursak; TL’de zayıflık olma ihtimaliyle birlikte, gram altında yukarı yönde potansiyelin sürdüğünü düşünüyorum. Gram altında, ana resimde yukarı yönde potansiyel orta-uzun vade için devam edecektir. Burada düşüşleri kademeli şekilde değerlendirmek gerekiyor. Gram altında kademeli olarak 448, 440 TL ve 424 TL seviyeleri destek olarak izlenebilir. Yukarıda ise 460 TL direnci söz konusu. Bu eşik geçilirse 470 TL hedeflenebilir.   

 

TümüRıdvan BAŞTÜRK - diğer yazıları
Diğer Yazar Yazıları
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.408 Değişim: 0,03% Hacim : 15.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.400 16.04.2021 Yüksek 1.413
Açılış: 1.406
8,0578 Değişim: 0,63%
Düşük 8,0020 16.04.2021 Yüksek 8,1121
Açılış: 8,0073
9,6725 Değişim: 0,69%
Düşük 9,5724 16.04.2021 Yüksek 9,7085
Açılış: 9,6062
460,49 Değişim: 1,36%
Düşük 453,88 16.04.2021 Yüksek 463,33
Açılış: 454,29
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.