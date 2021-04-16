Orta-uzun vadede yukarı potansiyel mevcut

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklendiği gibi faizleri yüzde 19 seviyesinde tuttu. Fakat karar metninde sıkılaşma vurgusu yapan ifadelerin yer almaması dikkat çekti. TCMB'nin karar metninde önceki metinden farklı olarak "uzun bir müddet sıkı duruş" ve "gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacak" ifadeleri yer almadı. Bu gelişmeler neticesinde dolar kurunda sınırlı yükselişler gördük. TCMB, bu yıl içerisinde faiz indirim sürecine başlayabilir.

Üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasındaki makas 15 puana yükseldi ve 2018 yılından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Bu durum ilerleyen aylarda enflasyonda yukarı yönde risk barındırıyor. Bu kapsamda sıkı duruştan vazgeçme veya bunun sinyalini verme durumunda hem dolar kuru hem de gram altında yükselişler görebiliriz.

ABD ekonomisi güçlenmeye devam ediyor. Gelen son veriler oldukça kuvvetli bir büyümeye işaret ediyor. Fakat bu güçlenmeye rağmen, faiz artırımı için bekleyeceklerini açıklayan Powell’ın konuşması sonrasında, ABD 10 yıllık tahvil faizinde düşüşler gördük. Bu düşüşler ons altını canlandırdı. Kısa vadede 1760 dolar üzerinde kalınması yukarı hareketleri destekleyebilir ve bu durum gram altına pozitif yansıyabilir.

Toparlayacak olursak; TL’de zayıflık olma ihtimaliyle birlikte, gram altında yukarı yönde potansiyelin sürdüğünü düşünüyorum. Gram altında, ana resimde yukarı yönde potansiyel orta-uzun vade için devam edecektir. Burada düşüşleri kademeli şekilde değerlendirmek gerekiyor. Gram altında kademeli olarak 448, 440 TL ve 424 TL seviyeleri destek olarak izlenebilir. Yukarıda ise 460 TL direnci söz konusu. Bu eşik geçilirse 470 TL hedeflenebilir.