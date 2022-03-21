Ons altında bu seviyeler kritik!

İki ülke arasındaki görüşmeler devam ediyor. Piyasalar bu görüşmelerden pozitif bir sonuç çıkacağına yönelik fiyatlama yapıyor; fakat henüz net ve somut bir anlaşma olmaması nedeniyle piyasalarda risklerin sürdüğünü söyleyebiliriz.

Şubat ayı ve mart ayının başlarında artan jeopolitik riskler neticesinde 2070 dolar seviyesini gören ons altın, geçen hafta 1900 doların altını test etti. Bu yaşanan sert düşüşte, ateşkes beklentileri ve ABD tahvil faizlerindeki sert yükseliş etkili oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) her ne kadar geçen haftaki toplantısında sürpriz bir karar açıklamasa da, bu yıl 7 faiz artırımı beklediğini ve mayıs ayında bilanço küçültmeye başlayacağını açıkladı. Bu kapsamda ABD 10 yıllık faizler yüzde 2.25 seviyesini test etti. Geçen yıl faizler yüzde 1 civarındayken bu yıl için önce yüzde 2’ler daha sonra yüzde 2.50-3.00 beklentimin olduğunu çok kez ifade etmiştim. Faizlerdeki yükselişin orta vadede yüzde 3’e doğru devam edeceğini düşünüyorum. Bunun önüne geçebilecek tek engel Rusya-Ukrayna olaylarının beklenmedik bir negatifliğe gitmesi olacaktır. Fakat bu ihtimali zayıf görüyorum.

Ons altında haftalık grafiklerde 2070 dolar seviyesinde çift tepe yapıldıktan sonra, geçen hafta 4 saatlik grafiklerde yükselen eğilim aşağı yönde kırıldı. Teknik olarak 1950 dolar ve 1980 dolar seviyeleri izlediğim önemli dirençler. Burada olabilecek yükselişler satış fırsatı verebilir. Geçen hafta bunun bir örneğini yaşamıştık. Ons altında 1878 dolar seviyesi ise, izlediğim en kritik destek noktası. 1878 dolar kırılmadığı sürece, ons altında net bir düşüş potansiyeli beklemiyorum. Fakat ilerleyen gün ve haftalarda 1878 dolar desteğinde kırılma geldiğinde satış baskısının artmasını beklerim.