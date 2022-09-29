  • Bigpara
  • Bigpara Yazarları
  • Rıdvan BAŞTÜRK
  • Kusursuz kaos…

Kusursuz kaos…

29.09.2022
Rıdvan BAŞTÜRK
2022 yılının son aylarındayız. Bu yıl piyasalar için oldukça zorlu geçti ve bu zorlu süreç devam edecek gibi gözüküyor. 2021 ile 2022 yılları arasında siyah ve beyaz kadar net bir fark var.

Geçen yıl küresel faizlerin sıfıra yakın olması ve merkez bankalarının her ay piyasaları desteklemesi sonucu risk iştahı yüksek seyrediyordu. Bu yıl ise, enflasyon nedeniyle küresel faizlerin yüksek, risk iştahının düşük seyrettiği bir dönemdeyiz. 

Geçen yıl yüzde 1’in altına kadar gerileyen ABD 10 yıllık faizlerin bu hafta yüzde 4 üzerini görmesi sanırım durumu anlatmak için tek başına yeterli olacaktır. 

İçerisinde bulunduğumuz yüksek enflasyon, yüksek faiz, düşük risk iştahı süreci kolay kolay ortadan kaybolacak bir durum değil. Özellikle enflasyon konusunda henüz dünya genelinde bir iyimserlik oluşmadı; hatta endişelerin daha da arttığını söyleyebiliriz. Hal böyle olunca küresel faizler yükselmeye ve bu durum insanları riskten kaçmaya yöneltiyor. 

Uzun süredir dolar endeksi lehine görüş bildiren biri olarak, bu sürecin aslında sürpriz olmadığını söyleyebilirim. Marttan bu yana güçlü şekilde faiz artıran bir Fed görmekteyiz ve bu artırımların devamı gelecek. ABD Merkez Bankası (Fed) sadece faiz artırmadı, tahvil alım programını bitirdi ve şimdi her ay bilanço küçültüyor. Evet tüm dünyada (birkaç ülke hariç) bir sıkılaşma politikası var fakat hiçbiri Fed kadar güçlü adım atmıyor. Özellikle Avrupa Merkez Bankası’na (ECB) baktığımızda Fed’in yanında esamesi bile okunmaz. 

Avrupa’da da yüksek enflasyon sorunu var. Fakat faiz artırım konusunda oldukça geride kaldılar. Üzerine bir de enerji problemi eklenince yüksek enflasyon ve düşük büyüme arasında sıkışıp kaldılar. Bu nedenle sıkılaşma konusunda Fed’e yaklaşamazlar. Aynı zamanda ekonomileri de daha zayıf seyredecektir. Hal böyle olunca Euro baskı altında kalmaya devam edecek ve bu durum küresel risk iştahını aşağıda tutacaktır. 

Riskli varlıklar olarak ifade ettiğim majör borsalar ve kriptolarda da görünüm oldukça zayıf. Güçlü faiz ve güçlü dolar ortamında bu tarafın pek cazibesinin olacağını düşünmüyorum. Tabii ara ara yukarı yönde tepkiler gelecektir; fakat ana resimler zayıf olduğu için yükselişler piyasa tarafında satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. 

Yurtiçinde ise tüm dünyanın tersine faiz indirim politikası izleniyor. Son iki toplantıda 200 baz puan faiz indiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) gelecek toplantılarda da faiz indirmesi beklenebilir. Yüksek enflasyon, düşük faiz ve güçlü dolar endeksi ortamında TL’deki kırılganlık devam edecektir. 

Özetle, piyasalarda kusursuz kaos fiyatlamalarının devamını bekliyorum…

TümüRıdvan BAŞTÜRK - diğer yazıları
Diğer Yazar Yazıları
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
3.180 Değişim: 1,05% Hacim : 46.935 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 3.130 30.09.2022 Yüksek 3.180
Açılış: 3.151
18,5017 Değişim: -0,02%
Düşük 18,4033 30.09.2022 Yüksek 18,5668
Açılış: 18,5058
18,1363 Değişim: -0,12%
Düşük 18,0380 30.09.2022 Yüksek 18,2931
Açılış: 18,1574
987,97 Değişim: 0,00%
Düşük 983,50 30.09.2022 Yüksek 998,55
Açılış: 987,93
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.