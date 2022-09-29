Kusursuz kaos…

Geçen yıl küresel faizlerin sıfıra yakın olması ve merkez bankalarının her ay piyasaları desteklemesi sonucu risk iştahı yüksek seyrediyordu. Bu yıl ise, enflasyon nedeniyle küresel faizlerin yüksek, risk iştahının düşük seyrettiği bir dönemdeyiz.

Geçen yıl yüzde 1’in altına kadar gerileyen ABD 10 yıllık faizlerin bu hafta yüzde 4 üzerini görmesi sanırım durumu anlatmak için tek başına yeterli olacaktır.

İçerisinde bulunduğumuz yüksek enflasyon, yüksek faiz, düşük risk iştahı süreci kolay kolay ortadan kaybolacak bir durum değil. Özellikle enflasyon konusunda henüz dünya genelinde bir iyimserlik oluşmadı; hatta endişelerin daha da arttığını söyleyebiliriz. Hal böyle olunca küresel faizler yükselmeye ve bu durum insanları riskten kaçmaya yöneltiyor.

Uzun süredir dolar endeksi lehine görüş bildiren biri olarak, bu sürecin aslında sürpriz olmadığını söyleyebilirim. Marttan bu yana güçlü şekilde faiz artıran bir Fed görmekteyiz ve bu artırımların devamı gelecek. ABD Merkez Bankası (Fed) sadece faiz artırmadı, tahvil alım programını bitirdi ve şimdi her ay bilanço küçültüyor. Evet tüm dünyada (birkaç ülke hariç) bir sıkılaşma politikası var fakat hiçbiri Fed kadar güçlü adım atmıyor. Özellikle Avrupa Merkez Bankası’na (ECB) baktığımızda Fed’in yanında esamesi bile okunmaz.

Avrupa’da da yüksek enflasyon sorunu var. Fakat faiz artırım konusunda oldukça geride kaldılar. Üzerine bir de enerji problemi eklenince yüksek enflasyon ve düşük büyüme arasında sıkışıp kaldılar. Bu nedenle sıkılaşma konusunda Fed’e yaklaşamazlar. Aynı zamanda ekonomileri de daha zayıf seyredecektir. Hal böyle olunca Euro baskı altında kalmaya devam edecek ve bu durum küresel risk iştahını aşağıda tutacaktır.

Riskli varlıklar olarak ifade ettiğim majör borsalar ve kriptolarda da görünüm oldukça zayıf. Güçlü faiz ve güçlü dolar ortamında bu tarafın pek cazibesinin olacağını düşünmüyorum. Tabii ara ara yukarı yönde tepkiler gelecektir; fakat ana resimler zayıf olduğu için yükselişler piyasa tarafında satış fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Yurtiçinde ise tüm dünyanın tersine faiz indirim politikası izleniyor. Son iki toplantıda 200 baz puan faiz indiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) gelecek toplantılarda da faiz indirmesi beklenebilir. Yüksek enflasyon, düşük faiz ve güçlü dolar endeksi ortamında TL’deki kırılganlık devam edecektir.

Özetle, piyasalarda kusursuz kaos fiyatlamalarının devamını bekliyorum…