  • Bigpara
  • Bigpara Yazarları
  • Rıdvan BAŞTÜRK
  • Küresel piyasalarda tat tuz yok…

Küresel piyasalarda tat tuz yok…

25.04.2023
Rıdvan BAŞTÜRK
2021 yılı küresel faizlerin sıfıra yakın olduğu ve her ay teşvik verilerin bir dönemdi. Bu dönemde riskli ürünlerden ne alırsanız alın getiri sağlayabiliyordunuz. Özellikle ABD borsaları ve kripto para piyasası bu dönemin favorisiydi.

2022 yılı ise artan enflasyon neticesinde, yükselen faiz ve teşviklerin geri çekildiği bir dönem oldu. 2021 yılının aksine riskli ürünlerin sürekli olarak aşağı yön izlediğini gördük.
2023 yılı ise bir yukarı bir aşağı dalgalanmaların olduğu bir yıl oluyor. Bu yıl net bir yukarı veya aşağı trend olmadan piyasaların dalgalanarak ilerleyeceğini yılın başındaki yazımlarımda ifade etmiştim. Bunun en büyük sebeplerinden biri ise para politikalarına yönelik karışık beklentiler. 

Fed’in faiz artırım sürecinin sonuna yaklaştığını artık tüm dünya biliyor. Mayıs ayı başındaki toplantıda muhtemelen son kez bir 25 bps artırım yapıp ardından beklemeye geçecekler. Burada karışık beklentiler yaratan konu, bu sürenin ne kadar olacağıdır. 

Bazı kurumlar yaz aylarının bitiminde faiz indirimi başlayacağını düşünürken, bazı kurumlar ise yıl sonunu işaret ediyor. Açıkçası bu tarz bir beklenti oluşturmanın bir faydası olacağını düşünmüyorum. Çünkü piyasada beklentiler birkaç günde 180 derece değişebiliyor. Bunun en güzel örneğini Mart ayında yaşadık.

Evet Fed faizi zaten ömür boyu artırmayacaktı. Bir yerde bu artırım süreci bitecek. Buradaki kritik nokta mevcut yüksek faiz ve bilanço daraltımının daha ne kadar piyasada olacağıdır. Enflasyon tarafına baktığımızda manşet enflasyonun baz etkisi ve enerji fiyatlarında yaşanan dalgalanmayla gerilediğini görüyoruz. Fakat çekirdek enflasyonda bir düşüş yok, aksine bir katılık söz konusu. ABD’e %5.6 gibi çok güçlü bir çekirdek enflasyon var. Burası çözülmeden enflasyon ile ilgili net bir pozitif beklentiye girmek yanlış olur diye düşünüyorum. 

Fed’in hedefi, enflasyonu %2’ye düşürene kadar sıkı para politikasını korumak. Fakat bu görüntüde enflasyonun %2’ye düşmesini beklemek çok iyimser bir durum olacaktır. Fed’in enflasyon hedefinde bir güncellemeye giderek %3-3.5 civarında yeni bir hedef oluşturması daha sağlıklı olacaktır. 

Ben Fed’in faiz indirim sürecine erken başlayacağını düşünmüyorum. Erken bir faiz indirimi enflasyonun patlamasına yol açar ve daha sıkıntılı bir sürece adım atarlar. Şimdiden bir beklenti oluşturmak zor olsa da ben Fed’in 2023 yılı sonuna kadar bir faiz indirimine gideceğini düşünmüyorum. Bu nedenle piyasalarda da yukarıda bahsettiğim gibi net trendler yerine dalgalanmalar olacaktır. Bu süreçte ilgili enstrümanların teknik seviyeleri yakın takip edilerek, stoplu şekilde al-sat fırsatları değerlendirilmelidir. 

 

TümüRıdvan BAŞTÜRK - diğer yazıları
Diğer Yazar Yazıları
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
4.784 Değişim: 0,00% Hacim : 47.704 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 4.749 26.04.2023 Yüksek 4.901
Açılış: 4.886
19,4176 Değişim: 0,05%
Düşük 19,3925 27.04.2023 Yüksek 19,4290
Açılış: 19,4086
21,4861 Değişim: 0,21%
Düşük 21,3828 27.04.2023 Yüksek 21,5121
Açılış: 21,4408
1.249,41 Değişim: 0,57%
Düşük 1.240,37 27.04.2023 Yüksek 1.249,76
Açılış: 1.242,30
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.