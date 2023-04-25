Küresel piyasalarda tat tuz yok…

2022 yılı ise artan enflasyon neticesinde, yükselen faiz ve teşviklerin geri çekildiği bir dönem oldu. 2021 yılının aksine riskli ürünlerin sürekli olarak aşağı yön izlediğini gördük.

2023 yılı ise bir yukarı bir aşağı dalgalanmaların olduğu bir yıl oluyor. Bu yıl net bir yukarı veya aşağı trend olmadan piyasaların dalgalanarak ilerleyeceğini yılın başındaki yazımlarımda ifade etmiştim. Bunun en büyük sebeplerinden biri ise para politikalarına yönelik karışık beklentiler.



Fed’in faiz artırım sürecinin sonuna yaklaştığını artık tüm dünya biliyor. Mayıs ayı başındaki toplantıda muhtemelen son kez bir 25 bps artırım yapıp ardından beklemeye geçecekler. Burada karışık beklentiler yaratan konu, bu sürenin ne kadar olacağıdır.



Bazı kurumlar yaz aylarının bitiminde faiz indirimi başlayacağını düşünürken, bazı kurumlar ise yıl sonunu işaret ediyor. Açıkçası bu tarz bir beklenti oluşturmanın bir faydası olacağını düşünmüyorum. Çünkü piyasada beklentiler birkaç günde 180 derece değişebiliyor. Bunun en güzel örneğini Mart ayında yaşadık.



Evet Fed faizi zaten ömür boyu artırmayacaktı. Bir yerde bu artırım süreci bitecek. Buradaki kritik nokta mevcut yüksek faiz ve bilanço daraltımının daha ne kadar piyasada olacağıdır. Enflasyon tarafına baktığımızda manşet enflasyonun baz etkisi ve enerji fiyatlarında yaşanan dalgalanmayla gerilediğini görüyoruz. Fakat çekirdek enflasyonda bir düşüş yok, aksine bir katılık söz konusu. ABD’e %5.6 gibi çok güçlü bir çekirdek enflasyon var. Burası çözülmeden enflasyon ile ilgili net bir pozitif beklentiye girmek yanlış olur diye düşünüyorum.



Fed’in hedefi, enflasyonu %2’ye düşürene kadar sıkı para politikasını korumak. Fakat bu görüntüde enflasyonun %2’ye düşmesini beklemek çok iyimser bir durum olacaktır. Fed’in enflasyon hedefinde bir güncellemeye giderek %3-3.5 civarında yeni bir hedef oluşturması daha sağlıklı olacaktır.



Ben Fed’in faiz indirim sürecine erken başlayacağını düşünmüyorum. Erken bir faiz indirimi enflasyonun patlamasına yol açar ve daha sıkıntılı bir sürece adım atarlar. Şimdiden bir beklenti oluşturmak zor olsa da ben Fed’in 2023 yılı sonuna kadar bir faiz indirimine gideceğini düşünmüyorum. Bu nedenle piyasalarda da yukarıda bahsettiğim gibi net trendler yerine dalgalanmalar olacaktır. Bu süreçte ilgili enstrümanların teknik seviyeleri yakın takip edilerek, stoplu şekilde al-sat fırsatları değerlendirilmelidir.