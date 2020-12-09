Gram altın ve gümüşte fırsat seviyeler

09.12.2020
Rıdvan BAŞTÜRK
Gram altın ve gram gümüş tarafında son dönemde nispeten yatay hareketler ön planda. Ons tarafında kısmi hareketlilik olsa da dolar kurunda yaşanan yatay seyir gram altın ve gümüşün yatay kalmasına neden oluyor.

Yılın son günlerindeyiz. Piyasanın genelinde de bir sakinlik söz konusu. Özellikle 16 Aralık ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısıyla birlikte piyasada hareketlilik görebiliriz. Fed’in 2021 yılına dair vereceği olası güçlü sinyaller hareketliliği artırabilir. Diğer yandan ABD’den beklenen fakat henüz somut bir gelişme olmayan teşvik paketi de bir diğer önemli konu olacaktır. Aşı konusunun ise piyasadaki etkisinin azaldığını görmekteyiz.

İlk olarak ons altın ve gümüşü inceleyelim. Geçen haftalarda gelen aşı haberleriyle birlikte baskı altında kalan ons altın ve gümüş ardından ise hızlı bir şekilde toparlandı. Mevcut durumda ise, yükselişlerin zayıfladığını ve yatay bir görünüme girdiklerini görüyoruz. Piyasada yeni bir katalizör gelene kadar bu yataylık sürecektir.

Ons altında 1884 dolar seviyesini önemli bir direnç olarak izliyorum. Mevcut durumda bu seviye baz alınarak aşağı yönde bir hareket görebiliriz. Aşağıda ise 1840 doları önemli bir destek olarak izliyorum. Gümüş tarafında daha net bir görünüm söz konusu. Düşen eğilim direnci 28.40 dolar seviyesinde yer alıyor. Bu seviyeden bu hafta dönüşler görüyoruz. Sırasıyla 24.80 dolar ve 26.00 dolar dirençleri kademeli satış fırsatı verebilecek eşikler olabilir.

Gram tarafını değerlendirmeden önce dolar kuruna da değinmek gerek. Ekonomide atılan normalleşme adımlarının ardından TL üzerindeki baskı nispeten azaldı. Ancak tam anlamıyla güçlü bir TL’den bahsetmek zor. Açıklanan son enflasyon verilerinin yüksek çıkması 24 Aralık TCMB toplantısına dair yeni bir artırım beklentisi oluşturuyor gibi. Eğer TCMB yeni bir artırım daha yaparsa TL’de kuvvetli bir seyir görebiliriz. Özellikle 7.75 TL seviyesi çok kritik gözüküyor. Son dönemde kurdaki her düşüş 7.75 TL seviyesinde sonlandı ve alımlar gördük. Bu nedenle TL’de iyimserliğin artması için 7.75 TL’nin kırılması gerekiyor. Aksi durumda 7.90 TL ve 8.05 TL seviyeleri izlenebilir.

Gram altında yükselen eğilim 11 Kasım’da kırılmış ve artık yükselişlerin satış fırsatı verebileceğini ifade etmiştik. O günden bu yana 473 TL seviyesine kadar tepkisini veren ve her seferinde baskı yaşayan bir gram altın gördük. 473 TL direnci kritik olacaktır. Bu seviye geçilmediği sürece yükselişlere temkinli bakıyorum. Aşağıda önce 450 TL ardından ise 424 TL izlenebilir. Özellikle 424 TL seviyesinden toparlanmalar güçlü olabilir.

Gram gümüşte ise, daha öncelerden verdiğimiz 5.50 TL seviyesinden alımlar gelmişti. Ancak yükselişlerde de 6.30 TL’nin satış fırsatı verdiğini görüyoruz. Geri çekilmelerde 5.50 TL ve 5.20 TL seviyeleri toparlanma fırsatı verebilecek seviyeler olarak izlenebilir. 

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