Fed ve TL varlıklar

23.06.2021
Rıdvan BAŞTÜRK
Geçen hafta yapılan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin enflasyon beklentilerini yükseltmesi ve faiz artırım bekleyen üye sayısının artmasının ardından küresel bazda risk iştahında düşüşler görmüştük. Bu kapsamda dolar endeksi güç kazanırken, borsalarda ise aşağı yönde ivme gördük. Bu hafta ise ters yönde hareketler söz konusu.

Dün akşam Fed Başkanı Powell’in ‘’Erken faiz artırımı düşünmüyoruz’’ açıklamasının ardından özellikle ABD borsalarında yükselişler görülürken, dolar endeksinde yatay görünüm ön planda. Zaten kimse Fed’den erken bir faiz artırım beklemiyor. Fakat bu tarz müdahaleler ile beklentinin satın alınmasını da engellemeye çalışıyorlar.

Her zaman söylediğim gibi piyasalar ne zaman sıkıntıya girse, Fed Başkanı Powell çıkıp piyasaları dengeliyor. Bunun bir örneğini de dün akşam görmüş olduk. Fakat artık bu sözlü müdahalelerin etkisinin giderek azalacağı bir sürece giriyoruz. Normal şartlarda dünkü açıklama Euro/dolar ve ons altın için yukarı yönde etki yaratması beklenirdi. Fakat bu iki enstrüman yukarı gidemedi, hatta sınırlı bir düşüş gösterdi. Sadece ABD borsalarının yukarı çekilmesi burada Fed’in ABD borsalarının bozmak istemediğinin canlı bir örneği oldu. İlerleyen süreçte enflasyon ve istihdam gelişmeleri önemli olacaktır. Bu iki alanda yukarı yönde seyir devam ettiği sürece piyasa Powell’i değil gerçekleri fiyatlayacaktır.

TL varlıklar ne durumda?

Dolar kuru iki gündür aşağı yönde hareket gösteriyor. Özellikle 8.80 TL tepe bölgesinin geçilememesinin bu kar satışlarına fırsat sağladığını düşünüyorum. Yaz sezonunda olmamız ve turistlerin sınırlı da olsa döviz girdisi yaratacak olması TL üzerindeki baskıyı biraz hafifletebilir. Biraz diyorum çünkü hem ABD gelişmeleri hem de içerideki enflasyon ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) gelişmelerinin ana resimde hala TL üzerinde baskıya neden olabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle kısa vadede baskı görsek de bu tarz düşüşlerin orta-uzun vadede fırsatlar yaratacağını düşünüyorum.

Borsa tarafında ise, bu hafta toparlanma görmekteyiz. Bunun en büyük sebebi de majör borsaların yukarı yönde ivmesinin devam ediyor olması. Eğer yurt dışı borsalara bir satış gelirse bunun Bist100 üzerindeki etkisi daha fazla olacaktır. Burada ana seviye takibi yapılarak kararlar alınması gerekiyor. Mart 2020’den gelen yükselen trend desteği 1370’ten geçiyor. Mevcut durumda bu bölge üzerinde görünüm pozitif olacaktır. 1370’in altı borsa için ciddi bir sıkıntı getirebilir. Yükselişlerde ise 1460/1470 bölgesinin bu aşamada geçilme ihtimalini zayıf görüyorum. Bu nedenle yükselişlerde kademeli satış fırsatları görebiliriz. 

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