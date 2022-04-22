Fed Hızlı Sıkılaşacak!

Küresel ekonomiler geçen yılın ortalarından bu yana yükselen enflasyon ile uğraşıyor. Fakat enflasyondaki yükseliş bu yıl ile birlikte daha kuvvetli bir hale geldi. Covid-19 etkisiyle tedarik zincirinde yaşanan bozulmalar, iklim değişikliği derken bir de Rusya-Ukrayna olayı orta çıkınca enerji ve tarım bazlı olmak üzere enflasyonda sert yükselişler gördük. Bunun önüne geçmek için ise, Merkez Bankaları sıkılaşmaya gidiyor. Burada özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) atacağı adımlar ve buna yönelik beklentiler piyasalardaki fiyatlamalarda önemli rol oynuyor.

Fed bilindiği üzere mart ayında 25 baz puan (bps) faiz artırımı yaparak bu süreci başlatmıştı. Gelinen mevcut durumda ise mayıs ayında 50bps faiz artırımı beklentisi var. Sadece mayıs ayında değil sonraki iki toplantı için de aynı beklentiler geçerli. Bu durumun hem Fed üyeleri hem de Fed Başkanı Powell tarafından benimsendiğini ve sözlü yönlendirmelerin buna göre yapıldığını görmekteyiz.

Faiz konusuna ek olarak, 9 trilyon dolar civarındaki bilançonun da küçültülmesi konusu önemlidir. Mayıs ayındaki toplantıda bu küçültme programına dair bir program açıklanacak.

Fed tarafının Avrupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) gibi bankalara karşı daha agresif bir politika izlemesi nedeniyle dolar endeksi güçlü seyrine devam ediyor. Hem yüksek faiz hem de piyasadan dolar çekilecek olması nedeniyle dolar endeksi yıl içerisinde değerli kalacaktır. Burada yazdığım yazılarda ve sosyal medyada bu yıl dolar endeksinin güçleneceğine yönelik beklentimi ifade etmiştim. Gelinen noktada dolar endeksi 101 seviyesinde ve son 2 yılın zirvesinde işlem görüyor.

Tahvil faizlerinde de benzer durum söz konusu. 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 3 sınırında ve son 4 yılın zirvesinde. Dolar endeksi ve faizlerde yukarı yönde potansiyelin süreceğini düşünüyorum. Bu süreç ise, riskli varlıklar açısından risk içeren bir durum olacak. Zaten riskli varlıklar kasım-aralık döneminden bu yana aşağı yönde bir ivmeye sahip. Dönem dönem yükselişler olsa da yüksek faiz ve dolar likiditesinin azalma beklentileri bu yükselişleri sınırlıyor ve satış fırsatı veriyor.

Piyasa fiyatlamalarına baktığımızda her ürünün bu durumdan aynı ölüde etkilendiğini söylemek zor. Bu nedenle her enstrümanı kendi dinamiği ve teknik görünümüyle değerlendirmek gerekir.