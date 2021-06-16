Fed enflasyon ve faiz beklentilerini revize edilebilir

ABD’de yükselen enflasyon ve ekonomideki pozitif ivme neticesinde Fed’in tahvil alımlarını azaltacağına yönelik sesler ufak ufak yükselmeye başladı. Bu durum son dönemde dolar endeksine biraz güç kazandırdı. Biraz diyorum çünkü dolar endeksi, potansiyelinin çok az kısmını gerçekleştiriyor.

Bugün faizler ve varlık alım programında bir değişiklik beklentim yok. Üç ayda bir yayınlanan ekonomik projeksiyonların önemli olacağını düşünüyorum. Mart ayındaki projeksiyonlarda büyüme ve enflasyon beklentileri yukarı revize edilirken, 2022 yılında faiz artırım bekleyen üye sayısı 1’den 4’e yükselmişti. O günden bu yana geçen süreci değerlendirdiğimde, özellikle enflasyon tarafında yukarı yönde bir revize daha bekliyorum. Buna ek olarak gelecek yıl faiz artırım bekleyen üye sayısının da artış göstermesini bekliyorum.

ABD’de enflasyon son iki ayda oldukça yüksek açıklandı, ancak piyasalar üzerinde çok etkili olmadı. Bunun sebebi ise, Fed’in sürekli olarak enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu açıklamasıydı. Fakat ben bunun böyle olduğunu düşünmüyorum. Evet, enflasyon mevcut seviye itibarıyla şişkin duruyor ve aşağı yönde normalleşecektir; fakat bu normalleşme bile Fed’in piyasalarda tam destek politikasını engelleyecektir. Bu tarz politika değişiklikleri öyle bir anda gerçekleşmez, zamanla olacaktır. Bu nedenle özellikle bu yılın son çeyreği ve gelecek yılın ilk çeyreğini kapsayacak dönemde Fed’den politika değişikliğine yönelik bir sözlü yönlendirme veya piyasanın bu gerçeğin geleceğini bilerek fiyatlama yapmasını bekliyorum.

BUGÜNKÜ TOPLANTININ PİYASALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ NE OLUR?

Faiz ve tahvil alım programı değişmeyeceği için bu aşamada piyasalarda bir hareket görmeyiz. Açıklanacak olan ekonomik projeksiyonlar burada önemli olacaktır. Enflasyon ve faiz artırım beklentileri yukarı yönde revize edilirse bu durum dolar endeksi ve ABD 10 yıllık faizlerini yukarı yönde hareket ettirebilir. Özellikle gelişmekte olan ülke varlıkları böyle bir durumdan oldukça olumsuz etkilenebilir. Aynı zamanda altın, gümüş gibi emtialar da bu senaryodan negatif etkilenebilir.

Fakat şunu unutmamak gerekiyor, daha önce de yazmıştım. Fed Başkanı Powell’in görev süresi gelecek yılın başlarında bitecek. Dikkat ederseniz piyasalar ne zaman paniğe kapılsa Powell, çıkıp problem yok biz faizleri uzun süre düşük tutacağız, enflasyondaki yükselişler geçici şeklinde açıklamalar yaparak piyasaları dengeliyor. Bu stratejisini sürdüreceğini düşünüyorum. İhaleyi kendinden sonra gelecek olan başkana bırakacaktır.