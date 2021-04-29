Fed’den sürpriz yok…

29.04.2021
Rıdvan BAŞTÜRK
Dün akşam beklentileri karşılayan bir Fed toplantısı takip ettik. Faizler ve tahvil alım programında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Yayınlanan politika metninde ekonomi ve istihdamın güçlendiğine yönelik mesajlar önemliydi. Bu açıklamaların ardından ABD faizleri ve dolar endeksi ilk aşamada güçlendi.

Ardından söz ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell’daydı. Başkan Powell da üzerine düşeni yaparak piyasaları dengede tuttu. Bu toplantı öncesinde sosyal medyada yaptığım açıklamada, Powell’in ekonominin güçlendiğine vurgu yapmasını ancak diğer yandan uzun bir süre daha teşviklere devam sinyali vererek piyasaları dengelemesini beklediğimi ifade etmiştim. Tam olarak bunun gerçekleştiğini söyleyebilirim. Powell, ekonominin iyi yolda olduğunu ancak tapering, bir başka deyişle genişlemeci politikadan vazgeçmeyi henüz düşünmediklerini ifade etti.

Enflasyondaki yükselişin ise geçici olduğunu tekrarladı. Powell, çok uzun süredir bu mesajlar üzerinde duruyor. Fakat bazı gerçekleri de görmek gerekiyor. ABD’de ekonomi beklenenden daha güçlü bir ivmeye büyüyor. Mart ayında Fed üyeleri, ekonomik projeksiyonlarını yukarı yönde güncellemişti. O günden bu yana ABD verileri oldukça kuvvetli geldi. Muhtemelen haziran ayında da yukarı yönde bir güncelleme gelecektir. Fakat Fed, piyasaların ayarının bozulmasını istemiyor. Bu nedenle sözlü yönlendirme yaparak piyasaları ayakta tutmaya çalışıyor. Muhtemelen bu yıl bu şekilde davranmaya devam edecekler.

Mevcut başkan Powell’in görev süresi 2022’nin ilk aylarında sonlanacak. Görevi bitene kadar piyasaları dengede tutmayı kendine görev edindiğini düşünüyorum. Ancak görev süresi bittiğinde yerine gelecek başkana zor bir süreç bırakmış olacak. Pandemi etkisinin gelecek yılın başlarında azalacağını düşünürsek yeni başkan artık piyasalara destek mesajı yerine tapering mesajları vermeye başlayabilir. Bu durum ABD faizlerinin ve dolar endeksinin sert yükselmesine ve azalan teşviklerle birlikte piyasaların aşağı gelmesine neden olabilir.

Dünkü mesajların ardından dolar endeksinde güç kaybı, bu kapsamda değerli metallerde yukarı yönde hareketler gördük. Kısa vadede bu hareketler devam edebilir. Fakat ben gelecek yılki süreci düşündüğümde dolar endeksindeki düşüşlerin orta-uzun vade açısından alım fırsatları verebileceğini düşünüyorum.

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