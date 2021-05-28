Dolar endeksinde yukarı potansiyel var

ABD enflasyonu nisan ayında yüzde 4.2 artış göstererek son 13 yılın en yükseğinde gerçekleşmişti. Tabii burada geçen yıldan gelen baz etkisi de önemli bir rol oynadı. Fakat ne olursa olsun ABD’de enflasyon riskinin olduğu net bir durum. Her ne kadar ABD’den gelen açıklamalar enflasyondaki yükselişin geçici olduğu şeklinde olsa da bu açıklamaların asıl amacı piyasada oluşabilecek endişeleri azaltmaktır. ABD’de enflasyon kuvvetli bir şekilde masada durmaya devam edebilir.

Diğer yandan ekonomik büyüme de ivme kazanarak devam ediyor. ABD Merkez Bankası (Fed) üyeler mart ayındaki projeksiyonlarda büyüme beklentilerini yukarı yönde revize etmişlerdi. O günden bu yana öncül göstergelerde pozitif ivmenin sürdüğünü görmekteyiz. 16 Haziran’daki Fed toplantısı bu açıdan kritik olacaktır. Fed üyelerinin enflasyon, büyüme ve faiz konusundaki projeksiyon güncellemeleri piyasalar için önemli olacaktır.

Son dönemde Fed kanadında, tapering (tahvil alımlarının kademeli olarak azaltımı) sesleri yükseldi. Son Fed tutanaklarında bu yönde bazı sinyaller geldi. Ekonominin aşırı ısınması gibi endişeler Fed’in piyasadan desteğini ufak ufak çekmesine neden olabilir. Tabii bunun bir anda gerçekleşmesi zor. Çünkü Fed Başkanı Powell’in görev süresi 2022’nin ilk aylarında sonra erecek. ‘’Piyasaları Bozan Başkan’’ olarak anılmak istemeyecektir ve bombayı yeni başkanın üzerine bırakacaktır. Yine de piyasa fiyatlamalarının önceden oluşma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebilirim.

Yukarıdaki görüşlerim neticesinde ABD 10 yıllık faizler ve dolar endeksinde vade ile birlikte güçlenme olacağını düşünüyorum. ABD 10 yıllık faizlerinde 1.48 üzerinde teknik görünüm pozitif olacaktır. Özellikle 1.70’ler geçilirse yükselişler hızlanacaktır diye düşünüyorum.

Dolar endeksi ise, ‘’zorlama baskı’’ ile 90 seviyesinin altına inmişti fakat 2-3 gündür toparlanıyor. Aylık grafiklerde 88.20 çok kritik bir destek. Benim görüşüm, bu seviye üzerinde kalındığı sürece düşüşlerin dolar endeksi lehine alım fırsatı vermesi yönündedir.

ABD 10 yıllık faizlerin ve dolar endeksinin yükselmesi ilk olarak gelişmekte olan ülke piyasaları için negatif olacaktır. Çünkü USD borçlanma maliyetinin yükselmesi negatif yansıyacaktır. Diğer yandan dolar endeksinin değerlenmesi de para birimleri için negatif olacaktır.

Yukarıdaki görüşlerim orta vadeli bir stratejidir.