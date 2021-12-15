  • Bigpara
  • Bigpara Yazarları
  • Rıdvan BAŞTÜRK
  • Daha Şahin Bir Fed Mümkün

Daha Şahin Bir Fed Mümkün

15.12.2021
Rıdvan BAŞTÜRK
Sonda söyleyeceğimi başta söylemek gerekirse, bugün önceki toplantılara göre daha şahin bir Fed bekliyorum.

Küresel bazda enflasyon endişeleri giderek artıyor. ABD’de 1982’den bu yana en yüksek enflasyon yaşanıyor. Gelecek aylarda ABD enflasyonu yüzde 7’nin üzerinde bir artış gösterebilir. Aynı zaman ABD’de üretici enflasyonu da çift hanelere yaklaştı. Bu seviyeler ABD gibi bir ekonomi için kabul edilebilir seviyeler değil. Bu nedenle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu aşamada daha agresif bir şekilde devreye girmesini bekliyorum. 
ABD’de yüksek enflasyonun yanı sıra istihdam piyasasında da pozitif gelişmeler yaşanıyor. İşsizlik oranı yüzde 4.2’ye kadar geriledi. Burada da aşırı ısınmayı önlemek adına Fed’in para politikasını sıkılaştırması beklenebilir.

Hatırlanacağı üzere, uzun bir süre Fed Başkanı Powell ve Hazine Başkanı Yellen, enflasyondaki yükselişin ‘’geçici’’ olduğunu ve piyasaların endişe etmemesi gerektiğini ifade etmişlerdi. Fakat geçen hafta yaptıkları açıklamalarda enflasyonun artık geçici olmadığını ifade ettiler. Kısacası artık ABD, yüksek enflasyon sorunu ile yüzleşecek.

Fed enflasyondaki artışın önüne geçmek için tahvil alımlarını her ay 15 milyar dolar azaltma kararı almıştı. Fakat ben bu miktarı yeterli görmeyeceklerini ve bu azaltım miktarının artırılacağını düşünüyorum. Böyle bir adım gelirse piyasaya verilen para gelecek yıl mart-nisan gibi tamamen geri alınmış olacak. Bu durum dolar endeksi için pozitif, risk iştahı için negatif etki yapacaktır.

Bir diğer önemli nokta ise üç ayda bir yayınlanan ekonomik projeksiyonlar olacaktır. Burada Fed üyelerinin gelecek seneye yönelik büyüme, istihdam, enflasyon ve faiz beklentilerini göreceğiz. Buradaki kritik nokta faiz beklentileri olacaktır. Benim beklentim gelecek yıl faiz artırım bekleyen üye sayısında artış olması yönünde.

Özetle, daha şahin bir Fed göreceğimizi düşünüyorum. Bu beklentim gerçekleşirse emtialar ve riskli varlıklarda satış baskısı beklenebilir. 

TümüRıdvan BAŞTÜRK - diğer yazıları
Diğer Yazar Yazıları
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.279 Değişim: 5,38% Hacim : 59.818 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.176 16.12.2021 Yüksek 2.279
Açılış: 2.183
15,6458 Değişim: 5,68%
Düşük 14,7728 16.12.2021 Yüksek 15,7304
Açılış: 14,8045
17,7165 Değişim: 5,97%
Düşük 16,6925 16.12.2021 Yüksek 17,8425
Açılış: 16,7189
903,74 Değişim: 6,88%
Düşük 843,92 16.12.2021 Yüksek 906,33
Açılış: 845,60
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.