Daha Şahin Bir Fed Mümkün

Küresel bazda enflasyon endişeleri giderek artıyor. ABD’de 1982’den bu yana en yüksek enflasyon yaşanıyor. Gelecek aylarda ABD enflasyonu yüzde 7’nin üzerinde bir artış gösterebilir. Aynı zaman ABD’de üretici enflasyonu da çift hanelere yaklaştı. Bu seviyeler ABD gibi bir ekonomi için kabul edilebilir seviyeler değil. Bu nedenle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu aşamada daha agresif bir şekilde devreye girmesini bekliyorum.

ABD’de yüksek enflasyonun yanı sıra istihdam piyasasında da pozitif gelişmeler yaşanıyor. İşsizlik oranı yüzde 4.2’ye kadar geriledi. Burada da aşırı ısınmayı önlemek adına Fed’in para politikasını sıkılaştırması beklenebilir.

Hatırlanacağı üzere, uzun bir süre Fed Başkanı Powell ve Hazine Başkanı Yellen, enflasyondaki yükselişin ‘’geçici’’ olduğunu ve piyasaların endişe etmemesi gerektiğini ifade etmişlerdi. Fakat geçen hafta yaptıkları açıklamalarda enflasyonun artık geçici olmadığını ifade ettiler. Kısacası artık ABD, yüksek enflasyon sorunu ile yüzleşecek.

Fed enflasyondaki artışın önüne geçmek için tahvil alımlarını her ay 15 milyar dolar azaltma kararı almıştı. Fakat ben bu miktarı yeterli görmeyeceklerini ve bu azaltım miktarının artırılacağını düşünüyorum. Böyle bir adım gelirse piyasaya verilen para gelecek yıl mart-nisan gibi tamamen geri alınmış olacak. Bu durum dolar endeksi için pozitif, risk iştahı için negatif etki yapacaktır.

Bir diğer önemli nokta ise üç ayda bir yayınlanan ekonomik projeksiyonlar olacaktır. Burada Fed üyelerinin gelecek seneye yönelik büyüme, istihdam, enflasyon ve faiz beklentilerini göreceğiz. Buradaki kritik nokta faiz beklentileri olacaktır. Benim beklentim gelecek yıl faiz artırım bekleyen üye sayısında artış olması yönünde.

Özetle, daha şahin bir Fed göreceğimizi düşünüyorum. Bu beklentim gerçekleşirse emtialar ve riskli varlıklarda satış baskısı beklenebilir.