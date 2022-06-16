Çare Rusya…

Yılın geri kalanında Fed’den toplamda 1.75 puan daha faiz artışı bekleniyor. Kalan 4 toplantıda 75-50-25-25 veya 50-50-50-25 şeklinde faiz artışları görebiliriz. Burada Fed’in önden yüklemeli faiz artışı yaparak enflasyonu dizginlemeye çalıştığını görmekteyiz.

Fed tarafında net olan bir durum var. O da enflasyon düşene kadar bu işin peşini bırakmayacakları konusudur. Ne zaman ki enflasyon tarafında bir gevşeme veya en azından yatay süreç gerçekleşir o zaman Fed’in frene basması ve piyasaların toparlanması beklentisi içerisinde olabiliriz. Fakat enflasyonun gerilemesi için de pozitif bir katalizör gerekiyor. Burada da tek çarenin Rusya olduğunu söyleyebiliriz.

Bu yıl Rusya-Ukrayna gelişmeleri nedeniyle enflasyon tarafında yukarı yönde ivme gördük. Enerji ve gıda tarafında yaşanan yükselişler küresel enflasyonu da yukarı çekiyor. İlerleyen zamanlarda piyasaların ana gündemi yeniden Rusya-Ukrayna olayları olacaktır. Bu durum bir savaş yerine ekonomik gelişmelere dayanıyor. Rusya’dan Ukrayna ile ilgili pozitif bir açıklama/anlaşma gelirse bu durum enflasyon tarafını aşağı çekecektir. Böyle bir konjonktürde Fed başta olmak üzere küresel merkez bankaları sıkılaşma politikalarını yumuşatacaklardır. En nihayetinde piyasalar bu durumu pozitif fiyatlayacak. Fakat böyle majör bir katalizörün piyasaya kısa süre içerisinde geleceğini düşünmüyorum. Daha çok yılın son çeyreğinde böyle bir gündem beklenebilir.

Enflasyonda iyileşme sağlanana kadar sıkılaşma politikaları devam edeceği için küresel bazda risk iştahı genel resimde zayıf seyredecektir. Dönem dönem tepki alımlarıyla birlikte toparlanmalar gelebilir fakat ana resmin değişmesi bu aşamada zor. Bu nedenle piyasalar için görünen somut çarenin Rusya olacağını düşünüyorum.