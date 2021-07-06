Bir Yılan Hikayesi: OPEC+

OPEC+ tarihine geçecek bir süreç yaşadık. Daha önce de belirli anlaşmazlıklar yaşandığı olmuştu, fakat bu anlaşmazlıklar kısa süre içerisinde çözülmüştü. Bu seferki anlaşmazlık üretim kotası üzerinde çıktı. Üretimin ağustos-aralık döneminde 2 milyon varil artırılması ve mevcut üretim kesintisi anlaşmasının 2022 yılı sonuna kadar uzatılması önerisi çoğu ülke tarafından kabul edilirken, Birleşik Arap Emirlikleri’nin üretim kotasının daha fazla artırılması gerektiğini düşünmesiyle birlikte ortak bir karar alınamadı.

Ana gelirleri petrol ihracından oluşan bu ülkelerin bütçelerini dengelemek için farklı farklı petrol seviyelerine ihtiyaçları var. IMF’nin 2021 projeksiyonuna göre Suudi Arabistan’ın bütçe dengesi 76 dolar, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) 64 dolar dolar seviyesinde dengeleniyor. Daha yüksek petrol fiyatına ihtiyaç duyan ülkeler üretimin daha fazla artırılması kararına karşı çıkarken, BAE gibi daha düşük fiyatta bütçesini dengeleyen ülkeler ise üretimin daha fazla artırılmasını destekliyor.

Görüşmelerden bir karar çıkmayınca üretimin mevcut şekliyle devam edeceği beklentisi petrol fiyatlarını yukarı çekti.

Ben bir noktada anlaşmanın sağlanacağını düşünüyorum. Çünkü artan petrol talebini karşılamak için üretimin de artırılması gerekecektir. Geçen yıl pandemi etkisiyle talep keskin bir düşüş yaşayınca, fiyatları dengelemek için üretimde tarihi yüksek kesintilere gidilmişti. Fakat büyük merkez bankalarının piyasaları destekleyici adımlarıyla birlikte toparlanan ekonomiler bu sefer talep fazlası yaratmaya başladı. Bu nedenle petrol üretiminin de artırılacağını düşünüyorum. Tabii süreci OPEC+ belirleyecektir.

İşin temel kısmını değerlendirdikten sonra teknik kısma da yer vermek istiyorum. Ham petrolde Yükselen takoz olarak adlandırılan bir formasyon söz konusu. Buradaki kritik nokta 76.30 dolar seviyesi olacaktır. Bu eşik geçilirse 79-80 dolar bölgesine doğru yükseliş potansiyeli görebiliriz. Olası geri çekilmeler şimdilik düzeltme olarak adlandırılabilir. Bu düzeltme sonucunda eğer 74 dolar altına sarkılırsa o zaman satış baskısını konuşabiliriz. Tabii böyle bir durum için OPEC+’dan bir katalizör gelmesi gerekiyor.

Ham Petrol Teknik Görünüm