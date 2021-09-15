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Altının yeni yol haritası 22 Eylül’de oluşacak

15.09.2021
Rıdvan BAŞTÜRK
Artık küresel bazda 22 Eylül Fed toplantısı bekleniyor. Bu toplantıdan gelecek kararlar tüm enstrümanlar için yeni bir yol haritası oluşturacaktır.

Küresel bazda artan enflasyon nedeniyle merkez bankaları önlemler almaya başladı. Avustralya Merkez Bankası varlık alımlarını 5 milyar Avustralya Dolarından (AUD) 4 milyar AUD’a düşürdü. Kanada Merkez Bankası Başkanı yaptığı açıklamada faiz artırım sinyali verdi. Son olarak, Avrupa Merkez Bankası yaptığı son toplantıda pandemi yardım programını azalttığını açıkladı. Bu merkez bankaları bölgesel olarak etkili oluyor. Fakat ABD Merkez Bankası’nın (Fed) atacağı adım tün dünya piyasalarını etkileyecektir.

ABD’de istihdam piyasası güçlenme yolunda emin adımlarla gidiyor. Haftalık işsizlik başvuruları Mart 2020’den bu yana en düşük seviyeye geldi. İşsizlik oranı ise yüzde 5.2’ye indi. Bu gelişmeler Fed’in varlık alımlarını azaltacağı beklentilerini güçlendiriyor. Dün açıklanan enflasyon her ne kadar beklentilerin altında artış gösterse de genel görünümde yüksek seviyede kalmaya devam ediyor.

Fed tarafında da tapering (varlık alımı azaltımı) konusunda açıklamalar geliyor. Neredeyse tüm üyeler tahvil alımlarının azaltılmasına bir an önce başlanması gerektiğini ifade ediyor. Fed Başkanı Powell da bu konuda bir görüş bildirdi. Eğer 22 Eylül’de tapering açıklanırsa bu durum dolar endeksinin güçlenmesine ve risk iştahının düşmesine yol açacaktır. Tapering ertelenirse, bu durum piyasalara biraz nefes aldırır. Fakat tapering bir şekilde gelecektir. Zaten geçtiğimiz haftadan bu yana ABD borsalarında yaşanan baskı bu beklentilerin ön planda olduğunu gösteriyor.

Bu konuyu ons altın özelinde değerlendirdiğimizde, olası bir tapering kararı emtialar üzerinde baskıya neden olacaktır. Ons altın, haziran ayından bu yana (ağustos başındaki hareketi göz ardı ettiğimizde) oldukça yatay bir görünüm sergiliyor. Fed kararlarıyla birlikte burada da artık yeni bir eğilim belirlenebilir. Benim genel görüşüm, ons altında aşağı yönde hareketlerin ön planda olması ve yükselişlerin satış fırsatı vermesi yönünde... Bu stratejim uzun süredir devam ediyor ve çalıştığını görmekteyiz.

Teknik olarak baktığımızda; 1830-1844 bölgesinin önemli bir direnç olduğunu görmekteyiz. Bu bölge, yukarı yönde geçilemediği her durumda baskı ön planda olacaktır. Düşüşlerde 1775 desteği dikkatle izlenmelidir. Bu destek kırılırsa satış baskısı derinleşecektir. 

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