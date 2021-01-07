Altın yatırımcıları ABD 10 yıllıklara dikkat

07.01.2021
Rıdvan BAŞTÜRK
Pandemi, ABD’de siyasi karmaşa derken asıl gündem gözlerden kaçmasın.

Bu gündem ABD 10 yıllık tahvil faizleridir. Geçen yıl pandemi etkisi nedeniyle yüzde 1.90’lardan yüzde 0.50’ye gerileyen faiz, mevcut durumda yüzde 1’in üzerinden işlem görüyor. Faizlerin yükselmesi ise, ons altın için risk unsuru olarak görülebilir. Bunun bir fragmanını dün yaşadık. Ons altın hızlı bir şekilde 60 dolar düşüş gösterdi.

Tabii bu hareketler gün gün bakmak yerine genel resim olarak bakmak gerekiyor. ABD 10 yıllık faizlerinin yüzde 1.20’ye doğru potansiyel yükseliş alanı bulunuyor. Faizlerin buraya gitmesi, ons altını da baskı altında tutabilir. Bu iki enstrüman arasında tarih boyunca ters korelasyon söz konusu.

Ons altın için 1900 dolar seviyesi teknik olarak çok kritik bir destek durumunda. Dünkü sert satışta bu seviyeden toparlanma geldi. Ons altın için net bir baskı, ancak 1900 dolar altına sarkılması durumunda söz konusu olacaktır. Genel görünümde ise, yükselişler satış fırsatı vermeye devam edebilir.

Dolar kurunda baskı devam ediyor. Yurt içinde artan faizler ve dolar endeksinin baskı altında kalması kuru aşağı çekmeye devam ediyor. Genel görünümde 7.50 TL altında kalındığı sürece baskı devam edebilir. 7.20 TL ise sıradaki önemli destek olarak izlenebilir.

Gram altına baktığımızda ise 11 Kasım’dan bu yana 473 TL altında kaldığı sürece aşağı yönde görüş belirtmiştim. Bu görünüm hala devam ediyor. Baskının ortadan kalkması için 473 TL’nin yukarı yönde geçilmesi gerekiyor. Düşüşlerde ise 440-430 TL bandı kısa süreli toparlanma bölgesi olabilir. 

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