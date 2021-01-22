ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve değerli metaller!

22.01.2021
Rıdvan BAŞTÜRK
2021 yılının 22. günündeyiz ve bu 22 günde piyasalarda çok fazla gelişme ve fiyatlarda yüksek oynaklık görmekteyiz. Özellikle değerli metallerde yukarı ve aşağı oynaklığın fazla olduğunu söyleyebiliriz.

ABD Başkanı Biden geçen hafta 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketini açıkladıktan sonra piyasalarda risk iştahı azalış göstermişti. Ardından ABD’nin yeni Hazine Bakanı Yellen’ın daha fazla teşvik verileceği yönündeki açıklamayla birlikte piyasalarda yeniden pozitif fiyatlamalar gördük. 

Mevcut durumda baktığımızda hafta içerisinde yüzde 1.07’ye kadar gerileyen ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1.10 üzerine yerleştiğini görmekteyiz. Daha fazla yapılacak teşvik enflasyonu da yukarı çekebilir. Şimdilik ABD Merkez Bankası (Fed) bundan rahatsız olmayacak gibi. Ancak ilerleyen dönemde enflasyon yükselişine, istihdam piyasasında toparlanma da katılırsa bu sefer ABD’de bu yıl olmasa bile 2022 yılında faiz artırımı konuşulmaya başlanacaktır. Bu nedenle tahvil faizleri yakından takip edilmelidir. 

ABD faizlerindeki toparlanma değerli metaller için baskı unsuru olabilir. Ons altın son dönemde çok oynak seyrediyor. Kısa süre içerisinde sert hareketler söz konusu. Burada teknik olarak 1880 dolar altında baskının devam etme ihtimali bulunuyor. Düşüşlerde önce 1830 dolar, ardından 1800 dolar seviyeleri destek olarak izlenebilir. 

Gümüş tarafında da baskı ön planda burada 26.00-26.20 dolar bandı altında kalındığı sürece baskı devam edebilir. 

 

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