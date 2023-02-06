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  • Tarım dışı istihdam verisinin önemi

Tarım dışı istihdam verisinin önemi

06.02.2023
Murat ÖZSOY
  • Murat ÖZSOY
  • Biz Finansal Danışmanlık Kurucusu
  • @murozs
ABD Merkez Bankası FED ve Avrupa Merkez Bankası ECB tarafında gelen beklentiler paralelindeki faiz artışları sonucunda enflasyon artış hızındaki gerilemeler piyasalarda bir iyimserlik havası oluşturmuştu. Bu hava özellikle FED Başkanı Powell konuşmasıyla da piyasalara iyi geldi. Ardından Lagarde biraz daha şahin bir söylem ile karşımıza çıkarken Euro Bölgesi’inde enflasyonun kontrol altına alınmasının biraz daha gecikmeli süreç olacağını gördük. Tüm bu gelişmeler ABD Dolar Endeksi ve ABD 10 yıll

FED Başkanı Powell her konuşmasında istihdam piyasasına çok geniş yer ayırıyor. Bunu yaparken de enflasyon ile mücadele ederken iş gücü piyasasının da biraz baskılanması gerektiğini ve buradan gelecek veri setinin de politikanın belirlenmesinde ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Bu vurgulamanın da boşuna olmadığını son açıklanan veride tekrardan görmüş olduk. Enflasyon ile mücadelede istihdam piyasasının kontrol altına alınmasına ilişkin oldukça cesur söylemlerde bulunan Powell sanıyorum ki Mart ayındaki toplantıya kadar olan süreçte bu konuyu gündeme getirmeye her fırsatta devam edecek.

Her ayın ilk Cuma günü açıklanan bu kritik verinin yenisi 3 Mart 2023 Cuma günü açıklanacak. Aynı ay içerisinde de 22 Mart günü FED’in faiz kararını alacağız. FED Başkanı Powell 1 Şubat tarihindeki son toplantıda Mart ayı toplantısını işaret ederek bu konuda önemli bir beklenti yarattı. 3 Mart tarihinde açıklanacak tarım dışı istihdam verisine dair piyasa beklentisi henüz açıklanmadı ama öyle tahmin ediyorum ki 3 Şubat tarihindeki 500bin üzerindeki bir veri ile karşılaşmayız. 3 Şubat öncesindeki son 4 aylık veri gibi 200bin’ler seviyesinde bir verinin gelmesi ve Mart ayındaki FED toplantısında da yeniden 25bps artış gelmesi halinde yeniden piyasada birtakım toparlanmalar gündeme gelecektir.

Önümüzdeki bir bir buçuk aylık süre içerisinde istihdam piyasası, ücretler, harcamalar tarafında gelecek verilerin yakinen takip edilmesi ve buradan çıkacak söylemlerin de FED Başkanı Powell ile birlikte ilaveten ECB Başkanı Lagarde’ın da konuşmalarına baz teşkil edeceğini düşünüyorum.

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