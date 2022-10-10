Piyasalar ABD Enflasyon Verisine Odaklı

Buradan gelecek veriler kasım ayında yapılacak ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı üzerinde de etkili olacak. Hatta onun öncesinde piyasalar 75 baz puan ya da 100 baz puan fiyatlama tahminleri arasında bir yön bulmaya çalışacak. Bu da elbette ABD dolar endeksi, ABD 10 yıllık tahvil faizleri başta olmak üzere ardından diğer tüm enstrüman fiyatlamalarını da etkileyecek.

Piyasadaki beklentiye baktığımızda manşet enflasyonun aylık bazda yüzde 0.2 ve bunun sonucunda da yıllık bazda yüzde 8.1 olarak gelmesi ağırlıklı. Bu şekilde bir veri önceki yıllık bazda manşet enflasyon verisi olan 8.3’ün altında olacağından Fed’in tutumunu ağırlıklı olarak 75 baz puan artış yapmak yönünde şekillendirecektir. Diğer yandan baktığımızda Fed Başkanı Powell’ın daha çok önemseyerek vurgu yaptığı çekirdek enflasyon rakamında bir parça artış olması bekleniyor.

İşte bu ikilem içerisinde piyasaların yönünü bulmasında haftanın son iş günü yine ABD’den açıklanacak perakende satışlar verisi olacak. ABD’de uygulanan teşvik programları neticesinde halen mevcut olan likidite bolluğu enflasyonun talep kaynaklı şekilde devam etmesindeki ana faktör. Hanehalkı harcamaları ve yüksek talep enflasyonun artış hızının kesilmesi karşısındaki en büyük engel olmaya devam ediyor. Ağustos ayında aylık bazda yüzde 0.3 ile beklentilerin üzerinde gelen ve yıllık bazda temmuz ayında yüzde 10 üzerine çıkarak sonra az da olsa yüzde 9 seviyelerine gerileyen perakende satışlar verisinde belirgin bir geri çekilme olmadığı takdirde enflasyonu tetikleyici talep unsurunun halen varlığından bahsetmek mümkün olacak. Enflasyon ve perakende satışlar verilerinin bu şekilde ters korelasyon halinde gelmesi durumunda da Fed’in ne yapacağını kestirmek için diğer Fed üyelerinin konuşmalarına kulak vermek gerekecek.

Her halükârda ABD Dolar endeksinin 112 seviyelerinin üzerine yeni hareketler yapacağını tahmin ediyorum. Zaten geçen yorumlarımda da bu patikanın açılacağından bahsetmiştim ki devamında rekor seviyeler görülmüş oldu. Bu verileri bir yana bırakacak olduğumuzda karşımıza ABD’den bu hafta güçlü gelmesi daha ümit verici olarak üçüncü çeyrek kurumsal kazançlar olacağını söyleyebilirim. Açıklanacak güçlü bilançolar ABD endekslerine pozitif etki edecektir ve hafta boyunca özellikle sonuna doğru yine yukarı ivme yapan bir ABD dolar endeksi göreceğiz diye düşünüyorum.