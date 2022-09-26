Haftaya EuroDolar Paritesi Açısından Bakış

Başta Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ı haftanın ilk üç günü boyunca çeşitli platformlarda göreceğiz. Pazartesi günü Brüksel’de Avrupa Parlamentosu’nda; salı günü Fransa Merkez Bankası’nda; çarşamba günü ise Frankurt’ta Sanayi ve Ticaret Odası’nda konuşmalarda bulunacak. Her birinde konu elbet Avrupa Merkez Bankası’nın sıkı politikasına devam ederken agresif bir faiz artışında bulunup bulunmayacağına ilişkin bilgiler alınmaya çalışılacak. Buradan gelecek bilgiler hafta boyu EuroDolar paritesi üzerinde etkili olabilir. Lagarde’ın sunum ve toplantılardaki tutumunu göz önüne getirdiğim zaman bu üç gün boyunca EuroDolar paritesinin yeniden 1 seviyesine doğru toparlanma çabası içerisinde olacağını ve Lagarde’ın konuşmalarının bu durumu destekleyeceğini düşünüyorum.

Diğer yandan tabii, ABD’de Fed yetkilileri de boş durmuyor olacak. Ancak buradan gelecek bilgiler geçen hafta yapılan Fed toplantısı sonrasında, Fed Başkanı Powell’ın söylemlerinden çok daha fazla ileri gitmeyeceği için piyasalar daha çok Lagarde’ın söylemlerini satın alacaklardır diye tahmin ediyorum. ABD tarafından asıl pariteyi aşağı yönde baskılayacak veriler; perşembe günü açıklanacak 2022 yılı ikinci çeyreğine ilişkin çeyreklik bazda büyüme verisi ve cuma günü açıklanacak PCE fiyat endeksi rakamları olacak. Büyümenin bir önceki veriye kıyasla yukarı yönde açıklanma beklentisi ve Fed Başkanı Powell’ın konuşmalarında çok önemseyerek ön plana çıkardığı PCE fiyat endeksinin yıllık bazda bir önceki verinin altında gelmesinin beklenmesi, ABD Dolar Endeksini güçlendirici haber akışları olacaktır. Üstelik aynı gün içerisinde Euro Bölgesi, eylül ayı öncü enflasyon oranı bilgisi ve buna ilaveten İtalya ile Fransa’dan gelecek Eylül ayı öncü enflasyonun da yıllık bazda yukarı yönde beklenmesi Euro’yu yine dolar karşısında çift yönlü aşağıya çekecektir diye düşünüyorum.

Hafta kapanışında AB’nin enerji krizi karşısındaki hazırlıkları kapsamında yapacağı toplantı da yaşanan enerji krizinin Avrupa boyutunda ne denli sıkıntıları ortaya koyacağını yeniden gözler önüne serecektir.