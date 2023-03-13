FED Hangi Veriyi Dikkate Alıyor?

25bps olan ana beklenti, FED Başkanı Powell’ın geçtiğimiz hafta yaptığı sunumlar sonrasında yeniden 50bps tarafına doğru bir eğilim kazandı. FED’in vereceği bu kararın hem ABD dolar endeksi hem ABD 10 yıllık tahvil faizlerini ilk etapta etkilediğini, devamında ABD borsa endeksleri ile emtia fiyatlamaları üzerinde hareketlenmelere yol açtığını biliyoruz. Ancak tam bilinemeyen bu hareketlerin ne boyutta olacakları. Öyle tahmin ediyorum ki; 22 Mart tarihinde açıklanacak karar sonrasında piyasadaki hareketlerin dalga boylarının biraz fazla olduğunu göreceğiz.

Bu beklentim aslında FED’in kararı ya da FED Başkanı Powell’ın söylemleri ile değil, bunların piyasalar tarafından nasıl algılanmak istediğine ilişkin gözlemlerimden kaynaklı. FED Başkanı Powell enflasyondaki artış hızının yavaşlatılması konusunda yürütülen para politikalarına ilişkin son derece şeffaf bir iletişim politikası izliyor. Piyasalar üzerinde yön belirleyici bir etki yaratmamak için de her seferinde veriye dayalı şekilde karar vereceklerini söylüyor. Hatta yılın başlarını hatırlarsak izlenen politikalara rağmen enflasyonun halen yüksek olduğunu da belirtmiş fakat piyasalarda çok da anlam verilemeyen iyimser hava rüzgarları esmeye başlamıştı. 1 Şubat tarihli en son toplantı sonrasında da aslında çok da yeni bir şey söylememiş olmasına rağmen konuşması esnasında piyasalarda önemli hareketler gözlemlemiştik. Sonra da ortalık yatışmıştı.

İşte bahsettiğim de tam olarak bu kısım. FED Başkanı Powell ve diğer FED yetkilileri enflastyon ile mücadelenin halen devam ettiğini söylerken faiz artırım politikasının da devam edeceğinin mesajını net olarak veriyorlar. Yani para politikası tarafında bir gevşeme ya da durağan moda geçiş söz konusu değil halen. Dolayısıyla görünen o ki ABD dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri kısmında henüz stabil bir durumun oluştuğunu söyleyemeyiz.

Son olarak bakılan veri seti hakkında da bir iki satır yorum yazayım. ABD Merkez Bankası’nın veri setindeki ana pilot ekranda olan konular Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri, Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi verileri. İstihdam piyasası verileri de elbette önemli zaten bu veri küresel makro ekonomi veri ajandasının en tepesinde olan konu. Ancak bunun yanısıra yıllık enflasyon verisine bakarken FED bu bahsettiğim verileri çok daha fazla önemsiyor. Bu verilerde yavaşlama olmadan da sıkı para politikasında bir duraksama olacağını tahmin etmiyorum.