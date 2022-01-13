  • Bigpara
  • Bigpara Yazarları
  • Murat ÖZSOY
  • Fed daha ne yapsın?

Fed daha ne yapsın?

13.01.2022
Murat ÖZSOY
  • Murat ÖZSOY
  • Biz Finansal Danışmanlık - Kurucu Ortak
  • @murozs
2021 yılının son toplantısında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell’ın tahvil geri alım programının 2022 yılının ortasından önce tamamlanacağını söylemesi ile birlikte Fed’in ilk faiz artışını mayıs ayında yapması en güçlü senaryo haline gelmişti.

Ancak ABD enflasyonunun beklentiler dahilinde yüksek gelmeye devam etmesi ve Fed Başkanı Powell’ın hafta içi yaptığı konuşmanın da içeriği ile bu konudaki beklentiler daha da erkene çekilmeye başlandı. Öyle ki mart ayında tahvil geri alım programının tamamlanması ile birlikte şu anda en güçlü senaryo mart ayındaki toplantıda ilk faiz artırımının da gelmesi yönünde.

Fed’in faiz artışlarına başlamasının ardında daha sıkı bir para politikası uygulamak ve bu yolla enflasyondaki artışın kalıcı hale gelmesini önlemek yatıyor. Aslında iş sadece bununla sınırlı değil. Fed’in faizleri artırmasının arkasındaki diğer faktörler 9 trilyon dolar büyüklüğe ulaşan bilançosunu tahvil satışları yoluyla küçültmek ve maaş artışlarının yarattığı talep artışları kaynaklı ekonomik aktiviteyi de nispeten soğutabilmek.

ABD ekonomisinde pandemi sonrasında yapılan mali yardımlar sonucunda birçok kişinin mevcut maaşlarda çalışmaktan ziyade bu yardımlar ile geçinmeye başladığını biliyoruz. İşverenler ücret artışlarına gitmelerine rağmen çalışacak kişi bulmakta zorlanmaya başlamışlardı. İşte Powell’ın aslında bahsettiği tam istihdam hedefine ulaşılması konusundaki çabası da belirli bir ücretler seviyesinde çalışmaya gönüllü olacak iş gücünün oluşması olarak karşımıza çıkıyor. Bunu sağlayabilmek de faizlerin artırılmasından geçiyor. Aslında Fed faiz artışının arkasındaki neden sadece basit şekilde enflasyonu dizginlemek değil gördüğünüz gibi. Enflasyon artışının ardında birçok dinamik var ve bu dinamikleri kontrol etmenin yolu da para politikasının en güçlü aracı olan faizi kontrol etmek –ve günümüzdeki yönüne bakıldığında da- yükseltmek şeklinde karşımıza çıkıyor.

Aslında Fed 2021 yılının başlarından beri dünya ekonomilerinin ilerlediği yolda adeta bir projektör tutuyor. Tamamen şeffaf bir iletişim yöntemi uyguluyor. Bunu nasıl yapıyor? Powell’ın geçen seneki şu söylemi aslında herşeyi özetliyor: “Para politikamızda bir değişiklik yapacağımız zaman bu dünya için bir sürpriz olmayacak. Bu değişikliği önceden ilan edeceğiz” Evet aynen dediği gibi de yapıyor. Şu ana kadar dünya ekonomileri Fed politikalarına ilişkin hiçbir söylemi şok bir haber niteliğinde karşılamadı ya da yapılan bir açıklamaya anlam vermekte zorlanmadı.

2022 yılına baktığımızda işte yine bu şeffaf politika çerçevesinde Fed dünyaya diyor ki; mart ya da en geç mayıs ayındaki toplantıda faizleri artıracağım, para musluklarını kısacağım, dünyada dolaşımdaki ABD doları likidite bolluğu sona erecek ve ABD dolarının değeri de artacak. Bu net ve şeffaf politika karşısında da gelişmekte olan ülkelere için bir strateji oluşturma fırsat penceresi açılıyor. Ne için? Hem kendi yerel para birimlerinde aşırı oynaklıklar yaşanmaması için hem de yerel borsa endekslerinde sert düşüşler olmadan belirli uzun vadeli bir strateji çerçevesinde bu parasal sıkılaşmayı yönetebilmeleri için.

Tüm bu gelişmeler çerçevesinde de soruyorum Fed daha ne yapsın? Bundan daha ötesini yapmasını herhalde bekleyemeyiz. Asıl beklenti içerisinde olmamız gereken konu 2022 yılında mart ya da mayıs ayı ile birlikte başlayacak bu küresel sıkı para politikaları uygulamaları karşısında TL’nin aşırı dalgalanmalara maruz kalmaması. Şu anda kurda nispeten bir yatay hareker görünümü var. Alınan tedbirlerin şu günlerde işe yaradığını görüyoruz. Ancak diğer yandan riskler tamamen ortadan kalkmış değil. 

TümüMurat ÖZSOY - diğer yazıları
Diğer Yazar Yazıları
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.062 Değişim: -0,43% Hacim : 24.715 Mio.TL Son veri saati : 16:37
Düşük 2.049 14.01.2022 Yüksek 2.081
Açılış: 2.071
13,5174 Değişim: -0,48%
Düşük 13,4816 14.01.2022 Yüksek 13,6444
Açılış: 13,582
15,4683 Değişim: -0,73%
Düşük 15,4530 14.01.2022 Yüksek 15,6726
Açılış: 15,5816
794,41 Değişim: -0,11%
Düşük 790,22 14.01.2022 Yüksek 801,20
Açılış: 795,33
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.