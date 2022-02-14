Fed bu yıl kaç faiz artışı yapar?

Ancak ondan sonra ABD enflasyonu her açıklamada yeni rekorlar kırınca ve enflasyonun pek de geçici olmadığı gün yüzüne çıkınca artık tüm dünya ilk faiz artırımının mart ayında gelmesine nerdeyse kesin gözüyle bakar oldu. Nitekim Ocak ayındaki Fed toplantısında da Jerome Powell bu konuda net olmasa da şahin bir tutum ile bu konudaki beklentileri artırmış oldu. Şimdi ise tüm dünya Fed’in mart ayındaki toplantısında ilk faiz artırımını yapmasını bekler hale gelmiş vaziyette. Hatta daha da ötesine giderek Fed’in bu yıl nerdeyse her toplantıda faiz artışı yapacağına dair de beklentiler açıklanmaya başladı.

En son gelen ABD tüketici enflasyonu rakamları beklentilerin de üzerinde gelince birçok küresel dev yatırım bankalarının beklentileri mart ayındaki toplantıda 50 baz puan artışın geleceği yönünde yoğunlaşmaya başladı. Eğer son enflasyon rakamları beklentileri şaşırtmasaydı muhtemelen faiz artışları konusundaki ağırlıklı beklenti 25 baz puan seviyesinde kalacaktı. Yılın tamamına ilişkin beklentiler de Fed’in faiz oranlarında toplamda 150-175 baz puan aralığında bir artışa gidecek olması şeklinde.

Mart ayındaki toplantıyı da hesaba katarsak 2022 yılında Fed’in 7 adet faiz toplantısı olacak. Mart ayındaki toplantıdan sonraki ilk toplantı ise, mayıs ayında yapılacak. Mayıs ayındaki toplantının tarihi ise, diğer toplantılara kıyasla dikkat çekici. Haziran, temmuz, eylül aylarındaki toplantılar ilgili ayların ikinci yarılarından sonra. Yani o ay açıklanacak enflasyon oranları verisinin açıklanmasından sonra. Yani demek oluyor ki Fed bu toplantılarda, önceki toplantılarda alacağı faiz kararlarının etkilerini izlemek için alana sahip olacak. Diğer bir açıdan baktığımız zaman ise mayıs, haziran, temmuz aylarında ise birbirini izleyen peşisıra aylarda toplantılar olacak. Yani olumlu açıdan bakacak olursak enflasyonu çok yakından kontrol edebilecek ve faiz aracını seri şekilde kullanabileceği bir para politikası kontrol sürecine girecek.

Eğer alt baremde 150 baz puan kadar bir faiz artışı yapılacak olursa ve bunun 50 baz puan kısmı mart ayındaki toplantıda gelirse, ardından gelecek dönemde 25 baz puanlık artışların 4 toplantıya yayıldığını düşündüğümüzde ya da 175 baz puan artış yapması halinde 50 baz puan kısmı yine mart ayında yapmasını düşünmemiz halinde geri kalan 25 baz puan artışlar yine yılın tamamını kapsamaya yetmiyor.

Peki önemli olan ne? Fed’in kaç tane faiz artışı yapacağı mı gerçekten?

Bence değil…

Bence önemli olan, Fed’in faiz artışları kararını verirken mart ayında hızlı bir giriş mi yapacağı yoksa mart ayını pas geçip ya da sakin bir 25 baz puan artışla geçip gaza daha sonraki dönemde basacağı mı?

Daha da önemlisi ise faiz artışları ile enflasyondaki artışı dizginleyip dizginleyemeyeceği.

Covid-19 dönemi başladığından bu yana şeffaf politikasını izlediğimiz ve nerdeyse geleceğe yönelik uyguladığı politikalara ilişkin bizleri sürpriz ile hiçbir zaman karşı karşıya bırakmayan Fed öyle tahmin ediyorum ki mart ve eylül ayı dönemi içerisinde yılın tamamındaki faiz artış beklentilerinin piyasada daha berrak hale gelmesini sağlayacak. Ve öyle tahmin ediyorum ki enflasyon kontrol altına alınarak tam istihdam seviyesi sağlanırsa Eylül ayı itibariyle bu süreç de 2022 yılı için tamamlayacak olabilir