  • Bigpara
  • Bigpara Yazarları
  • Murat ÖZSOY
  • Fed bu yıl kaç faiz artışı yapar?

Fed bu yıl kaç faiz artışı yapar?

14.02.2022
Murat ÖZSOY
  • Murat ÖZSOY
  • Biz Finansal Danışmanlık - Kurucu Ortak
  • @murozs
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell aralık ayındaki toplantı sonrasındaki basın açıklamasında faiz artışının varlık alım programını tamamlamadan önce gündemlerinde olmadığını, varlık alım programını ilk 3 aylık dilimde tamamladıktan sonra faiz artışı için bir müddet zamana daha ihtiyaçlarını olduğunu söylemişti. Bu şekilde söyleyerek de mayıs ayındaki toplantıyı işaret etmişti.

Ancak ondan sonra ABD enflasyonu her açıklamada yeni rekorlar kırınca ve enflasyonun pek de geçici olmadığı gün yüzüne çıkınca artık tüm dünya ilk faiz artırımının mart ayında gelmesine nerdeyse kesin gözüyle bakar oldu. Nitekim Ocak ayındaki Fed toplantısında da Jerome Powell bu konuda net olmasa da şahin bir tutum ile bu konudaki beklentileri artırmış oldu. Şimdi ise tüm dünya Fed’in mart ayındaki toplantısında ilk faiz artırımını yapmasını bekler hale gelmiş vaziyette. Hatta daha da ötesine giderek Fed’in bu yıl nerdeyse her toplantıda faiz artışı yapacağına dair de beklentiler açıklanmaya başladı.

En son gelen ABD tüketici enflasyonu rakamları beklentilerin de üzerinde gelince birçok küresel dev yatırım bankalarının beklentileri mart ayındaki toplantıda 50 baz puan artışın geleceği yönünde yoğunlaşmaya başladı. Eğer son enflasyon rakamları beklentileri şaşırtmasaydı muhtemelen faiz artışları konusundaki ağırlıklı beklenti 25 baz puan seviyesinde kalacaktı.  Yılın tamamına ilişkin beklentiler de Fed’in faiz oranlarında toplamda 150-175 baz puan aralığında bir artışa gidecek olması şeklinde.

Mart ayındaki toplantıyı da hesaba katarsak 2022 yılında Fed’in 7 adet faiz toplantısı olacak. Mart ayındaki toplantıdan sonraki ilk toplantı ise, mayıs ayında yapılacak. Mayıs ayındaki toplantının tarihi ise, diğer toplantılara kıyasla dikkat çekici.  Haziran, temmuz, eylül aylarındaki toplantılar ilgili ayların ikinci yarılarından sonra. Yani o ay açıklanacak enflasyon oranları verisinin açıklanmasından sonra. Yani demek oluyor ki Fed bu toplantılarda, önceki toplantılarda alacağı faiz kararlarının etkilerini izlemek için alana sahip olacak. Diğer bir açıdan baktığımız zaman ise mayıs, haziran, temmuz aylarında ise birbirini izleyen peşisıra aylarda toplantılar olacak. Yani olumlu açıdan bakacak olursak enflasyonu çok yakından kontrol edebilecek ve faiz aracını seri şekilde kullanabileceği bir para politikası kontrol sürecine girecek.

Eğer alt baremde 150 baz puan kadar bir faiz artışı yapılacak olursa ve bunun 50 baz puan kısmı mart ayındaki toplantıda gelirse, ardından gelecek dönemde 25 baz puanlık artışların 4 toplantıya yayıldığını düşündüğümüzde ya da 175 baz puan artış yapması halinde 50 baz puan kısmı yine mart ayında yapmasını düşünmemiz halinde geri kalan 25 baz puan artışlar yine yılın tamamını kapsamaya yetmiyor.

Peki önemli olan ne? Fed’in kaç tane faiz artışı yapacağı mı gerçekten?

Bence değil…

Bence önemli olan, Fed’in faiz artışları kararını verirken mart ayında hızlı bir giriş mi yapacağı yoksa mart ayını pas geçip ya da sakin bir 25 baz puan artışla geçip gaza daha sonraki dönemde basacağı mı?

Daha da önemlisi ise faiz artışları ile enflasyondaki artışı dizginleyip dizginleyemeyeceği.

Covid-19 dönemi başladığından bu yana şeffaf politikasını izlediğimiz ve nerdeyse geleceğe yönelik uyguladığı politikalara ilişkin bizleri sürpriz ile hiçbir zaman karşı karşıya bırakmayan Fed öyle tahmin ediyorum ki mart ve eylül ayı dönemi içerisinde yılın tamamındaki faiz artış beklentilerinin piyasada daha berrak hale gelmesini sağlayacak. Ve öyle tahmin ediyorum ki enflasyon kontrol altına alınarak tam istihdam seviyesi sağlanırsa Eylül ayı itibariyle bu süreç de 2022 yılı için tamamlayacak olabilir

TümüMurat ÖZSOY - diğer yazıları
Diğer Yazar Yazıları
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.046 Değişim: 2,21% Hacim : 22.213 Mio.TL Son veri saati : 15:29
Düşük 2.006 15.02.2022 Yüksek 2.055
Açılış: 2.008
13,6365 Değişim: 0,33%
Düşük 13,5620 15.02.2022 Yüksek 13,6807
Açılış: 13,5922
15,4737 Değişim: 0,73%
Düşük 15,3518 15.02.2022 Yüksek 15,5305
Açılış: 15,3622
811,57 Değişim: -0,78%
Düşük 809,71 15.02.2022 Yüksek 824,02
Açılış: 817,96
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.