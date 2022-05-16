Euro/Dolar Paritesi Daha Geriler Mi?

2022 yılı içerisinde en yüksek seviyede 1.1496 seviyelerini görmüş olan Euro/dolar paritesi de sene başından bugüne kadar olan sürede sergilediği geri çekilme sonucunda yüzde -8.41 oranında gerilemiş oldu. Güncel durumda mayıs ayı ortalamasında 1.05 olan paritenin 1.0350 seviyelerinden dahi işlem gördüğünü izledik.

Bu durumun ortaya çıkmasındaki tek etken Fed’in hızlı faiz artışı politikası ve ABD’den enflasyon haricinde diğer gelen makro verilerin güçlü olması değil elbette. Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz artışına gitmek konusunda Fed ile benzer bir zamanlama yapmadı ve faizleri bu sene artırmayı düşünmediğini bile geçmişteki toplantılarda söyledi. Ta ki geçtiğimiz hafta ECB Başkanı Lagarde’ın ilk faiz artırımının varlık alımlarının tamamlandıktan bir süre sonra olacağını açıklamasına kadar. Bu durum karşısında da zamanlama olarak aslında ECB Başkanı Lagarde temmuz ayını işaret etti diyebiliriz.

Her ne kadar ECB temmuz ayı itibariyle faiz artırma politikasına geçecek olsa da Euro/dolar paritesinin 2022 yılı boyunca yeniden sene başındaki 1.14 üzeri seviyeleri görmesini mümkün görmüyorum. Hatta bu durum senaryo analizlerine dahi konulmamalı. Euro/dolar paritesi yılın sonuna kadar olan dönemde en fazla 1.10 seviyesini görebilir diye düşünüyorum o da az bir olasılık. İdeal senaryoda 1.06 seviyesi maksimum seviye olacaktır. En aşağıda ise, eğer ECB temmuz ayında faiz artışına gitmezse ve yılın geri kalanında da güçlü şekilde diğer Euro Bölgesi ekonomilerinin merkez bankaları ile eşgüdüm yakalayamaz ise 1.01’in altındaki seviyeler dahi gündeme gelebilir. Öte yandan ABD dolar endeksinin de yılın geri kalanında 102 seviyelerinin altına inecek gibi görülmüyor. Euro/dolar paritesinin yükseliş trendi yakalayabilmesindeki en itici güç ECB politikasından ötede Rusya – Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi olur. Şu andaki duruma özellikle Rusya’nın tutumuna ve yaptırımlar karşısında halen bu savaşa devam etmesine bakacak olursak savaşın bu sene durması da ne yazık ki pek olası değil, en azından bu konuda ümit vaat edici bir gelişme de yok.

Euro/dolar paritesinin şu anda bulunduğu seviyeden Euro Bölgesi sadece ticaret dengesini artıya çevirmek yönünde kullanabiliyor. Sürekli Almanya ekonomisinin başını çektiği Euro Bölgesi ticaret dengesine İtalya ve İspanya’dan da katkı gelmeye başladı. Bu da Euro/dolar paritesinin bu seviyeleri sayesinde gerçekleşen bir durum.

Yılın geri kalanında yatırım pozisyonlarında ya da ihracat ile uğraşan şirketlerin kendilerini hedge etmek için yapacakları forward anlaşmalarda Euro/dolar paritesinin dolar lehine olacağı varsayımı ile tercihlerini de dolardan yana yapmaları faydalı olacaktır.