  • Bigpara
  • Bigpara Yazarları
  • Murat ÖZSOY
  • Euro/Dolar Paritesi Daha Geriler Mi?

Euro/Dolar Paritesi Daha Geriler Mi?

16.05.2022
Murat ÖZSOY
  • Murat ÖZSOY
  • Biz Finansal Danışmanlık - Kurucu Ortak
  • @murozs
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) beklenen 50 baz puan (bps) faiz artışının mayıs ayında gelmesi ve Fed Başkanı Powell’ın gelecek birkaç toplantıda daha 50 bps artışlar yapılacağını net şekilde söylemesinin ardından ABD Dolar Endeksi güncel durumda 104 seviyelerinin üzerine kadar çıktı.

2022 yılı içerisinde en yüksek seviyede 1.1496 seviyelerini görmüş olan Euro/dolar paritesi de sene başından bugüne kadar olan sürede sergilediği geri çekilme sonucunda yüzde -8.41 oranında gerilemiş oldu. Güncel durumda mayıs ayı ortalamasında 1.05 olan paritenin 1.0350 seviyelerinden dahi işlem gördüğünü izledik.

Bu durumun ortaya çıkmasındaki tek etken Fed’in hızlı faiz artışı politikası ve ABD’den enflasyon haricinde diğer gelen makro verilerin güçlü olması değil elbette. Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz artışına gitmek konusunda Fed ile benzer bir zamanlama yapmadı ve faizleri bu sene artırmayı düşünmediğini bile geçmişteki toplantılarda söyledi. Ta ki geçtiğimiz hafta ECB Başkanı Lagarde’ın ilk faiz artırımının varlık alımlarının tamamlandıktan bir süre sonra olacağını açıklamasına kadar. Bu durum karşısında da zamanlama olarak aslında ECB Başkanı Lagarde temmuz ayını işaret etti diyebiliriz.

Her ne kadar ECB temmuz ayı itibariyle faiz artırma politikasına geçecek olsa da Euro/dolar paritesinin 2022 yılı boyunca yeniden sene başındaki 1.14 üzeri seviyeleri görmesini mümkün görmüyorum. Hatta bu durum senaryo analizlerine dahi konulmamalı. Euro/dolar paritesi yılın sonuna kadar olan dönemde en fazla 1.10 seviyesini görebilir diye düşünüyorum o da az bir olasılık. İdeal senaryoda 1.06 seviyesi maksimum seviye olacaktır. En aşağıda ise, eğer ECB temmuz ayında faiz artışına gitmezse ve yılın geri kalanında da güçlü şekilde diğer Euro Bölgesi ekonomilerinin merkez bankaları ile eşgüdüm yakalayamaz ise 1.01’in altındaki seviyeler dahi gündeme gelebilir. Öte yandan ABD dolar endeksinin de yılın geri kalanında 102 seviyelerinin altına inecek gibi görülmüyor. Euro/dolar paritesinin yükseliş trendi yakalayabilmesindeki en itici güç ECB politikasından ötede Rusya – Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi olur. Şu andaki duruma özellikle Rusya’nın tutumuna ve yaptırımlar karşısında halen bu savaşa devam etmesine bakacak olursak savaşın bu sene durması da ne yazık ki pek olası değil, en azından bu konuda ümit vaat edici bir gelişme de yok.

Euro/dolar paritesinin şu anda bulunduğu seviyeden Euro Bölgesi sadece ticaret dengesini artıya çevirmek yönünde kullanabiliyor. Sürekli Almanya ekonomisinin başını çektiği Euro Bölgesi ticaret dengesine İtalya ve İspanya’dan da katkı gelmeye başladı. Bu da Euro/dolar paritesinin bu seviyeleri sayesinde gerçekleşen bir durum.

Yılın geri kalanında yatırım pozisyonlarında ya da ihracat ile uğraşan şirketlerin kendilerini hedge etmek için yapacakları forward anlaşmalarda Euro/dolar paritesinin dolar lehine olacağı varsayımı ile tercihlerini de dolardan yana yapmaları faydalı olacaktır. 

TümüMurat ÖZSOY - diğer yazıları
Diğer Yazar Yazıları
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.395 Değişim: 0,00% Hacim : 33.603 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.380 17.05.2022 Yüksek 2.417
Açılış: 2.401
15,9263 Değişim: 0,15%
Düşük 15,7924 18.05.2022 Yüksek 15,9379
Açılış: 15,9021
16,7766 Değişim: 0,12%
Düşük 16,6627 18.05.2022 Yüksek 16,8209
Açılış: 16,7572
926,03 Değişim: -0,26%
Düşük 921,45 18.05.2022 Yüksek 931,20
Açılış: 928,40
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.