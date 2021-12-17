  • Bigpara
  • Bigpara Yazarları
  • Murat ÖZSOY
  • 2022 Küresel Ekonomik Görünüm

2022 Küresel Ekonomik Görünüm

17.12.2021
Murat ÖZSOY
  • Murat ÖZSOY
  • Biz Finansal Danışmanlık - Kurucu Ortak
  • @murozs
2021 yılı geride kalmak üzereyken son düzlük diyebileceğimiz aralık ayının ortasından itibaren, özellikle merkez bankalarından gelen faiz kararları ve para politikalarına ilişkin açıklamalar ile son derece tempolu günler yaşıyoruz.

2020 yılında Kovid-19 salgının patlak vermesinden sonra 2021 yılını büyük pozitif beklentiler ile karşılamıştık. Ancak ne yazık ki bu yıl boyunca da hem küresel ekonomiler tarafında hem de yurtiçi ekonomik görünümde çok da olumlu bir seyir hakim olamadı. Artan enerji, gıda ve tarım emtia fiyatları,  tedarik zincirlerinde henüz tam olarak çözülemeyen sorunlar, nakliye masrafları, hammadde temini konusundaki sıkıntıları topladığımız zaman ortaya çıkan yüksek enflasyon oranları ve beraberindeki öngörülemezlik durumu 2021 yılında tüm dünyayı etkisi altında tuttu.

2022’ye girmek üzere olduğumuz şu günlerde ise önümüzdeki döneme baktığımızda, enflasyonist ortamın devam edeceğini söyleyebiliyoruz. Ancak önemli bir detay var. Merkez bankaları 2022 yılına dair Eylül aylarında yaptıkları projeksiyonları Aralık ayında yukarı yönde revize ederken, 2022 yılındaki enflasyonun 2021 yılının altında kalması yönünde bir beklenti içerisindeler. Bu beklentileri paylaşırlarken de risklerin halen devam ettiğini eklemekten de geri kalmıyolar. İşte bu noktada öngörülebilirlik durumunun 2022 yılı için bile ne kadar zor olduğunu ve merkez bankalarının tahminlerini yaparlarken halen risklerden bahsederek temkinli söylemlerde bulunmayı göz ardı etmediklerini görüyoruz.

Merkez bankaları tarafındaki söylemlere Fed önderliğinde bakacak olursak; 15 Aralık tarihli toplantı sonrasında Jerome Powell’ın açıklamaları enflasyondan kaynaklı risklerin devam edeceği yönünde oldu. Toplantı sonrasında açıklanan aralık ayı projeksiyonlarda ise eylül ayında yapılan yüzde 2 oranındaki 2022 yılı enflasyon tahmininin yüzde 2.6 olarak yukarı yönlü revize edildiğini gördük. Toplantıda yapılan açıklamalar sonrasında da büyük ihtimalle en erken 4 Mayıs en geç de 15 Haziran tarihli faiz kararları açıklanırken bir artırım yapılmasını bekliyoruz. Son 25 yılda en yüksek enflasyonun görüldüğü Euro Bölgesi’ne baktığımızda da burada Avrupa Merkez Bankası da (ECB) aynı Fed ile benzer paralellikte iken, varlık alım programlarını 2022 yılının ilk çeyreğinin sonu itibariyle tamamlayacağını açıkladığını görüyoruz.

İngiltere Merkez Bankası beklentilerin aksine diğer gelişmiş ülke merkez bankalarına kıyasla erken bir faiz artırımına giderken politika faizini 0.10’dan 0.25’e çıkardı. 10 yılın zirvesini gören İngiltere’deki enflasyonun 2022’de yukarı çıkmasını bekleyen İngiltere Merkez Bankası’nın bu kararı sürpriz niteliğinde oldu. Japonya Merkez Bankası ise 2016 Ocak ayından bu yana eksi olan faizi değiştirmez iken Fed ve ECB gibi tahvil alımlarını azaltma kararı verdiğini duyurdu.

Toparladığımızda; 2022 yılına dair ortaya çıkan görünüm şu; enflasyonist ortam halen varlığını sürdürmeye devam edecek ve gelişmiş ülkeler önderliğinde nerdeyse tüm diğer merkez bankaları önümüzdeki yıl boyunca sıkılaştırılmış bir para politikası izleyecekler.

Yurtiçindeki görünüme baktığımızda ise; küresel ekonomiler ile benzerlikler bir yandayken, diğer yanda politika uygulanması konusunda farklılıklar mevcut. Özellikle kasım ayından itibaren kur tarafındaki aşırı oynaklıklar, yurtiçi enflasyon üzerinde ciddi bozulmalar yarattı. TCMB de bu duruma son faiz kararı sonrasındaki basın açıklamasında yer verdi. Yurtiçindeki ekonomik görünüme ilişkin küresel tarafa göre en belirgin farklılaşma 2022 yılındaki enflasyon oranlarının 2021 yılının üzerinde olması yönünde. TL’nin değer kaybının devam etmesi durumunda ise enflasyonda düşüş sağlanmasının kolay olmayacağını söylemek mümkün. 2022 yılında TL’nin hızlı değer kaybetmeye devam etmesi ve enflasyonun da yükselmeye devam etmesi halinde TCMB’den bir politika değişikliğinin gündeme gelmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Nitekim son PPK toplantı duyuru metninde de bu konuda bir ibare yer aldı.

Neticede piyasa beklentilerinin karşılanamadığı bir durumda iyileşmenin gerçekleşmesi kolay olmaz. 2022 yılında özellikle gelişmiş ülkelerin sıkılaştırıcı para politikası uygulamaya başlamaları durumunda yurtiçi ekonomik görünümün bugüne kıyasla daha da bozulmasını önlemek için ekonomi yönetimi tarafından piyasadaki ana bekentilerin güçlü iletişim, güven temasının oluşması ve fiyat istikrarını tesis edilmesi için yoğun tempolu bir çalışmanın yürütülmesi olduğunu söyleyebiliriz. Hanehalkları ve şirketler açısından bakıldığında 2022 yılının da zorlayıcı şekilde geçeceğini bilerek o yönde hazırlıkların yapılması gerekiyor.

TümüMurat ÖZSOY - diğer yazıları
Diğer Yazar Yazıları
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.084 Değişim: -8,52% Hacim : 77.012 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.071 17.12.2021 Yüksek 2.407
Açılış: 2.279
16,5125 Değişim: 5,31%
Düşük 15,6358 17.12.2021 Yüksek 17,1783
Açılış: 15,6803
18,5312 Değişim: 4,06%
Düşük 17,7225 17.12.2021 Yüksek 19,4492
Açılış: 17,8086
953,28 Değişim: 5,08%
Düşük 905,28 17.12.2021 Yüksek 998,55
Açılış: 907,22
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.