Zirve El Değiştirebilir

Onu yüzde 49 artışla USD ve yüzde 46,8 ile EUR izliyor.

Yüzde 44 yükselen borsa ve yüzde 41 yükselen gümüş ise geride kalan ikili konumunda.

Tabi tüm bu oranlar TRY bazında ve gerçek bir kazançtan bahsedebilmemiz için getiri düzeyinin enflasyonu geçmesi lazım.

Geride kalan 9,5 ayın TUFE değişimi yaklaşık yüzde 53,5 ve sene sonunda da yüzde 67’yi bulması bekleniyor.

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Meseleye bu pencereden bakarsak bitmesine 2,5 ay kalan 2023 yılında altın dışında reel kazanç sağlamayı başaran enstrüman yok.

Ancak yıl henüz bitmedi ve kuvvetle muhtemel son düzlükte nefes kesen bir yarışa şahit olacağız.

USD ve EUR ılımlı bir hızla artışı sürdürebilir ancak yüzde 67’ye tırmanıp enflasyonu yakalama ihtimalleri düşük.

Gümüş hızlanabilir ancak onun da 2,5 ayda enflasyonu geçmesi kolay değil.

Altın bu yarışta avantajlı.

Zirvedeki yerini koruma şansı var ve yılı enflasyonun hafif üzerinde bir performansla tamamlama ihtimali bence yüksek.

Ya BIST?

4 işlem günü önce 8442 kapatan ve o sırada liderliği de ele geçiren Borsa İstanbul bugün 7934 puana geriledi ve altın ile arasındaki fark yüzde 13’e çıktı.

İlk yarıyılda dolar bazında yüzde 25 kayıpla 295’ten 221 ’e düşen BIST, ikinci yarıyıla hızlı başlamış ve üçüncü çeyrekte yüzde 37 değer kazanıp Eylül ayını 304 $ tamamlamıştı.

Ekim parkurunda bu devam etmedi ve BIST ayın ilk yarısında yüzde 6,6 kayıpla 284 $’a geriledi.

Şüphesiz bu düşüşte baskın faktör Ortadoğu’da yükselen gerilim.

26 Ekim’de de TCMB toplantısı var.

Politika faizinin yüzde 35’e yükseltilmesi bekleniyor.

Ortadoğu’da belirsizlik bir süre daha devam edecek olursa borsa Ekim ayının ikinci yarısında da değer kaybını sürdürebilir.

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Ancak BIST adına Kasım-Aralık parkuru için iyimserim.

Bu nedenle ayın ikinci yarısı içinde endeks 7300-7500 bandına da (265 $) gerileyecek olursa bunun çok cazip bir alım fırsatı oluşturacağını düşünüyorum.

Ortadoğu’da içine İran’ı da alan bir savaş başlarsa elbette denklem değişir

Ancak bunun dahi kalıcı cok sert bir değer kaybına neden olacağını sanmıyorum

Etkisi Kasım-Ocak rallisinin ötelenmesine ile limitli kalabilir.

Kaldı ki bu riskin de gerçekleşmesi ihtimalini son derece düşük buluyor BIST’in Ocak ayı içinde 10,000 puanı test edebileceğini düşünüyorum.

Ya sonra derseniz, ilke olarak Şubat-Mart perdesi için BIST adına ihtiyatlıyım.

Günü geldiğinde ve o günün fiyat ve güncel şartları ile bunu tartışırız.

SON ÇEYREKTE KÜRESEL PİYASALAR

2022 yılında ortalama yüzde 20 değer kaybeden dünya borsaları 2023 yılında kaydettikleri yüzde 12 getiriyi koruyamadı ve geride kalan 10 haftada bu primin neredeyse tamamını geri verdi.

Benzer bir durum değerli metaller için de geçerli.

Bu cephede satıcılı seyrin nedeni yükselen uzun vadeli tahvil faizleri oldu.

Ben küresel piyasalarda satış trendinin sona erdiğini ve rotanın Ekim ayı içinde yukarı döneceğini düşünüyorum.

Buna zemin yaratan tek faktör fiyatların güçlü iskonto kazanması değil.

Geride kalan 20 yılın 17’sinde borsa endekslerinin son çeyreği değer artışı ile tamamlaması da beklentimi destekliyor.

Sonuç derseniz son çeyrek içeride de dışarıda da nefes kesecek bir yarışa sahne olmaya aday görünüyor.

Favorin kim derseniz gerek son çeyrek özelinde gerek 2024 yılında ben en iyi performansa Russell’ın imza atacağını düşünüyorum.

Bir sonraki Pusula’da buluşmak dileği ile…