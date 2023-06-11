Yeni Kabine & Piyasalar

Uygulanacak politikada radikal de bir değişimi simgeleyen Mehmet Şimşek – Gaye Erkan atamaları doğrusu beklenmiyordu. Uygulanacak politikada radikal de bir değişimi simgeleyen Mehmet Şimşek – Gaye Erkan atamaları doğrusu beklenmiyordu.



Haziran ayının ilk bölümünde borsada ve döviz kurlarında yaşanan %12-15’lik artışı bir fiyatlama olarak okumak yanıltıcı.

Seçim öncesi stabil seyreden kur, seçim sonrası sağlanan kontrollü serbestlikle ötelenmiş artışı kaydetti, borsa da dolar bazı değerini koruyarak TRY bazında benzer oranda bir yükselişe sahne oldu. Aynı şey gram altın için geçerli.

Asıl fiyatlama kuvvetle muhtemel önümüzdeki ayların konusu olacak.

Evet ekonomi yönetiminde değişen kadroyu biliyoruz ancak henüz uygulanacak reçete hakkında tahminden öte net bir bilgiye sahip değiliz.

Gündemde yer tutan önemli bir tartışma konusu bir süre sonra ekonomi politikası ve kadroda yeni bir değişimin olup olmayacağı.

Ben yerel seçim öncesi kesit olan önümüzdeki 10 ay içinde ekonomi kurmaylarında bir değişiklik yaşanmasını beklemiyorum.

Bugün sizlerle 2022 yılını 295 $ seviyesinde tamamlayıp ilk yarıyıl içinde 220 $’a kadar düşüp geçen haftayı 240 $ seviyesinde tamamlayan BIST yılın devamında nasıl bir seyre sahne olabilir sorusunun yanıtına ilişkin görüşlerimi paylaşacağım.

Geride kalan özellikle 12 aylık parkurda BIST’in yönünü yerel yatırımcılar belirledi.

Mevduat okyanusundan gelen yüzbinlerce yatırımcı 2022 ikinci yarısında BIST’in 150 $’dan 300 $’a yükselmesini sağladı.

Geride bıraktığımız beş ayda ise tersi yaşandı ve bu yatırımcıların bir bölümünün geri dönüşü BIST’in kaydettiği primin yarıya yakını yitirerek 220-240 $ bandına düşmesine neden oldu.

Önümüzdeki asgari 3-4 çeyrek ben yerel yatırımcıların yön konusunda dikkate değer bir etkisi olacağını düşünmüyor, artık domine edecek yatırımcıların küresel fonlar olacağını tahmin ediyorum.

Seçim öncesi kaleme aldığım yazılarda küresel fonların Türkiye’ye bakışında enflasyon ile mücadelede sonuç alınmasına verecekleri olasılığın belirleyici olacağını ifade ediyor, bu algıya bağlı olarak 12-18 aylık bir vadede BIST’in 125 $’a düşmesinin de 650 $’a yükselmesinin de ihtimal dahilinde olduğunu düşündüğümü paylaşıyordum.

Artık daha fazla bilgiye sahibiz ve ben var olan bilgi setiyle önümüzdeki 12 ay için söz konusu iki uç senaryonun da devre dışına çıktığı görüşündeyim.

Türkiye’de yeni dönemde enflasyonun en azından var olan % 40-50 patikasından yukarı kalıcı bir sıçrama kaydetmesini beklemiyorum.

Öte yandan birkaç yıl içinde enflasyonun tek haneye düşürülmesinin de zor olduğunu düşünüyorum.

Önümüzdeki özellikle iki çeyrek Türkiye ekonomisinde bir yavaşlama kuvvetle muhtemel.

Bu reel şirket karlarında hissedilir bir düşüş yaşanmasına neden olur ve borsa için dezavantaj.

Önümüzdeki 12 ay içinde hissedilir bir resesyon yaşanır mı derseniz hayır bunu da beklemiyor bu nedenle ekonomik yavaşlamanın borsa üzerinde etkisinin limitli kalacağını düşünüyorum.

Bardağın dolu tarafı ise enflasyonun üç yıl içinde yüzde 20-25 bandına gerilemesinin mümkün olması.

Biri pozitif biri negatif bu iki faktörün birbirini dengeleyeceğini düşünüyor, BIST’in ikinci yarıyılı dünya borsalarına paralel bir seyirle geçirmesini daha muhtemel buluyorum.

Yurtdışındaki trendi yurtiçine yansıtacak-taşıyacak olanlar küresel fonlar.

Yabancı yatırımcılar ekonomi politikasının detaylarını ve açıklamalardan öte alınacak resmi kararları görmeyi gereksiniyor.

Bir yandan da şüphesiz her potansiyel alıcı gibi fiyatları izliyorlar.

Aşağıda solda BIST’in sene başından bugüne TRY bazında / sağda ise dolar bazında grafiğini görüyorsunuz.

Kur yukarı gittikçe ve BIST buna bire bir karşılık veremedikçe Türkiye’de hisse senedi fiyatlarında örtülü bir iskonto oluşuyor.

Ben önümüzdeki haftalarda BIST yüzde 7,5 kadar kayıpla 225 $’a gerileyecek olursa küresel fonların alışlarının başlayabileceğini düşünüyor, gerçekleşme olasılığı görece düşük olmakla birlikte yüzde 16 kadar bir iskonto ile 200 $ test edilecek olursa ilginin daha yüksek olacağını tahmin ediyorum.

BIST şu anda 240 $ ilave iskonto olmazsa borsa dolar bazında yükselemez mi derseniz son çeyrek içinde (belki yaz aylarından itibaren) hissedilir bir değer artışı yaşanmasının olasılığının görece yüksek olduğu görüşündeyim.

Çünkü yılın ilk beş ayında ortalama yüzde 8 değer artışı yaşayan dünya borsalarında yaz aylarından itibaren yükseliş trendinin tempo kazanacağını ve bunun asgari 3-4 çeyrek süreceğini düşünüyorum.

Bu nedenle dolar bazı ilave iskonto kazanmasa dahi bir noktada görece geride kalan market olarak BIST’ın küresel fonların ilgisini çekmesi mümkün.

İşte bu nedenle de Borsa İstanbul’un yılı, sene başı değeri olan 295 $’a yakın bir seviyede tamamlama ihtimalini görece daha yüksek buluyor, lokal ve küresel şartlara bağlı olarak değer artışının 350 $’a kadar sürmesinin de ihtimal dahilinde olduğunu düşünüyorum.

Sen bırak dolar bazını kafamız karışıyor TRY bazında endeks iyi senaryoda yılı hangi seviyede tamamlayabilir derseniz bence bankalar liderliğinde 8500 puan civarına yükselmesi mümkün.

Küresel piyasalarda yaz aylarında tetikleyici etki gösterip var olan yükseliş trendine tempo katacak unsur enflasyon olacağa benziyor.

Mayıs ayına ilişkin ABD çekirdek TUFE bu Salı açıklanacak.

Bu veri mi olur 1-2 ay sonraki mi tahmin etmek güç ancak sonbahara kalmadan ben bu cepheden iyi haber geleceğini, ABD Çekirdek TUFE’nin sene başından bugüne süren katılığının ortadan kalkacağını ve kalıcı biçimde normale yönelim seyahatinin (yani düşüş) başlayacağını düşünüyorum.

Başta değerli metaller olmak üzere varlık piyasaları için pozitif bu faktör değişikliği, gecikerek de olsa BIST’i destekleme potansiyeli taşıyor.

2024 yılı dünya ekonomisinde hem enflasyonun düşmeye devam edeceği hem ekonomik durgunluğun yerini ılımlı büyümeye bırakacağı özel bir parkur olmaya aday.

Bu nedenle de varlık piyasalarının 3 çeyrektir devam eden olumlu seyri 2023 ikinci yarısında ve 2024 genelinde devam ettireceğini / 18 aylık bir vadede borsa endekslerinde dolar bazında ortalama yüzde 50 artış yaşanabileceğini düşünüyorum.

Bir sonraki Pusula’da buluşmak dileği ile…