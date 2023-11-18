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Borsada Trend Değişebilir

18.11.2023
Eral KARAYAZICI
Ekim ayının ilk haftasında 311 $’ı test edip sonrasında takip eden dört haftada 257 $’a kadar gerileyen Borsa İstanbul iki haftadır yatay tonda bir seyre sahne oluyor.

Tamamlanmasına altı hafta kalan 2023 yılında BIST geleneksel yatırım seçeneklerinden sadece mevduatı geçebildi ve zirve yarışından uzaklaştı.

Aylık enflasyonun ortalama yüzde 4,5 olduğu günümüz şartlarında borsaya TRY bazında bakmak reel kazanç veya kaybı ölçmeye çalışırken yanıltıcı. 

Asgari 6-7 ay bu şartlar geçerliliğini koruyacağa ve aylık ortalama enflasyon yüzde 4’ten düşük olmayacağa benziyor.

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Hisse senedi yatırımlarında reel bir kazanç için TRY bazı getirinin enflasyondan da kurun yaşayabileceği artıştan da fazla olmasına ihtiyaç var.

Önümüzdeki süreçte BIST’i destekleyecek en önemli faktörün dış iklim olacağı görüşündeyim.

Aşağıda ABD’de ekonomik aktiviteye en duyarlı endeks olan Russell’ın grafiği var.   

2022 yılının ilk yarısında yüzde 30 değer kaybına uğrayan ve takip eden yaklaşık 1,5 yılı yatay geçiren bu cephede ben uzun soluklu (asgari 15-16 ay) bir rallinin başladığı ve Russell’in 2025 ilk çeyreği içinde 2700 puanı test ederek yüzde 50 değer artışı kaydedebileceği görüşündeyim.

Bu oranda olmasa da diğer borsa endekslerinde de önümüzdeki beş çeyrekte % 30-40 değer artışlarıyla karşılaşabiliriz.

2024 küresel piyasalarda bir yandan faiz indirimlerinin kutlanacağı bir yandan dünya ekonomisinin 2024 sonunda 4-5 sene dahi sürebilecek yeni bir büyüme döngüsüne yelken açacağı beklentisinin fiyatlanacağı özel bir parkur olmaya aday görünüyor.

Bu durum şüphesiz BIST’i de yakından ilgilendiriyor.

Ancak ben etkisinin başta kısıtlı kalacağını, asıl etkinin 2024 ikinci yarısının konusu olabileceğini düşünüyorum.

Çünkü Türkiye ekonomisi dış iklimden bağımsız biçimde 2024 ikinci çeyreğinden itibaren bir yavaşlama yaşamaya aday.

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Küresel fonlar gerek bu durumu gerek ise BIST’in geçen yıl dünya borsaları % 20 düşerken dolar bazında % 100 artış kaydederek iskontolu seçenek olmaktan çıkışını göz önüne alarak bir süre Türkiye’yi gözde seçenekler içinde görmeyebilir.

Bu nedenle ben önümüzdeki sürecin Borsa İstanbul adına 3 ayrı perdeye sahne olabileceğini düşünüyorum.

İlk Perde : Kısa vadede (2-3 ay) sınırlı yabancı alımı ile 273 $’dan 305-310 $ bandına (TRY bazında 9.300-9.500) yükseliş

İkinci Perde : Şubat-Mayıs parkurunda ekonomik yavaşlama fiyatlamasıyla önce satıcılı sonra yatay bir seyir ( 250-270 $)

Üçüncü Perde : Yaz aylarından itibaren ise küresel trende katılım ve 2025 ilk çeyreği içinde 400-435 $ bandına yükseliş.

Şüphe yok ki bu sadece bir senaryo ve sizlerle yüksek sesle düşünür tonda kafamdakileri paylaştım.

Bir sonraki Pusula’da buluşmak dileği ile…

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