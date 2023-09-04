Borsada Strateji Ne Olmalı?



BIST’in 9 haftadır süren rallisinde ilk 6 hafta yükselişi sağlayan yabancı yatırımcı alımları olmuş bu kesitte küresel fonlar yaklaşık 1,6 milyar dolarlık alım gerçekleştirmişlerdi.

Ancak önceki iki hafta yabancı yatırımcılar saf değiştirdi ve 420 milyon $’lık satış yaptılar.

Geçen haftanın verisi Perşembe günü açıklanacak. Önemli bir alımları olduğunu sanmıyorum.

Yabancı satışına rağmen BIST’te 3 haftadır ılımlı bir hızla yükselişin sürme nedeni yerel yatırımcılar.

Yurtiçi yerleşikler finansal varlıkları içinde hisse senedi ağırlığını yükseltiyorlar.

BES + menkul kıymet hisse senedi fonlarında lokaller son bir ayda 310 milyon $’lık alım gerçekleştirdi.

BIST yatırımı olan diğer yerel fonlarla birlikte bu tutarın 350 milyon $’ı bulduğunu tahmin ediyorum.

Yatırımcılar hisse senedi fonu alınca o kaynakla ilgili fonlar da borsada alım yapıyor.

Küresel fonların BIST’te neden kar realizasyonuna gittiğini tahmin edebiliyorum.

Ağustos ayında dünya borsaları yüzde 5 düşerken BIST % 11 yukarı gitti. Alternatiflerin göreli iskontosu bazı küresel fonlara satışa yöneltti.

Sürpriz TCMB hamlesi ve eş zamanlı gerçekleştirilen ileriye dönük rehberlik, faizlerde artışın süreceğine işaret ediyor. Bu ekonomik aktivitenin hız kesmesine ve şirket karlarının azalmasına neden olacak. İki yıldır faiz oranlarının beklenen enflasyonun altında olmasından yakınan yerel yatırımcılar mevduat okyanusundan borsaya gelmiş ve alternatifsizlikten yakınarak hisse senetlerini satmak konusunda nazlı davranmışlardı

Oysa şimdi şartlar değişti ve mevduat oranları beklenen enflasyona yakın.

Yabancı aktörler bunun yerel yatırımcıları varlıklarında hisse senedi ağırlığını azaltmaya iteceğini düşündüler.

Ancak yanıldılar. Yukarıda paylaştığım verilerde de görebileceğiniz üzere yereller tam tersini yaptı ve borsada ağırlık arttırdı.

Neden diyeceksiniz; çok samimi itiraf etmeliyim ki işte bunu ben de anlamadım

Gerekçelerini anlayamadığım için yerellerin alıma devam edip etmeyeceğini de öngöremiyorum

Ancak dünya borsalarının geçen hafta başlayan yükselişi sürdürme ihtimalini daha yüksek bulduğum için yabancı cephesinin bir süre tarafsız kalacağını yani netinde BIST’te alıcı veya satıcı olmayacağını düşünüyorum.

Bu bakıma BIST’te yönü en azından bir süre yereller belirlemeyi sürdüreceğe benziyor.

Geldik yazının asıl konusu olan “yatırımcı BIST’te nasıl bir strateji izlemeli” sorusunun yanıtına.

Sizlerle uzun zamandır BIST’in 2023 yılını 325 $ civarında tamamlama ihtimalini yüksek bulduğumu / 2024 ikinci çeyrek içinde de 375 $’a yükselme potansiyeli olduğunu düşündüğümü paylaşıyorum.

İlk olarak endeks 225-250 $ bandındayken aktardığım bu görüş değişmedi.

Bu bakıma hisse senedi yatırımlarımı sürdüreceğim diyenler hata yapar demem.

Ancak 325 $ çok uzak bir mesafe değil / 301 $ olan cari değerin yüzde 8 kadar üstü.

Önümüzdeki haftalarda endeks aynı oranda bir geri çekilmeye sahne olursa yani 270-280 dolar bandına düşerse görünüm değişir.

Hem prim alanı yüzde 16’ya yükselir hem de aşağıda var olan bilgi setiyle ilave önemli bir düşüş alanı kalmaz.

375 $ potansiyeli de var diyeceksiniz ki doğru ancak bu o kadar iddialı bir beklenti değil

BIST’in 2024 ikinci çeyrekte 375 olma ihtimali yüksek demek bana iyimser gelir.

Bunun için sadece mümkün demek daha gerçekçi.

Çünkü yabancı yatırımcıyı satışa teşvik eden gerekçeler içi boş faktörler değil.

Yerel seçimler geride kaldıktan sonra enflasyonla mücadelede vites yükseltilebilir ve Türkiye ekonomisinde yaşanabilecek yavaşlama bir durgunluğa da dönüşebilir.

Ve bu gerçekleşecek olursa BIST’in 2024 yılının özellikle de ikinci yarısında $ bazı veya reel bir getiri kaydetmesi zorlaşır.

Son haftalarda BIST’e yatırım yapan yerel yatırımcıların bunları göz önüne almadığının farkındayım.





Bu pekala birkaç hafta daha devam da edebilir ve endeks yılsonuna kalmadan 325’e yaklaşabilir.

Şu anda hakim tema borsa iyi kazandırıyor biz neden kazanmayalım

Endeks 3 ay önce 4500-5000 bandındayken ilgi duymayanların fiyatlar yüzde 60 arttıktan sonra borsaya kendilerini yakın hissetmeleri duygusal bir tavır.

İşin içine duygu girince de senaryo üretmek strateji belirlemek güç oluyor.

Biri gel bahse girelim BIST yılsonuna kalmadan 375 $’da görecek dese kabul bence görmez de demem.

Ancak bu hisse senedi fiyatlarının iskonto içermediği yaşanan yükselişin destekleyici şartlardan yoksun olduğu gerçeğini değiştirmez.

İki yıldır mevduatı bir alternatif olarak görmeyen yatırımcıların ben bu tavrı değiştirmesinin zamanının geldiğini ve BIST’te aylık yüzde 3,5 artışın reel bir getiri değil mevduat ile başa baş bir eşik olduğunu göz önüne almaları gerektiğini düşünüyorum.

Sonuç derseniz yatırımcıların hisse senedi piyasasına tahsis ettikleri kaynağın tamamı ile yola devam etmek yerine makul bir ağırlıkla ilerleyip önümüzdeki hafta veya aylarda beklenmedik bir değer kaybı yaşanır ve endeks 260-280 $ bandına gerileyecek olursa rezerv kaynakları o aşamada devreye sokmalarını daha rasyonel buluyorum.

Bir sonraki Pusula’da buluşmak dileği ile…