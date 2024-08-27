  • Bigpara
  • Bigpara Yazarları
  • Eral KARAYAZICI
  • Borsada Malik Değişimi Yaşanabilir

Borsada Malik Değişimi Yaşanabilir

27.08.2024
Eral KARAYAZICI
Tamamlanmasına üç işlem günü kalan Ağustos ayı Borsa İstanbul’un TRY bazında geride bıraktığımız 4,5 yıl içinde yaşadığı en ağır değer kaybına sahne oluyor.

Dolar bazında her ne kadar Ekim 2023, Kasım 2021 gibi benzer oranda düşüşlerin gerçekleştiği perdeler yaşanmış olsa da, yatırımcı algısında TRY bazı değişim oranları çok daha etkili oluyor.

Covid 19 krizinde (Mart 2000) gerçekleşen yüzde 15’lik düşüş sonrası kesitte BIST’te bir ayda ilk kez yüzde 10’u aşan bir değer kaybına şahit oluyoruz.

Temmuz ayını 10.638 tamamlayan BIST 100 endeksi, dün 9565 puana geriledi.

Haberin Devamı

Gerçekleşen bu keskin geri çekilmenin dış iklimle bir ilgisi yok.

Ağustos ayında dünya borsalarında ortalama yüzde 1,5 yükseliş görüyoruz.

Moody’s not artışını takiben 22 Temmuz tarihinde 11.245 zirvesinden başlayan satıcılı seyirde en etkili kanat kar realizasyonuna giden küresel fonlar oldu.

Başta alıcı olup denge sağlayan yurtiçi yatırımcılar, son iki haftadır saf değiştiriyor ve onların da bir bölümünün satıcı cenaha yöneldiğini görüyoruz.

Daha önemli ve belki daha etkili bir faktör ise özellikle son birkaç gündür yurtiçi yatırımcıların alım cesaret & iştahının sarsılmış olması.

Fiyatlar artarken risk analizine gerek duymayan amatör yatırımcılar, hava negatife döndüğünde gerek dedikodulara gerek ekonomik yavaşlamaya ilişkin haberlere çok daha duyarlı oluyor.

Onlar adına aylık (stopaj sonrası) yüzde 3,6 TRY getiri sağlayan mevduat ve para piyasası fonları çok daha etkili bir çekim merkezine dönüşüyor.

Borsada çok sayıda düşüş deneyimi olmayan yeni yatırımcı var.

Bu yatırımcıların bir kısmının önümüzdeki haftalarda, bir bölümünün de ilerleyen süreçte TRY bazı maliyeti bulduklarında satış iradesi ortaya koyması sürpriz olmaz.   

Bir bütün halinde bakarsak önümüzdeki haftalarda (hatta birkaç ay) yurtiçi yatırımcıların ağırlıklı kesiminin güçlü bir alım iştahı göstermesi kolay değil.

Haberin Devamı

Ancak peş peşe 2-3 ay sert yükseliş gerçekleşirse cesaret kazanabilirler.

Hal böyle olunca da borsanın yeniden yükselişe geçmesi için küresel fonların baskın şekilde alıcı cenahta saf tutmasına ihtiyaç var.

Bu gerçekleşir ve küresel fonlar yeniden borsada alım yapar mı?

Fiyatı uygun bulurlarsa neden olmasın.

Bu noktada onların penceresinden dolar bazında bakalım. 

BIST 22 Temmuz tarihinde 11,245 zirvesine ulaştığında USDTRY 32,90’dı ve endeks 342 $ ediyordu.

Şimdi USDTRY 34 ve BIST 281 dolar / Oluşan göreli iskonto yaklaşık yüzde 18.

Dünya borsalarının yatay seyrettiği senaryoda BIST 250-260 $ bandına (9000 puan civarı) gerileyecek olursa veya dünya borsalarında önümüzdeki 1-2 ayda ilave yüzde 8 kadar artış gerçekleşir Borsa İstanbul buna katılmaz yatay seyredecek olursa ben küresel fonları alıcı cenahta göreceğimizi düşünüyorum.

Daha erken harekete geçemezler mi ?

Ellerini tutan yok pekala bu da mümkün ancak bence ihtimali görece düşük.

Yukarıdaki grafikte hisse ETF’leri ile Türkiye / Almanya rasyosunu görüyorsunuz.

İki senedir 1 ,00 ile 1,50 arasında dalgalanan bu oran cari fiyatlarla 1,12

Sonuç derseniz; BIST’te (2023 son çeyreği anımsatan) bir malik değişiminin arifesinde olabileceğimiz görüşündeyim.

Satıp daha düşük fiyattan alım yapmak rasyonel olur mu derseniz bence olmaz.

Çünkü pratikte bir yatırımcı satış yaptıktan sonra fiyatlar gerçekten düşse de kolay kolay hamle yapıp görece düşük fiyattan varlıklarını yeniden alamaz.

Bence yüksek ağırlıkta hisse senedi yatırımı olan tasarruf sahipleri Ağustos ayını ileride yararını görecekleri bir deneyim olarak okumalı.

Riskler gerçekleştikten sonra yönetilemez.

Varlık yapısını çeşitlendirmeyen, fiyatlar arttığında borsada ileride oluşabilecek fırsatlarda yararlanmak için bir miktar satış yaparak kaynak yaratmayan yatırımcıların bugün sil baştan başlamak lazım demesi yarardan çok zarar verebilir.

Borsa ne ilk kez düşüyor ne de 2024 ilk yarıyılda son kez yükseldi.

Haberin Devamı

Peki BIST 2024 yılını hangi seviyede tamamlayabilir ?

USD bazında cari değer olan 282’nin üzerinde olma ihtimalini yüksek buluyorum.

Ancak ne kadar üzerinde olabilir sorusuna iddialı bir yanıt üretmek kolay değil.

Önümüzdeki 8-10 ay içinde 375-400 $ bandını test edebilir mi derseniz evet bence bunun  ihtimali yüksek.

Bir sonraki Pusula’da buluşmak dileği ile…

TümüEral KARAYAZICI - diğer yazıları
Diğer Yazar Yazıları
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.749 Değişim: 1,91% Hacim : 76.331 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.523 27.08.2024 Yüksek 9.749
Açılış: 9.562
34,0309 Değişim: 0,10%
Düşük 33,9931 28.08.2024 Yüksek 34,0381
Açılış: 33,9985
38,1183 Değişim: 0,11%
Düşük 38,0395 28.08.2024 Yüksek 38,2852
Açılış: 38,0761
2.763,06 Değişim: 0,12%
Düşük 2.759,84 28.08.2024 Yüksek 2.763,50
Açılış: 2.759,84
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.