Borsa Farkı Kapattı

Hal böyle olunca Borsa İstanbul 2023 performansında (sağdan ikinci sütun) hem diğer yatırım seçeneklerine yaklaştı hem de 7,5 aylık dönem enflasyonunu geçmeyi başardı.

Son iki ayda gerçekleşen hızlı rallinin ana besin kaynağı görece azalan ülke riskini dikkate alarak alım gerçekleştiren yabancı yatırımcılar.

9 haftada 1,9 milyar $ net alım yapan bu kesimin yanında destekleyici ikinci kanat ise yükselen enflasyondan korunmak için borsaya ilgisini arttıran lokal yatırımcılar oldu.

Şüphesiz kritik soru bu rallinin ne kadar süre devam edebileceği.

BIST geçen haftayı 285 $ seviyesinde (7714/27) tamamladı.

Dolar bazında 2 ayda yüzde 35 artış kaydetti.

Sizlerle önceki yazılarda hisse senedi fiyatlarında makul bir iskontonun oluştuğunu ve varlıklarda hisse senedi riski almak ve taşımak için şartların elverişli hale geldiğini düşündüğümü paylaşmıştım.

Bu durum önemli ölçüde değişti.

Her ne kadar hisse senedi bazında halen iskonto taşıyan risk almak ve taşımak için uygun denebilecek seçenekler varsa da bunu borsanın geneli için söylemek zor.

Gerçekleşen rallinin yıldızı olan özel bankalar defter değerlerine yaklaştı.

Farklı sektörlerde yer alan pek çok şirket güçlü yükseliş kaydetti.

Borsa İstanbul pahalı hale mi geldi derseniz hayır.

Bence fiyatlar normal / ancak ucuz da değil.

Şüphesiz borsanın ucuz olmaktan çıkması düşeceği anlamına gelmiyor

Borsa İstanbul yaşadığı güçlü ralliyle dolar bazında 2022 sonundaki değeri olan 295 dolara yaklaştı.

Kısa vadede lokal yatırımcıların satış eğiliminde olacaklarını sanmıyorum.

Bu kanat için enflasyondan korunma refleksi ve düşmedikçe “abi borsa çok iyi gidiyor” motivasyonu geçerliliğini koruyacaktır.

Önümüzdeki hafta-aylarda BIST’in göstereceği performans üzerinde geride kalan iki ayda alım yapan yabancı yatırımcıların tavrının belirleyici olmasını bekliyorum.

Küresel fonlar her ne kadar ortak bir bakış açıları olsa da askeri birlikler gibi toplu halde hareket etmez.

Bazı fonlar alıma devam ederken bazıları satışa geçebilir.

Tabelayı ağırlıkla ne yapacakları belirleyecek.

Bu konuda güçlü bir etken BIST’te satış yaparlarsa yerine alım yapabilecekleri alternatiflerin durumu.

Aşağıda örnek bir ölçüt olması amacıyla MSCI Türkiye / MSCI Almanya rasyosunu paylaşıyorum.

Bu rasyo 2022 başında 0,6 iken 2023 başında 1,50’ye yükselmiş yani Türkiye görece çok güçlü artış kaydederek pahalı hale gelmişti.

2023 ikinci çeyreği içinde bu oran 1,00 düzeyine geriledi ve BIST küresel fonlar adına görece makul bir değere düşmüş oldu.

Güncel oran 1,28 olup her ne kadar sene başı düzeyinden aşağıdaysa da dalgalanmanın sınırlarını tahmin ederken yararlandığım kırmızı bandın üst bariyerine yaklaştı.

Bu nedenle hemen değilse de çok uzak olmayan bir noktada iki ayda çok güçlü getiri kaydeden küresel fonların BIST’te ağırlıkla satıcı cenahta saf tutması veya net alıcı olmayı bırakması bunun da endekste düşüşe veya yatay seyre neden olması dikkate alınması gereken potansiyel bir risk.

Kısa vadede 290-305 $ bandını (TRY bazında 27 kur ile 7850-8250) bu pencereden bakınca en azından borsayı frenletebilecek bir alan olarak görüyorum.

Bu risk gerçekleşirse BIST yeniden 220-240 $ bandına geriler mi derseniz hayır ben var olan bilgi setiyle enflasyona endeksli bono vb bir yatırım aracı dahi çıksa bunu beklemem.

Peki endeks 265 $ a kadar sürebilecek geçici bir ara akıma sahne olmadan yolunda devam edebilir mi derseniz pekala bu da mümkün.

Halen yılın 325 $ gibi bir seviyede tamamlanması ihtimalini yüksek buluyor / 2024 ikinci çeyreği içinde BIST 100 endeksinin 375 $’a yükselme şansının da olduğunu düşünüyorum.

İlave yükselişler yaşanması durumunda hisse senedi yatırımlarında bir miktar ağırlık azaltıp olası ara negatif akımları fırsata çevirmek üzere kaynak yaratmak her ne kadar uygulanabilir bir strateji gibi gözükse de BIST özelinde kısa vadeye yönelik tahmin üretmenin de strateji belirlemenin de zor olduğu bir parkura geldik.

Ağustos ayının ilk yarısında en dikkat çekici değişime sahne olan cephe gümüş ile yazıyı tamamlayalım.

Geride kalan 6 ayda ağırlıkla 22,5–25,0 $ bandında dalgalanan gümüş iki haftada yüzde 8,3 kayba imza atarak 22,7 $ seviyesine geriledi.

Daha geniş bir açı ile bakalım dersek aslında bir senedir benzer bant hareketlerine sahne olan bu cephede ben yatay trendin sonuna yaklaştığımızı ve 2023 sonunda 27 $ / 2024 ikinci çeyreği içinde 30 $ seviyesine kadar sürebilecek bir yükselişin gerçekleşebileceğini düşünüyorum.

Bir sonraki Pusula’da buluşmak dileği ile…