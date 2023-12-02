Aralık - Ocak Parkurunda Piyasalar

Yurtiçinde ise altın 2023 sezonunda geleneksel yatırım seçenekleri içinde liderliğini korurken hızlı bir atağa kalkan gümüş performans sırlamasında ikinciliğe yükseldi.

Borsa İstanbul yıl bütününde halen dolar bazında yüzde 5,7 kayıpta TRY bazı performansta da enflasyonun gerisinde kaldı.

18 Kasım tarihinde yayınlanan bir önceki Pusula’da borsalarda uzun soluklu (asgari 15-16 ay) bir rallinin başladığını ve önümüzdeki beş çeyrekte endekslerde % 30-50 arası değişen oranlarda yükseliş beklediğimi sizlerle paylaşmıştım.

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2024 küresel piyasalarda bir yandan faiz indirimlerinin kutlanacağı bir yandan dünya ekonomisinin 2024 sonunda 4-5 sene dahi sürebilecek yeni bir büyüme döngüsüne yelken açacağı beklentisinin fiyatlanacağı özel bir parkur olmaya aday.

Böyle evrelerin değeri yaşanırken değil geride kaldığında anlaşılır. Bence yine öyle olacak.

BIST bu iklimden şimdilik limitli yarar görebiliyor ve bu hal 5-6 ay kadar daha devam edebilir.

Yukarıda solda BIST’in aylık verilerle 2023 seyrini görüyorsunuz.

İlk yarıyılda 295 $’dan 221’e düşen endeks üçüncü çeyrekte 304 $’a yükselip Ekim ayında 265 $’a gerilemişti.

Kasım ayında küresel ralli BIST’i destekledi ve endeks yüzde 3,7 artarak 275 $’a yükseldi.

Dün perde aralayan Aralık ayı da pozitif başladı ve BIST 278 $’a ulaştı.

Endekse haftalık veriler ile baktığımızda (yukarıda sağdaki grafik) belirgin bir sıkışma var.

Kırmızı bollinger bandının ruh hali de 275 $ etrafında oluşan bu durumu teyit ediyor.

Her ne kadar son 2-3 hafta belirgin biçimde satıcı cenahta saf tutan ve bu eğilimleri en azından yakın vadede alışa döneceğe benzemeyen yeni yerel yatırımcılar BIST adına dezavantaj oluştursa da küresel ralli yabancı yatırımcıların alış yapmasını sağlıyor ve endeks düşmüyor.

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Yerel yatırımcıların tavrını 2 günlük bir gecikmeyle fon piyasası verilerinden izleyebiliyoruz.

Bu yaklaşım değişiminde ben en etkili faktörün BIST’in kısa vadeli istatistikleri olduğunu düşünüyorum.

Yazının başındaki tabloda 3 aylık değişim oranlarına bakarsanız BIST TRY bazında yüzde 1,4 kayıpla son sırada. Dolar bazında kaybı yaklaşık yüzde 10.

Borsanın göreli iskonto kazanmış olması amatör yatırımcılar için pozitif bir anlam ifade etmiyor.

Küresel fonlar gerek oluşan göreli ölçülü iskontoyu gerek dünyada başlayan ralliyi göz önüne alarak önceki 4 haftada 425 milyon $’lık alış yaparken başta borsa ile son 1-2 yıl içinde tanışanlar olmak üzere yerleşiklerin dikkate değer bölümü varlıkları içinde hisse senedi ağırlığını azaltıyor.

Çünkü bu yatırımcıların kararlarında değer (fiyat) değil duyguları etkili oluyor.

Hızla yükselen bir varlığın bunu yineleyeceğini umuyor, fiyatı düşen bir varlıktan da aynı gerekçe ile buz gibi soğuyorlar.

Davranışlarında herhangi bir varlığın özellikle de son 1-3 ay yaşadığı değişim çok etkili.

1-2 hafta içinde ben bu kampın satışlarının sona ereceğini küresel fonların ise Borsa İstanbul’da alışı sürdüreceğini tahmin ediyorum.

Üçüncü bir kesim ise kısa vadeli teknik analiz sinyallerine büyük önem veren gerek yerel gerek yabancı aktörler. Bu kesim profesyonel ve duyguları ile hareket emiyor.

Onların alıcı cenahta saf tutması için endeksin TRY bazında 8100 seviyesinin üzerine çıkmasına (teknik terminoloji ile düşenin yukarı kırılmasına) ihtiyaç var.

Ben kendi dinamikleri ile bu ihtiyacın Aralık ayı içinde karşılanacağını ve üçüncü kesimin de alıcı cenahta saf tutması ile Borsa İstanbul’da bir koordinat değişikliğinin gerçekleşeceğini tahmin ediyorum.

Yeni adres Ocak ayında $ bazında 305 / TRY bazında da VIOP Ocak sonu kuru ile 9300 olabilir.

Bu senaryonun yumuşak karnı yabancı alımını sekteye uğratacak biçimde küresel rallide bir mola yaşanması ve endeksin 245-250 $ bandına çekilmesi.

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Ancak küresel rallide bir soluklanmanın Aralık-Ocak parkurunun konusu olacağını sanmıyor, bu nedenle BIST’in makul ağırlıkla yatırıma & risk taşımaya uygun hal aldığını düşünüyorum.

Makul ağırlık tabirini özellikle kullandım çünkü Ara23–May24 parkurunda ben BIST’te dolar bazında kalıcı bir yükseliş için henüz şartların yeterince destekleyici olduğu görüşünde değilim.

Dolar bazında yüzde 10’a yakın bir getiri potansiyeli için makul ötesi bir ağırlık fazla olabilir.

305-310 $ hattı Çin Seddi değil. Pekala aşılabilir.

Ancak ben 400-435 $’ı hedefleyebilecek bir yükselişin en erken 2024 yaz aylarında başlayabileceğini ve 2024 ikinci yarısında gerçekleşebileceğini,

Bu nedenle önümüzdeki 5 aylık vadede BIST’te 270 – 305 $ hattında yatay seyir senaryosunu referans alarak strateji belirlemenin daha yerinde olacağını düşünüyorum.

Kaldı ki olasılığını çok daha düşük bulsam da endeks önümüzdeki haftalarda 245-250 $ bandına çekilecek olursa yatırımcıların çok cazip hal alacak şartlardan yararlanmak için kenarda ilave alım imkanlarını muhafaza etmesi daha güvenli.

ARALIK-OCAK PARKURUNDA KÜRESEL PİYASALAR

Uzun soluklu rallilerde dinlenme geçici geri esneme parkurlarını tahmin etmek hem güçtür hem de önemi görece azdır.

Çünkü bu tür evrelerde negatif performansa sahne aylarda değişim % 2-3 ile kısıtlı olur.

Bunlardan çekinip kıpır kıpır bir ruh hali ile adres kovalamak geçici 2-3’lük geri esnemelerden korunmak için rallinin dışında kalma riskini almak anlamına gelir ki bu da rasyonel olmaz.

Küresel borsalarda başlayan rallinin asgari Şubat 2025 (Belki Haziran 2025)’e kadar devam edeceğini, bu cephede etkin olan yatırımcıların maksimum verimliliği sağlayabilmek adına sakin ve sabırlı olması gerektiğini düşünüyorum

Senaryo analizlerinde diğer bir yöntem orkestranın şefini belirleyip senaryoyu onun üzerinden oluşturmaktır.

Küresel piyasalarda yönü-ritmi belirleyen maestro şimdilik (2024 ikinci yarısında bu değişebilir) 10 yıl vadeli ABD tahvili.

Bu cephede faiz aşağı geldikçe varlık fiyatları yükseliyor.

Ben tahvil faizlerinin 2024 içinde yüzde 3,50 etrafında kümeleneceklerini tahmin ediyor, 2024 ilk çeyreği içinde ise yüzde 10Y ABD tahvilinde yüzde 3,90 civarının test edilebileceğini düşünüyorum. (Dünkü kapanış yüzde 4,20)

İşte bu noktada borsalar yerinde say uygun adım marş melodisi ile ılımlı bir ara akıma sahne olurken faize duyarlılığı çok daha yüksek olan altın-gümüş ikilisi geçici de olsa daha hissedilir bir ara negatif akım yaşayabilir.

Yakın vadede altın özelinde 2100-2150 $ bandı / gümüş özelinde 26,5-27,5 hattı test edilebilecek ancak bir çırpıda aşılması kolay olmayacak dirençler.

Ancak bu seviyelerin 2024 içinde aşılabileceğini, altının ilk yarıyılda 2250-2300 $ bandına, ikinci yarıyılda 2500 $’a ulaşma şansı olduğunu düşünüyorum.

Benzer şekilde gümüşün 2024 ilkyarısında 27,5-28 $’a / yaz aylarında 30 $’a yükselebileceğini 2024 sonunda ise 33-34 $ aralığını test etme şansı taşıdığını düşünüyorum.

Bir sonraki Pusula’da buluşmak dileği ile…