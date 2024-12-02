Aralık Ayında Piyasalar

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Bu keskin ayrımda belirleyici faktör ABD’de başkanlık seçimini kazanan Trump oldu.

Yeni ABD başkanının gümrük vergisi oranlarını arttıracağı beklentisi ayın ilk üç haftasında diğer ülke endeksleri üzerinde baskı unsuru olduysa da, hazine bakanının Scott Bessent olacağı anlaşılınca son hafta puslu hava dağıldı ve diğer borsalar da artış kaydetti.

Bessent’in uzlaşmacı bir yaklaşımı benimseyip gümrük oranlarını bir pazarlık aracı olarak kullanacağı düşünülüyor.

Muhtemel hazine bakanının güçlü bir etkisini de tahvil faizleri üzerinde gördük.

Ekim ayını yüzde 4,27 düzeyinde tamamlayan ABD 10Y tahvil faizi, Kasım ayının ilk 3 haftasını yüzde 4,40 civarında dalgalanarak geçirdiyse de, Bessent ile piyasanın yüksek bütçe açığı kaygısı azalınca faiz son hafta yüzde 4,18’e geriledi. Dolar endeksi de onu izledi.

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Aralık ayında (veri kaynaklı bir sürpriz yaşanmadıkça) ben bu eğilimin süreceğini ve ABD 10Y tahvil faizinin 2024 yılını yüzde 4 yakınlarında tamamlayacağını, 2025 ilk çeyreği içinde yüzde 3,75 seviyesine gerileyebileceğini düşünüyorum.

Borsa endekslerinde ise Aralık ayının daha ahenkli bir seyre sahne olacağı ve Avrupa endeksleri liderliğinde yılın değer artışlarıyla tamamlanacağı görüşündeyim.

BIST bu senaryoda nasıl bir seyre sahne olabilir derseniz; 10,500 civarına (300 $) seyahat edebileceğini düşünüyorum.

Ancak ayın ilk haftasının seyrinde Salı günü açıklanacak Kasım TUFE belirleyici olmaya aday görünüyor.

Beklenti yüzde 1,9 iken yüzde 2,3 gibi bir gerçekleşme geçen haftayı 9652 kapatan BIST’te 9400 desteğinin ziyaret edilmesine neden olabilir.

Bu senaryoda BIST daha güçlü bir kayba sahne olabilir mi veya bu yönde bir gerçekleşme ayın ikinci yarısında 9750’nin aşılmasına engel olur mu derseniz, sanmıyorum.

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Geçen haftayı dolar bazında 278 seviyesinde tamamlayan BIST’in Aralık sonunda veya rötarla 2025 ilk çeyreği içinde 300 doları test etme ihtimalini yüksek buluyorum.

Salı günü açıklanacak Kasım TUFE, beklentiye paralel gerçekleşirse 26 Aralık tarihli toplantıda TCMB’nin faiz indirim döngüsünü başlatma olasılığı kuvvetleneceği için borsada 300 $ yolculuğunun 2025 ilk çeyreğe kalmadan bu ayın sonunda gerçekleşmesi ihtimali yükselir.

Olağan şartlarda bir ülkede düşük enflasyon verisi hisseler için pozitif para birimi için negatif etki yaratır.

Ancak kur cephesinde TCMB etkinliği sürdüğü ve Aralık ayı özelinde sürmeye de devam edeceğe benzediği için yurtiçinde enflasyon verisinin etkisini hisse ve tahvil piyasalarında görürüz, döviz cephesinde bu etki kısıtlı kalabilir.

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Aralık ayında piyasa etkisi yaratmaya aday diğer faktör asgari ücretteki artış oranı.

Yüzde 40 veya üzerinde bir oran piyasa aktörleri nezdinde enflasyona yönelik kaygı yaratacaktır. Beklentim asgari ücrette artış oranının yüzde 30 (belki 35) olacağı ve negatif bir piyasa etkisi olmayacağı yönünde.

Dört buçuk hafta sonra 2024 yılını tamamlayacak ve 2025 yılına merhaba diyeceğiz.

Önümüzdeki yıla yönelik beklentilerimi ay sonunda kaleme alacağım Pusula’da sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki yazıda buluşmak dileği ile…