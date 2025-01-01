2025 Yılında Piyasalar

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İlk dokuz ayı ılımlı pozitif geçiren borsa endeksleri son çeyrekte ağırlıkla değer kaybetti ve yıl ortalama %1,8 gibi sembolik oranda bir artışla noktalandı

Türkiye bu engebeli parkurun başarılı olanlarındandı ve 2024 yılını MSCI Türkiye ETF’i (dolar bazında) % 11, BIST 100 endeksi de % 10 değer artışıyla noktaladı.

2024 yılında ABD Merkez Bankası politika faizini yüzde 5,50’den 4,50’ye (100 baz puan) düşürürken 10Y ABD tahvil faizi 70 baz puan artışla 3,87’den 4,57’ye yükseldi.

Yılın son çeyreğinde varlık piyasaları üzerinde baskı yaratan bu seyir, bence 2025 yılının en önemli avantajı olacak.

Çünkü olasılığını düşük bulmakla birlikte verilere bağlı olarak yılın ilk bölümünde 10Y tahvil faizinde 10-12 baz puan ilave artış görebileceksek de tepe bölgede olduğunu, 2025 genelinde tahvil faizlerinde ana rotanın aşağı olacağını ve yıl içinde 80 baz puan kadar düşüş kaydederek 10Y ABD tahvil faizinin asgari 3,75’e gerileyeceğini tahmin ediyorum.

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Bu beklentinin temel dayanağı ABD-Çin ticaret savaşında desibelin makul bir düzeyde kalacağı ve yeni ABD yönetiminin seçim öncesi açıkladığı gümrük tarifelerinin yarısı kadar bir artışla yetineceğini düşünmem.

Öte yandan 2025 yılında ABD borsası özelinde büyük bir rotasyon bekliyorum.

Zorlu 2024 parkurunda pozitif ayrışma kaydeden büyük ABD endekslerin 2025 yılında görece daha ılımlı bir yükselişe aday olduğunu düşünüyor, SP 500’ün yıl içinde yüzde 10-15 kadar değer kazanıp 6500-6750 bandına yükseleceğini tahmin ediyorum.

Tahvil faizlerindeki düşüşe duyarlılığı yüksek olan Russell’da ise yüzde 30-35 kadar bir artışla bu sene 3000 puan civarına seyahati muhtemel buluyorum.

ABD borsasına benzer bir rotasyonun değerli metaller cephesinde de yaşanacağını, altının 2025 yılında ağırlıkla 2525 – 2800 bandı içinde yatay seyredeceğini, gümüşün ise yüzde 20 kadar bir artış kaydederek 35 dolara yükseleceğini, 38-40 $ sürprizine imza atmasının da mümkün olduğunu düşünüyorum.

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Altın için 2800 doları 2025 yılı boyunca aşılamayacak bir duvar olarak görmüyorum.

Aksine yıl içinde İsrail tarafından İran’a yönelik kapsamlı bir saldırı gerçekleşecek olursa altın 3000-3200 dolar bandını test edebilir.

Ancak bu gerçekleşse de kalıcılık göstermesinin güç olduğunu yılın içinde altının yeniden 2525-2800 bandına gerileyebileceğini düşünüyorum.

Öte yandan ilk yarıyıl içinde Ukrayna-Rusya hattında barışın sağlanmasının da altın üzerinde ölçülü negatif etkisi olacağı görüşündeyim.

Euro ve dolar arasında 2025 yılında pozitif performansa aday bulduğum seçenek EUR.

23 Şubat’ta gerçekleşecek Almanya seçimini takiben kıtada ekonomiye güçlü destek içeren politikaların devreye gireceği, Ukrayna-Rusya barışı da sağlanırsa (bence olasılığı görece yüksek) bölge varlıkları ve para birimlerinin pozitif performansı için yeterli şartların oluşacağı görüşündeyim.

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Bu nedenle 2024 yılını 1,0350 seviyesinde tamamlayan EURUSD paritesinin 2025 ikinci yarısı içinde 1,15 seviyesine, Alman DAX endeksinin de 22.250 puana ulaşabileceği görüşündeyim.

Peki yılın ilk 1-2 ayı içinde ana akıma ters rüzgarlar ile karşılaşamaz mıyız ?

Pekala mümkün.

Ve bu gerçekleşecek olursa test edilmesi halinde Russell’da 2125 civarının, gümüşte 26.5 – 27,5 $ bandının, EURUSD cephesinde de 1,01 yakınlarının alıcılar adına cazip fırsat olarak görülebileceğini düşünüyorum.

YURTİÇİ PİYASALAR

BIST 100 endeksi 2024 yılını 278 $ seviyesinde tamamladı.

Yılın ilk bölümünde test edilmesi halinde 255-268 $ hattının (TRY bazında yaklaşık 9100-9500) varlıklar içinde hisse senedi payını arttırmak için cazip bir fırsat oluşturacağını, 2025 ilkyarısı içinde Borsa İstanbul’un yüzde 20 kadar artış kaydederek 330 dolara (12.750-13.000) yükselebileceğini tahmin ediyorum.

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Eğer yıl genelinde döviz kurlarında 2025 enflasyonunun çok üzerinde bir artış gerçekleşmezse son çeyrek içinde BIST’in 375 $ (yaklaşık 15.500 puan) seyahatinin de mümkün olduğu görüşündeyim.

Ankara’nın sürdürdüğü ekonomi politikalarında keskin bir değişiklik olmadıkça veya yurtdışında majör bir şok yaşanmadıkça 2025 yılında döviz kurlarında enflasyon üzeri güçlü bir artış beklemiyorum.

2024 yılında Türkiye TUFE değişim yüzde 45 olurken, USDTRY yüzde 20, EURTRY, yüzde 12 yükseldi.

Benzer bir farkın bu sene yinelenmesini beklemiyor, 2025 enflasyonunun yüzde 30-32, USDTRY artışının yüzde 20-25, EURTRY artışının yaklaşık yüzde 33-38 arası olacağını tahmin ediyorum.

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Son olarak TRY mevduat ve para piyasası fonları ile noktalayalım.

Bu cephe 2024 yılının yıldızı oldu ve TRY bazında yüzde 55, dolar bazında yüzde 29 Euro bazında yüzde 38 getiri sağladı.

Bununla kalmayıp geleneksel tüm yatırım seçeneklerini 3-6-9 aylık vadelerde de açık ara farkla geride bıraktı.

2025 yılında bunun yinelenmesini beklemiyor, zirve yarışında bu yıl mevduatın iddialı rakipleri olduğunu düşünüyorum.

12 aylık bir vadede para piyasası fonları veya mevduat ne oranda getiri sağlayabilir derseniz; (stopaj öncesi brüt) TRY bazında yüzde 45, dolar bazında yüzde 17, Euro bazında yüzde 7 getiri kaydedebileceğini tahmin ediyorum.

Tüm okurların bu vesile ile yeni yılını kutluyor, artık ortalama 7-8 haftada bir kaleme alacağım bir sonraki Pusula’da buluşmayı diliyorum.