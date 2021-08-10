Dikkatler ABD Enflasyonunda

10.08.2021
Emre ÇAYIRLI
  • Emre ÇAYIRLI
  • ALB Forex Araştırma Müdürü
Geçtiğimiz hafta açıklanan ABD istihdam verilerinin güçlü gelmesi, dünyanın en büyük ekonomisinin toparlanma yolunda olduğunu gösterdi. Bu hafta ise yatırımcılar dikkatlerini ABD enflasyon verilerine çevirecek.

Ekonomilerin yeniden açılmasıyla bağlantılı olarak yükselen fiyatların geçici mi yoksa kalıcı mı olacağı merak konusu olmaya devam ederken, yıl başından bu yana ABD enflasyon oranında yaşanan yükselişin temmuz ayında da sürmesi finansal piyasalarda ABD dolarında değer artışı yaratabilir. 

ABD Getirilerindeki Yükseliş Ons Altın Fiyatını Düşürdü

Geçtiğimiz hafta ABD’de açıklanan istihdam raporuna göre, işsizlik oranında düşüş yaşanması ekonomik aktivitenin gelişmeye devam ettiğini gösterdi. ABD ekonomisindeki toparlanmaya bağlı olarak reel getirilerde yaşanan yükseliş ons altın fiyatında değer kaybı yaşanmasına neden oldu. Bu ay sonunda yapılacak olan Jackson Hole toplantısı öncesinde ABD ekonomisindeki ilerleyişin devam etmesi, FED’in pandemi sonrasında uygulamaya başladığı tahvil alım programının miktarının azaltmasına yönelik beklentileri artırabilir. Toplantı öncesinde açıklanacak son kritik makro ekonomik veri olan enflasyonun artmaya devam etmesi ekonomik veriler tarafından yönlendirilen reel oranlarda daha fazla artışa, ons altında daha hızlı düşüşe yol açabilir. Bundan dolayı yatırımcılar dikkatlerini önce bu hafta için planlanan ABD enflasyon verilerine, ardından bu ay içinde yapılacak Jackson Hole konferansında FED yetkililerinden gelecek sinyallere çevirecekler.

Diğer yandan yatırım fonlarının altın pozisyonları tarihsel olarak yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesi ons altında talebi canlı tutarken, altın talebinde ilk sıralarda olan Hindistan'ın da altın ithalatındaki artışı fiyatlara destek sağlayamaya devam edebilir.

Geçtiğimiz hafta Cuma günü ABD’de açıklanan istihdam verilerinin ardından ons altın %6’dan fazla değer kaybetti ve 1680 dolara kadar geriledi. Yaşanan değer kaybıyla 2019 yılında başlayan yükseliş trendini sonlandıran ons altın, geçtiğimiz yıl nisan ayından bu yana destek olarak çalışan 1680 dolar seviyesinde tutundu. Bugün itibariyle 1730 dolar seviyesinde işlem gören altın fiyatının 100 günlük ortalamanın geçtiği 1720 dolar aşağısına geçmesi halinde satış baskısında artış yaşanabilir. Bu hafta açıklanacak enflasyon oranında yükselişin devam etmesi 1680 dolar desteğine doğru değer kaybının devam etmesine neden olabilir. İlerleyen süreçte ABD 10 yıllık tahvil faizinin %1,50 bölgesine yönelmesi durumunda 1680 / 1658 arasındaki destek bölgesinin kırılmasına karşı dikkatli olunması gerekecek, kırılma halinde 2018 yılında başlayan yükseliş trendinin geçtiği 1610 bölgesine doğru satışlar derinleşebilir. Ons altında yaşanabilecek yükselişler içinse 1765 ve 1830 dolar seviyeleri ana direnç bölgeleri konumunda bulunuyor.

 

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